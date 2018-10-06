DHA İSTANBUL -  İNTERNETTEN TAKSİTLE GELEN SİLAHLAR ÖLÜME DOYMUYOR

- Tüfek satıcıları internetten satışa karşı uyarıda bulundu

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL

ANKARA'da iki liselinin ölümüyle sonuçlanan feci olayda kullanılan pompalı tüfeğin, liseliler tarafından internet üzerinden satın alındığı ortaya çıktı. Her ikisi de 18 yaşında olan 2 lisenin yaşamlarına mal olan olayın ardından gözler bir kez daha internet üzerinden yapılan silah satışlarına çevrildi.

SANAL OYUNU GERÇEK DÜNYAYA TAŞIDILAR

Ankara Şentepe'de 3 Ekim günü meydana gelen olayda internette sık sık savaş oyunları oynayan lise son sınıf öğrencileri Ömer Faruk Karakoç ile Kerem İleri, Müslim Gürses Parkı'na gitti. İnternetten aldıkları pompalı tüfeği de beraberlerinde götüren liseliler savaş oyununu gerçek hayatta da oynamaya başladı. Biri sipere giren diğeri ateş eden liselilerin pompalısından çıkan saçmalar parktaki bir kadına isabet etti. Kadın hafif şekilde yaralanırken paniğe kapılıp kaçan liseliler 600 metre ilerideki bir sitenin otoparkına girdi.

POMPALIYI İNTERNETTEN ALMIŞLAR

Burada aralarında tartışan liselilerden Kerem İleri, Ömer Faruk Karakoç'u vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Her ikisi de 2000 doğumlu olan liselilerin olayda kullandıkları silahı internetten satın aldıkları ve kargoyla geldiği ortaya çıktı. Daha önce de liseli Helin, Pazarcı Ahmet Kahya'da katil zanlıları tarafından internet üzerinden kredi kartına taksitle alınan tüfeklerle vurularak öldürülmüştü.

HELİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜ TÜFEĞİ İNTERNETTEN 9 TAKSİTLE ALMIŞTI

İstanbul Pendik'te de geçtiğimiz yıl 13 Ekim günü 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, bir süredir takip ettiği 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken'i okul çıkışı otomatik şarjörlü av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. 2 öğrenciyi de yaralayan saldırgan olayın ardından kaçarak intihar girişiminde bulunmuştu. Yargılandığı dava ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan katiz zanlısı Mustafa Yetgin'in av tüfeğini, internetten 800 TL'ye 9 taksitle satın aldığı ve kargoyla getirttiği ortaya çıkmıştı.

POMPALININ GELDİĞİ KARGO PAKETİNİ PAZARDA AÇIP, ÖLDÜRDÜ

Antalya Muratpaşa İlçesi'nde meydana gelen olayda da internetten 350 TL'ye kredi kartına taksitle pompalı tüfek siparişi veren Ramazan Kabaağaç, kargodan teslim aldığı kutusunu pazarın içerisinde açtı. Kabaağaç, pompalı tüfekle tezgahta sebze ve meyve satan Ahmet Kahya ve eşi Münire Kahya'nın bulunduğu standa yöneldi. Tüfeği Kahya'ya doğrulttuğu sırada önüne eşi Münire Kahya geçti. Kadını eliyle ittiren Ramazan Kabaağaç, 3 kez ateş etti. Pazarcı Ahmet Kahya, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki tüfekle kaçan Ramazan Kabaağaç, polis merkezine teslim oldu. Kabaağaç, ifadesinde Ahmet Kahya'yı, evlenmesini engellediği için öldürdüğünü söyledi.

BİREYSEL SİLAHLI OLAYLARDA YÜZDE 61 ARTIŞ

Türkiye'de bireysel silahlanma, binlerce kişinin düğünde halay çekerken, asker uğurlamalarında yolda yürürken, parkta oynarken, balkonda otururken, evde uyurken ölümüne neden oluyor . 2018 yılı Ekim ayına kadar 1722 kişi silahla öldürülürken, bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı'nın Ocak 2018'de açıkladığı “Silahlı Şiddet Raporu" bireysel silahlı olaylardaki artışı gözler önüne serdi. Medyaya yansıyan verilere göre hazırlanan raporda 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28, son 3 yılda yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşandığı kaydedildi.

