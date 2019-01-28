DHA İSTANBUL - (havadan aktüel görüntüler) TUZLA'DA GEMİDE YANGIN: 8 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul

Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı.

Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Havadan görüntülerle itfaiyenin çalışması

-Ambulanstaki yaralı

-İtfaiyenin görüntüsü

-Detaylar