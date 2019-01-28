DHA İSTANBUL - (havadan aktüel görüntüler) TUZLA'DA GEMİDE YANGIN: 8 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong...

DHA İSTANBUL - (havadan aktüel görüntüler) TUZLA'DA GEMİDE YANGIN: 8 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı.
Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle itfaiyenin çalışması
-Ambulanstaki yaralı
-İtfaiyenin görüntüsü
-Detaylar

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