DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA KAÇAK YAPILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI

- Villanın 3 ay önce ve bugün havadan çekilen görüntüleri aradaki farkı ortaya koyuyor.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

İstanbul'da geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Adnan Oktar'ın Kandilli’deki villasında kaçak yapıların büyük bölümü yıkıldı.

Yıkım ekipleri geçtiğimz perşembe villaya gelerek yıkıma başlamıştı. Geçen bir haftalık süre içinde kaçak yapıların büyük bölümünün yıkıldığı görüldü. tarafından havadan görüntülenen alanda sadece ana yapının kaldığı görülüyor. Bir iş makinesinin çalışmaya devam ettiği alanda kaçak yapılardan geriye moloz yığınları kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Villanın bulunduğu alanın bugün çekilen görüntüleri

-Villanın Adnan Oktar'a düzenlenen operasyonun ilk günü çekilen görüntüleri (12 Temmuz)

