DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da oy kullanacak.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulunda kullanacak.

-İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullanacak.

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA İLK OYLAR KULLANILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ -Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. İstanbul'da da ilk oylar kullanıldı.

Görüntü dökümü:

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(FATİH/ KADIKÖY/ BEŞİKTAŞ

-Oy kullananlardan görüntü

-Genel ve detaylar



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2- SEÇİM ÖNCESİ SANDIK YEMİNİ EDİLDİ

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Hasan YILDIRIM-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.

Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'nde, Fatih'teki Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde ve Beşiktaş'taki Bingül Erdem Anadolu Lisesi'nde oy verme işlemeni başmatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Görüntü dökümü:

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-Görevlilerden görüntü

-Yemin etmeleri

-Genel ve detaylar

24.06.2018 - 07.24 Haber Kodu : 180624005

24.06.2018 - 07.34 Haber Kodu : 180624006

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3- PARTİLERİN BAYRAK VE AFİŞLERİ TOPLANMAYA BAŞLADI

Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin propaganda sona ererken, seçim yasakları başladı.

Dün saat 18.00'da başlayan yasaklar kapsamında, siyasi partilerin, cadde ve sokak üzerindeki afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından sökülmeye başladı.

Görüntü Dökümü

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-Partilerin bayrak ve afişlerinin toplanması

-Bayrak ve afişlerin görevliler tarafından kesilip toplanması

-Bayrak ve afişlerden genel ve yakın detaylar

-Görevlilerden detay görüntü

23.06.2018 - 20.37 Haber Kodu : 180623215

23.06.2018 - 21.19 Haber Kodu : 180623220

23.06.2018 - 22.36 Haber Kodu : 180623227

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4- OTOGARDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ...

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda, oy kullanmak için memleketlerine gidenler ile memleketlerinden İstanbul'a gelenlerin hareketliliği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, oy kullanmak için memleketlerine karayoluyla gidenler ile memleketlerinden İstanbul'a gelenler otogarda hareketliliğe yol açtı.

Gelen ve giden seçmenlerin; seçimlerden ortak beklentisi, ülkede demokrasi ve huzur olurken, otobüs şoförlüğü yapan bir kişi ise diğer seçimlere göre memleketlerine oy kullanmaya gidenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Otogardan görüntüler

-Hareket saatini bekleyenler

-Otobüse valizlerini yerleştirenler

-Yolcularla röportajlar

-Genel ve detaylar

23.06.2018 - 22.34 Haber Kodu : 180623226

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5- ERDOĞAN EYÜP SULTAN TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimi çalışmaları kapsamında son mitingini Eyüpsultan'da yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Eyüp Sultan Camii içinde bulunan Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Yaklaşık bir saat burada kalan Erdoğan'a girişte ve çıkışta vatandaşlar ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın Eyüp Sultan Camii'ne girişi

-Cami önünde toplanan kalabalık

-Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı

-Genel ve detaylar

23.06.2018 - 21.07 Haber Kodu : 180623218

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(ÖZEL)

6- DÜĞÜNDE HAVAİ FİŞEK ŞOVU KÖTÜ BİTTİ: 3 YARALI

- O anlar kamerada

Haber-Kamera: İstanbul

Sultanbeyli'de bir sokak düğünde havai fişek atmaya çalışan kişi, hem kendini hem de düğüne gelen 2 kişiyi yaraladı.

Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde dün akşam düzenlenen bir sokak düğününe katılan bir kişi eline aldığı havai fişek bataryasını ateşledi. Kutunun içinde bulunan havai fişekler patlamaya başladı. İşi şov dönüştürmeye çalışan bu kişi elindeki havai fişek bataryasını çevirmeye başladı. Bu sırada havai fişeklerden biri yüzüne geldi. Kutuyu fırlatan kişi düğünde eğlenen kalabalığa korku dolu anlar yaşattı. Patlayan havai fişekler o sırada halay çeken iki kişiyi bacaklarından yaraladı. Panik dolu anlar kameraya da yansıdı.

Yakın mesafeden yüzüne gelen havai fişek nedeniyle bu kişinin yüzünde yanık oluştu. 3 kişi düğüne katılanlar tarafından hastaneye götürüldü. Bacaklarından yaralı iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yüzü yanan kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Halay çekenler

-Havai fişekleri atanlar

-Elinde havai fişek kutusunu çeviren bir kişi

-Patlayan fişeklerin bir kişinin ayağına gelmesi

-Havai fişeğin yüzünde patlaması

-Genel ve detaylar

23.06.2018 - 17.16 Haber Kodu : 180623179



