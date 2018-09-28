DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00

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14.00

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İDOVE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüslleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

BUDO'dan ypılan açıklamada ise iptal edilen seferler şöyle;

0700 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

0730 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

0830 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

0900 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

0900 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

0930 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)

1030 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

1030 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

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2- MECİDİYEKÖY'DE HALK OTOBÜSÜ KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI: 18 YOLCU YARALI

Hbaer-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Ortaköy-Dereboyu-Taksim seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 18 yolcu yaralandı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi, Levent istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şişli'den Ortaköy Dereboyu-Taksim seferini yapmak üzere hareket eden DT2 numaralı 34 HY 3543 plakalı halk otobüsü, Cadde üzerinde "U" dönüşü yapmaya çalışan 34 FR 3330 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, D-100 Karayolu köprü ayağına çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Can pazarının yaşandığı kazada otobüste bulunan 18 yolcu yaralandı. Trafiğin en yoğun olduğu saatte meydana gelen kazanın bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu azaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaşanan hareketlilik

-Ambulanslar

-Kaza yapan otobüs

-Ambulansa alınan yaralı

-Polis ekipleri

-Detaylar

27.09.2018 - 21.57 Haber Kodu : 180927221

27.09.2018 - 20.45 Haber Kodu : 180927213

27.09.2018 - 20.30 Haber Kodu : 180927210

27.09.2018 - 20.17 Haber Kodu : 180927206

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(ÖZEL)

3- MECİDİYEKÖY'DEKİ HALK OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA

Haber-Kamera: Hakan KAYA / İSTANBUL

Ortaköy seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda gelen halk otobüsünün önüne sol taraftan bir otomobilin kırdığı, otobüsün önce otomobile, ardından köprü ayağına çarptığı görülüyor. Otobüsteki yolcuların kazanın ardından duran otobüsten indikleri görülüyor. Kazayla birlikte büyük hareketlilik yaşandığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Otobüsün yolunda seyretmesi

-Sol taraftan önüne bir araç girmesi

-Araca çarpması

-Savrularak köprü ayağına çarpması

-Otobüsün durmasıyla yolcuların dışarı çıkması

-Yaşanan hareketlilik

27.09.2018 - 21.46 Haber Kodu : 180927215

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4- BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda birçok kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta Beyoğlu olmak üzere bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Saat 05:00 sıralarında başlayan operasyonda daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Operasyona özel harekat timleri ve polis helikopteri de havadan destek verdi.



KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Bazı adreslere gelen ekipler kapının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, ekiplerin baskın yapılan adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin adreslere girmesi

-Koç başı ile kapının kırılması

-Polislerin bina etrafındaki arama çalışması

-Polis helikopterinin havada görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler



28.09.2018 - 06.15 Haber Kodu : 180928001

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5- OTOGARDAKİ TAKSİCİ KAVGASI KAMERADA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda önceki gün taksiciler arasında çıkan silahlı müşteri kavgası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksici Zafer İ. ile Uğur A. arasında iddiaya göre müşteri alma yüzünden kavga çıktı.

Taksici Uğur A. elindeki sopa ile aracın içinde oturan Zafer İ.'nin taksisine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine Zafer İ. takside bulunan silahı çekerek kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan Uğur A. ilk olarak taksinin arkasına geçti, ardından da kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Yaşanan olayda Uğur A. bacağından vurulurken, olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Yakup Gülmez ise karnından ağır yaralanarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Zafer İ. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Taksicinin elinde sopayla diğer taksiye zarar vermesi

-Araçtaki taksicinin ateş etmesiyle diğer taksicinin kaçması

-Etraftakilerin kaçışması

Detaylar

-Olay yerinden görüntüler(ARŞİV)

28.09.2018 - 07.19 Haber Kodu : 180928002



