DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri yeni akademik yıl açılış törenine katılacak.

-15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılanmasına devam edilecek.

1- İSTANBUL MERKEZLİ 'PARA AKLAMA' OPERASYONU

İSTANBUL MERKEZLİ 'PARA AKLAMA' OPERASYONU

İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi.

Başta İstanbul olmak üzere, çok sayıda ilde işlenen mali suçlara yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı öne sürülen kişilerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin önünde toplandı. Çok sayıda ekip söz konusu adreslere doğru yola çıktı. İstanbul'un çeşitli illçeleri ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda girilen adresler didik didik arandı. Şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonun detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2- EVİNİ ATEŞE VERDİ



EVİNİ ATEŞE VERDİ

Fatih'te isminin Orhan C. olduğu öğrenilen bir kişi, iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yaktığı evde dumandan etkilenen koca sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Fatih'in Cibali Mahallesi'nde bulunan Haydar Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışma yaşadığı ve isminin Orhan C. olduğu öğrenilen bir kişi, sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi. Cinnet getiren adam pencereye çıkıp bağırarak, etrafa tehditler savurdu. Evdeki eşyaların alev alması üzerine, olayı gören komşular itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ateşe verdiği evde dumandan etkilenen Orhan C. ise sağlık ekiplerine teslim etti.



'ADALET DAĞITACAĞIM' DİYE BAĞIRDI

Aynı apartmanda yaşayan bir görgü tanığı, "Kaç yıllık komşumuz, normalde böyle şeyler yapmayan, çok sessiz sakin bir insandı. Çok şaşırdık. Sese uyandık. Cama çıkmıştı, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırıyordu. Evini yakmaya çalıştı, engel olamadık. Sonra itfaiye geldi, çıkardı baygın bir şekilde" dedi. Olay nedeniyle mahalle sakinlerinin bir bölümü evlerinden çıkıp sokağa inerken, bir bölümü ise olan biteni pencereden izledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Olay yerinden görüntüler

- Sokağa inen mahalle sakinleri

- Pencerelere çıkan mahalleli

- Görgü tanığı ile röp.

- Ekiplerin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

02.10.2018 - 04.30 Haber Kodu : 181002005

3- ÜMRANİYE'DE İMALATHANEDE YANGIN

ÜMRANİYE'DE İMALATHANEDE YANGIN

Ümraniye'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Bağlar Alt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı sehpa imalathanesinde çıktı. Binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören çalışanlar, kendilerini dışarı attı. Yangının büyümesiyle alevler binayı sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Cep telefonuyla alevli görüntüler

AKTÜEL

Yangından görüntüler

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Çalışanlar

Çalışanla röp.

01.10.2018 - 19.06 Haber Kodu : 181001189

01.10.2018 - 19.08 Haber Kodu : 181001191

01.10.2018 - 19.10 Haber Kodu : 181001194

4- İSTANBUL BOĞAZI KIZILA BOYANDI

İSTANBUL BOĞAZI KIZILA BOYANDI

İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görsel bir şölene dönüştü. Süleymaniye Tepesi'nden batan güneş, İstanbul semalarını ve Boğaz'ı kızıla boyadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde Boğaz'da benzerine az rastlanan türden bir manzara oluştu. Görsel bir şölene dönüşen gün batımı, iki kıtayı ayıran İstanbul Boğazı'nı ve gökyüzündeki bulutları boydan boya kızıla boyadı. Eminönü, Mercan Mahallesi'nde bulunan Tarihi Sağır (Sagir) Han'ın çatısından kaydedilen görüntüler, birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul'un eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

- İstanbul Boğazı'ndan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

01.10.2018 - 21.15 Haber Kodu : 181001205

5 - İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yer yer etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü.

-Yağan yağmur

-Şemsiyesi olan vatandaşlar

-Şemsiyesi olmayan vatandaşlar

-Genel ve Detaylar



02.10.2018 - 06.44Haber Kodu : 181002007

6- BAHÇELİEVLER'DE BİR KİŞİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

BAHÇELİEVLER'DE BİR KİŞİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Bahçelievler'de tarihi Çobançeşme Köprüsü yanında bulunan ağaçlık alanda bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

dün saat 18.00 sıralarında tarihi Çobançeşme Köprüsü yanında bulunan ağaçlık alanda, iddialara göre köprü yanından D-100 Karayoluna çıkmak isteyen Fehmi Kaplan, iple ağaca asılı bir kişiyi gördü. Kaplan, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağaca iple asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme çalışması yaptı. Hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı, cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Ayrıca ağaca asılı halde bulunan kişinin elinde içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir poşet olduğu da öğrenildi.

