DHA İSTANBUL - HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN YOLCULUĞU KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul

Maltepe'de dorsesi halatla bağlanmış bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Görüntüler Maltepe Büyükbakkalköy mahallesinden. Ara sokaklarda ilerleyen dorsesi halatla bağlanmış hafriyat kamyonu, yanından geçtiği sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafikteki diğer sürücüler tehlike saçan hafriyat kamyonundan dikkatli bir şekilde uzaklaştı. Hafriyat kamyonun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonundan görüntü

-Halatla bağlanmış dorse

-Yanından dikkatli bir şekilde geçen diğer sürücüler

-Araçların yanından hızlı bir şekilde uzaklaşması

-Sürücülerin selektör ve dörtlüleri yakarak ilerlemesi

-Genel ve detay görüntüler





