DHA İSTANBUL - (havadan aktüel görüntüler) TUZLA'DA GEMİDE YANGIN: 8 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı.
Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle itfaiyenin çalışması
-Ambulanstaki yaralı
-İtfaiyenin görüntüsü
-Detaylar