"TESADÜFEN BAKTIM, KENDİNİ ASMIŞ"

Görgü tanığı Fehmi Kaplan, "Köprünün altında ben ve arkadaşlarım arabadan indik. Arkadaşlarım Esenler tarafına gitti. Ben de buradan bulunan köprünün üzerinden durağa gidecektim. Geçerken tesadüfen baktığımda kendini asmış. O an polislere haber verdim. 30-35 yaşlarında birisiydi. Sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği için geri gitti." dedi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığı röp

-Genel ve detaylar

01.10.2018 - 21.29 Haber Kodu : 181001206

7- İSTANBUL KÜLTÜR SANAT SEZONUNA ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

2018-2019 İstanbul Kültür Sanat sezonunun açılışı birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlediği açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Başta Orhan Gencebay, Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Ahmet Selçuk İlkan, Fettah Can ve İskender Pala gibi isimlerin katıldığı açılış programına çok sayıda sinemacı, sanatçı, il ve ilçe protokolü ve onlarca vatandaş da katılım sağladı.

Gecede Hasan Kaçan, "Heredot Cevdet'ten Bir İstanbul Hikayesi" ile sahne aldı. Katılımcılar Kaçan'ın anlattığı İstanbul hikayelerini ilgiyle seyretti. Gece, İstanbul Orkestralar Müdürlüğü Türk Sanat Musikisinin verdiği konserle devam etti.



ÜNLÜ İSİMLERDEN KÜLTÜR SANAT SEZONUNA TAM NOT

İBB'nin düzenlediği etkinlikleri her zaman sevdiğini kaydeden sanatçı Emel Sayın, "Bu etkinlikler her kesime hitap ediyor. Bu tarz etkinliklerin her zaman devam etmesini istiyorum" diye konuştu.

İstanbul'un önemine değinen Yazar İskender Pala, "Bu şehrin duvarlarını kültürle öresiye kadar, bu şehrin bütün yaşayanlarına kültürü yayasıya ve nezaketi ruhlarına işleyesiye kadar kültür diyorum. Kültür ve sanatın insan ruhuna olan etkisinden yola çıkarak bu ortamların çoğalmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Sanatçı Yavuz Bingöl "Daha çok sanat, daha çok edebiyat, daha çok sinema olmalı. Bu faaliyetler ben çok önemsiyorum. İstanbul merkezli bu etkinliklerin Anadolu'ya da yayılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatın ve kültürün eğitim alanından başlanması gerektiğine vurgu yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Dekanı Mehmet Karaca, "Sanatsız medeniyet olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden üniversite olarak hem sanat, hem sosyal hem de teknoloji alanında sahadayız" diye konuştu.

"ÇIĞIR AÇAN ESERLER ORTAYA KOYAN BİR İSTANBUL HAYALİMİZ VAR"

"Kültür sanatın en güzel eserlerinin sergilendiği bir şehir olmanın ötesinde; tarihinde olduğu gibi 'çığır açan eserler' ortaya koyan bir İstanbul hayalimiz var" diyen Başkanı Mevlüt Uysal ise, şunları söyledi:

"Hikâyemizi anlatırken, bu coğrafyadaki idealimizi yansıtacak, aynı zamanda insanlığın ortak arayışlarına cevap verecek eserlerin üretilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden; köklü bir geçmişe sahip medeniyetimize 'yeni bir ruh' verecek kültür sanat için, aklı ve gönlü bu topraklarda olan sanatçıların hissiyatına ihtiyaç duyuyoruz. Ben bu beklentinin bir hayal olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde bugün birçok alanda başlatılan yerli ve milli seferberliği, Kültür Sanat alanında neden olmasın? Ben bu cevherin bütün sanatçılarımızda aslında var olduğuna inanıyorum."

-Etkinlikten görüntüler