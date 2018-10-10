DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00/12.30/13.30/14.30/15.30

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomive İş Forumu'na katılacak, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ilegörüşecek, Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente, Irak Temsilciler Meclisi BaşkanıMuhammed Halbusi ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i ayrı ayrıkabul edecek.

14.00

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Su Kongresi ve Fuarı tanıtımına katılacak.

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

1- SUUDİ KONSOLOSLUĞUNDAKİ KİLİTLİ KAPILARI AÇMAK İÇİN 3 KİŞİ GELDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasına akşam saatlerinde elinde tamir çantası olan 3 kişi girdi. İçeriye giren kişilerin bazı kapıların kilitlerini değiştirdiği öne sürüldü.

Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olduğu ve en son Suudi Arabistan Başkonlosluğu'nda olduğu öne sürüyordu. Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla konsolosluk binasında inceleme yapılacağını duyurmuştu. Konsoloslukta akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Önce konsolosluğun ana giriş kapısından konsolosluğa ait bir araç giriş yaptı. Ardından konsolosluğun arka kapısından ellerinde çanta olan 3 kişi 21.30 sıralarında içeriye girdi. Konsolosluk kapısında bir yetkili tarafından karşılanan 3 kişi içeride yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Konsolosluğa giren kişilerin bazı kapı kilitlerini değiştirdiği, bazı kapıların ise kilidini açtığı öğrenildi.

Öte yandan 4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldığı, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürülmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Elinde çanta olan kişilerin içeriye girmesi

-Elinde çanta olan kişilerin buradan ayrılmaları

-Konsolosluk binasından detay

-Konsolosluk binasına giren bir araç

-Genel ve detaylar

09.10.2018 - 23.17 Haber Kodu : 181009251

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2- POLİS KONSOLOSLUK ETRAFINDAKİ GÜVENLİK KAMERA KAYITLARINI İNCELİYOR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olmasının ardından en son görüldüğü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun etrafındaki güvenlik kameraları polis tarafından incelemeye alındı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan Başkonlosluğu'nda arama yapılacağını duyurmasının ardından konsolosluk civarında zaman zaman hareketlilik yaşanıyor. Suud yetkililer konsolosluk kapalı olmasına rağmen konsolosluğa geliyor.

Öte yandan polis konsolosluk civarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Konsolosluğun bulunduğu sokakta bulunan kamera kayıtlarına bakan teknik ekibin görüntüleri alarak emniyete götüreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluktan detay

-Sokakta bulunan güvenlik kamerası

-Ekiplerin görüntüleri izlemesi

-Genel ve detaylar

10.10.2018 - 00.23 Haber Kodu : 181010002

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3- BAĞCILAR'DA YAN YATAN BİNANIN YIKIMINA ARA VERİLDİ

Haber- Kamera: Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

Bağcılar'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 10 bina boşaltıldı. Ekipler yan yatan 5 katlı binanın yıkımına akşam 19.40 sıralarında başladı.

Bağcılar Kirazlı'da bulunan 1176 Sokak'taki yıkım nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yan yatan binaya çıkan bütün sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yıkım sırasında bölgede elektrik, doğalgaz ve sular yetkililer tarafından kesildi. Ardından 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Yıkım işlemi olay yerine gelen bir vinç yardımıyla kontollü bir şekilde yapıldı. Ekipler gece saat 00.15 sıralarında yıkıma sabah yeniden başlamak üzere ara verdi. Çevik kuvvet ekiplerinin bina çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

-Güvenlik önlemleri genel ve detaylar

-Havadan görüntüler



10.10.2018 - 00.37 Haber Kodu : 181010003

09.10.2018 - 21.22 Haber Kodu : 181009244

09.10.2018 - 20.31 Haber Kodu : 181009234

09.10.2018 - 17.35 Haber Kodu : 181009212

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4- İRAN'DA DÜŞEN JETLE İLGİLİ ÖN RAPOR: PİLOTLAR HATALI MÜDAHALEDE BULUNDU

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili hazırlanan ön rapora göre uçağın üç hız göstergesinden birinin arızalandığı ve pilotların hatalı müdahalede bulunduğu yer aldı.

12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti. İran Sivil Havacılık, kazadan 6 ay sonra 50 sayfalık bir ön raporu hazırladı. Raporda kazanın neden olduğu ve uçağın nasıl düştüğü maddeler halinde sıralandı. Kesin raporun önümüzdeki yıl çıkacağı da belirtildi.

PİLOTLARIN ACİL DURUM EĞİTİMLERİNİN ETKİLİ OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Hazırlanan ön rapora göre, uçak havalandıktan bir süre sonra uçakta bulunan üç hız göstergesinden birinin arızalandığı ve pilotaj hatası olduğu vurgulandı. Pilotların lisanslı olduğu ve tıbbı yönden de uçuşa uygun nitelikler taşıdığı yer aldı. Uçuşta yer alan pilot Beril Gebeş ve ikinci kaptan Melike Kuvvet'in anormal ve acil durum konusunda eğitimli olduğu ancak kaza uçuşu kanıtlarının bu eğitimlerinin etkili olmadığını gösterdiği altı çizildi. Ekibin kalkış ve yolculuk sırasında herhangi bir anormalliği rapor etmediği vurgulandı. Rapora göre uçağın bütün şekilde dağa çarparak parçalandığı da belirtildi.

UÇAK HAVADA TUTUNAMADI VE DÜŞÜŞ SÜRECİ BAŞLADI

Raporda kazaya ilişkin yapılan açıklamaya göre, " Havada uçağın üç hız göstergesinden birinde meydana gelen arıza üzerine, mürettebat hareke geçti. Bunun üzerine pilot, gaz kollarını çekmesi sonucu uçağın hızını düşürmeye çalıştı. Bu hamle 'Stall' denilen havada tutunamama durumunu yol açtı. Uçak pilotun 'Stall' durumundan kurtulması için yeterli irtifaya sahipti. Ancak uçak havada tutunamadı ve düşüş süreci başladı" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

09.10.2018 - 19.03 Haber Kodu : 181009229

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(ÖZEL)

5-ATM CİHAZINA DÜZENEK YERLEŞEN 4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Kartal'da ATM cihazlarına düzenek yerleştiren 4 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin aracında düzenek ve bankamatik kartları bulundu.

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaparken D-100 karayolu üzerinde bulunan bankamatiklerin önünde şüpheli davranışlarda bulunan 4 kişi gördü. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan Azeri uyruklu X.B, Y.R, M.S ve Türk vatandaşı olan M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada çok sayıda bankamatik kartı ve bankamatiğe yerleştirilen kopyalama cihazı ele geçirildi. M.A adlı şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler, Kartal Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Şüphelilerin araçlarından çıkan kopyalama cihazı

-Çok sayıda bankamatik kartı

-Genel ve detay



09.10.2018 - 22.44 Haber Kodu : 181009249

