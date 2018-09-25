DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesineilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

12.00

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 13. Dünya İtfaiye Oyunları'nda; 1 kupa, 1 takım halinde gümüş madalya ile 24 altın, 27 gümüş ve 22 bronz madalya kazanan İBB İtfaiye Takımı'nı kabul edecek.

İBB Başkanlık Binası

////////////////////////// İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yer yer yağmurunda etkili olduğu şiddetli rüzgar fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Görüntü dökümü:

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-Rüzgarda sallanan ağaçlar

-Dalgalı denizden görüntü

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-Yağmurdan görüntü

-Genel ve detaylar

25.09.2018 - 06.54 Haber Kodu : 180925015

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2- EYÜPSULTAN'DA YOL ÇÖKTÜ, OTOMOBİL İÇİNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Eyüpsultan'da yol çöktü, park halindeki bir otomobil ise oluşan 2 metrelik çukura düştü. Olay sabah saatlerinde Topçular Mahallesi Topçular Caddesi ile Muhtar Celil Kulaksız Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan su borusu patladı. Patlayan borudan sızan su zemini yumuşatarak yolun çökmesine neden oldu. Park halindeki bir otomobil ise oluşan yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobil sahibi ise durumu görerek yetkililere haber verdi. Olay yerine polis ve çekici ekibi sevk edildi. Çukura düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

Görüntü dökümü:

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-Sokaktan ve caddeden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Çöken yoldan görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar

25.09.2018 - 07.56 Haber Kodu : 180925019

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(ÖZEL)

3- VATAN CADDESİ'NDE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Vatan Caddesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02.00 sıralarında ağaç yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle kaldırıldı. Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre Aksaray yönüne kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

-İş makinesinin çalışmasından görüntü

-Genel ve Detaylar

25.09.2018 - 03.17 Haber Kodu : 180925012

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4- BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL ()

Şiddeti rüzgarın etkisiyle Bayrampaşa'da park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Araç sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaçtan görüntü

-Araçtan görüntü

-İtfaiye aracından görüntü

-Genel ve detaylar

25.09.2018 - 06.12 Haber Kodu : 180925014

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(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

5- FATİH'TE FUHUŞ OPERASYONU: ÇARŞAF KOPUNCA 2 KADIN YARALANDI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Fatih'te, polisin fuhuş operasyonu sırasında 4 katlı binanın 3'üncü katından pencereye bağladıkları çarşafla sarkarak aşağı inmeye çalışan yabancı uyruklu iki kadın, çarşaflar kopunca düşerek yaralandı. Kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aksaray Küçük Langa İkinci Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Mahallelinin binanın 3'üncü katında bulunan dairede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi. Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu 2 kadın, uçlarını birbirine bağladıkları çarşaflara tutunarak binanın arkasındaki pencereden aşağı sarktı. Çarşafların kopması üzerine iki kadın düşerek yaralandı. Operasyon yapan polislerin çağırması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kadını ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralanan kadınların ambulansa alınması

-Polis ekipleri

-Düştükleri bina

Detaylar

24.09.2018 - 21.27 Haber Kodu : 180924257

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(ÖZEL)

6- KADIKÖY'DE DERBİ ÖNCESİ KAN AKTI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanan derbi maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Şakir Şenay adlı taraftar, stat yakınında bıçaklandı. Yaralanan Şenay, hastaneye kaldırıldı. Polis Şenay'ı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kadıköy Kızıltoprak Sabri Kiraz Sokak üzerinde dün akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fenerbahçe taraftarı Şakir Şenay(33), arkadaşlarıyla birlikte derbi maçını izlemek için İzmir'den İstanbul'a geldi. Şakir Şenay'ın da aralarında bulunduğu taraftar grubu ile stat yakınındaki sokak üzerinde karşılaştıkları başka bir Fenerbahçe taraftar grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şakir Şenay, karşı gruptan bir kişi tarafından karnından bıçaklandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından yaralanan Şenay'ı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Şenay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.

Görgü tanıkları, iki grup arasından bir anda olayların başladığını, bir kişinin yaralanarak marketin içine girip korunmaya çalıştığını ardından yaralının ambulansla götürüldüğünü bildirdiler.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Yaşanan kargaşa

-Ambulansın gelmesi

-Ambulanstan sedye çıkartılması

-Yaralının ambulansa taşınması

-Olay yerinde toplanan kalabalık taraftar grubu

-Yaralının fotoğrafları

-Genel Ve Detay

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığıyla röp.

24.09.2018 - 22.10 Haber Kodu : 180924261

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7- KÜÇÜKÇEKMECE'DE EŞİNİ YARALAYIP İNTİHARA KALKIŞTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Küçükçekmece'de Ayhan Ş. boşanma aşamasında olduğu Eşi Birsen Ş.'ye cadde üzerinde silahla ateş ettikten sonra bir süre yürüyüp silahı kendi başına doğrultup ateş etti. Ağır yaralanan çiftin yoğum bakımda tedavileri sürüyor.

Olay, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Yeşilyol Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 yıldır boşanma süreci devam eden Birsen Ş.(37) bir süre önce Küçükçekmece'deki yeğeninin evine yerleşti.

Ayhan Ş.(40) cadde üzerinde eşi Birsen Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ayhan Ş. belindeki silahı çıkarıp Birsen Ş.'ye ateş etti. Başına kurşun isabet eden Birsen Ş. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden yürüyerek kaçan Ayhan Ş. bir süre ilerledikten sonra Korucu Sokak üzerinde silahı başına doğrultarak ateş etti. Ağır yaralanan karı-koca çevredeki hastanelere kaldırıldı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan Ş. ile Birsen Ş.'nin yoğum bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı, "Ben yemek yerken birinin aşağıdan hızlıca geldiğini gördüm. Bir silahı çıkarıp sıkınca havaya sıktığı zannetik. Mahallede komşular camlara çıktı panik olduk. Polis ve sağlık ekibi geldi. kaldırdılar. Kanlar içindeydi. Direkt kendine sıktı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Korucu sokaktan görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve Detaylar

25.09.2018 - 02.25 Haber Kodu : 180925009

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- ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyurt'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Evren 1 Sanayi Sitesi'nde bulunan araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikada çıktı. Fabrikanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın diğer bölümlere sıçradı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. 1 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerini müdahalesi

24.09.2018 - 21.01 Haber Kodu : 180924253

24.09.2018 - 21.36 Haber Kodu : 180924258



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