BİR YILDA 2 BİN 187 KİŞİ BİREYSEL SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Yine rapora göre; 2017 yılında yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken çoğunluğu ağır 3 bin 529 kişi yaralandı. 2015 yılında Türkiye genelinde bireysel silahlı 2 bin 175 olay medyaya yansırken 2016'da bu rakam yaklaşık yüzde 25 artışla 2 bin 721 oldu. 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 28, 2015'e kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı.

2017 yılında bireysel silahlarla en çok suçun işlendiği bölge Marmara Bölgesi oldu. Toplamda 837 olayın basına yansıdığı Marmara Bölgesi'nde İstanbul 351 olayla en çok suçun işlendiği birinci kent . Bir önceki yıl bireysel silahlarla 246 cinayetin işlendiğinin basına yansıdığı İstanbul'da 2017 yılında işlenen suçlarda yüzde 43'lük artış dikkat çekiyor. Marmara Bölgesi'nde en çok cinayetin işlendiği ikinci il geçen yıl 116 olayla Bursa. Bursa'yı 108 cinayetle Kocaeli, 70 olayla Sakarya, 38 olayla Tekirdağ izliyor. Sakarya'da suç oranında dikkat çekici bir artış olduğu görülüyor. Karadeniz bölgesindeki 18 kent arasında en çok olayın yaşandığı kent Samsun.

2016 yılında 166 bireysel silahlı şiddetin basına yansıdığı Samsun'da yüzde 21'lik artış ile 2017 yılında basına 201 olay yansıdı. Akdeniz Bölgesi'nde Adana lider olurken, Antalya ikinci sırada yer alıyor. Ege Bölgesi'nde İzmir 143 olayla birinci sırada bulunuyor. Toplam 577 olayın basına yansıdığı İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, 2017'de yüzde 61'lik artışla zirvede. 145 silahlı şiddetin yaşandığı Konya'yı başkent Ankara takip ediyor. 128 olayın basına yansıdığı Ankara'da geçtiğimiz yıl silahlı olaylarda, bireysel çatışmalar da dikkat çekici bir artış yaşandı. Güneydoğu Bölgesi'nde 2017 yılında, 421 olay basına yansıdı. Gaziantep lider ve kentte her yıl olaylar artıyor. Gaziantep'te bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 124 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. İkinci sıradaki Şanlıurfa'da da yüzde 31'lik artışla 98 olay yaşandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 50 olayla Malatya lider olsa da dikkat çekici artış yüzde 350 ile Kars'ta yaşandı.

"SOYGUNLAR YAPIP CİNAYETLER İŞLİYORLAR"

Ataşehir'de bayisi bulunan Yılmaz Uluöz, “Tüfeğin internet üzerinden satışı olamaz. Bize çeşitli illerden telefonlar geliyor. Sosyal medya üzerinden 'ruhsatsız silah nasıl temin ederiz' ya da 'kargo üzerinden gönderebilir misiniz' diye. Kesinlikle böyle bir satış sistemi yok. Bunu yapanlar illegal yönden yapılıyor bunu da herkes biliyor. İnternet ortamına takılan herkes bunun farkında, fakat bunu biz bir türlü yetkililere iletemiyoruz" dedi. "Biz vatandaştan emniyetin verdiği satın alma belgesini istiyoruz" diyen Uluöz, "Bu belge olmadan asla silah satışı yapmıyoruz. İnternet üzerinden yada kargoyla bu belgeyi bize gönderseler bile emniyetin bize vermiş olduğu silah satış kayıt defteri var. Kişinin onu imzalaması gerekiyor. Bu deftere imza olmadan kesinlikle satış olmaz" dedi. İnternetten satışın yasak olduğu belirten Yılmaz Uluöz, "Ülkemizde sanal alemden, internetten satış kesinlikle yasaktır. Kayıtdışı satılan silahlarla soygunlar gasplar yapıp cinayetler işliyorlar. Bu silahlarla kendilerini yaralıyabilirler. Merdiven altı borudan yaptıkları silahların da satışını yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İşyeri sahibi Yılmaz Uluöz ile röp

-Tüfeklerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

