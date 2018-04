DHA İSTANBUL- HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.00

1- ERDOĞAN YEŞİLAY'IN ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden bir tanesi, o da orada kendi yedek kulübesine giderken aldığı isabetle başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Niye? Bakıyorsunuz bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum, Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyledir. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz."

Güven USTA / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Yeşilay'ın Zümrüdüanka Ödülleri, takdim edilenler için şüphesiz çok önemli, çok kıymetli bir payedir. Bu paye aynı zamanda sorumluluk ve mesuliyet demektir. Bu ödül, son nefesine kadar sürecek bir gönül görevine adeta nefer yazmaktır. Ben buradaki her bir kardeşimin bu payeyi iş ve özel hayatında onurla, gururla ama aynı zamanda bir vazife şuuruyla taşıyacağına inanıyorum." dedi.

"GENÇLERİNİ ALKOL, İÇKİ, UYUŞTURUCU, SİGARA, KUMAR, TERÖR GİBİ DEHLİZLERDE... "

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

İnsanı dışlayan veya insanı sadece maddi yönden değerlendiren bir anlayışın başarı şansı da yoktur. Bir ülkenin asıl zenginliği, yeraltı ve yerüstü kaynakları değildir. Güçlü ülke, sanayisi, ekonomisi, ticareti, ordusu güçlü devlet manasına gelmez. Elbette bunların tamamı gereklidir, önemlidir. Her biri kendi başına bir değerdir. Ancak bize göre bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır. Adeta evladını Kandil'e kaçıranlar karşısında Diyarbakır Belediyesinin önünde günlerce hüngür hüngür ağlayan annelerin akıbetini düşünün. O neyse o da aynısıdır. Ne ekonomileri ne sanayileri ne paraları bu ülkeleri hızla yaklaştıkları karanlık akıbetten kurtarmaya yetmez.

"İNGİLİZLER, OSMANLI GENÇLİĞİNİ İFSAT ETMEK İÇİN..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay'ın kuruluşuna vesile olan hadisenin de büyük bir ibret vesikası olduğuna inandığını dile getirdi. Sorumluluk sahipleri olarak bu hadisenin tekrar tekrar gündeme getirilmesi ve unutulmasına asla fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları anlattı:

İstanbul 1920 yılında işgal kuvvetlerinin eline düşüyor. İngilizler, Osmanlı gençliğini ifsat etmek, gençlerin direniş azimlerini kırarak zihnen köleleştirmek için, gemilerle getirdikleri binlerce kasa içkiyi bedava dağıtıyorlar. Bunu gören millet sevdalısı, sorumluluk ve şuur sahibi bir avuç insan, Şeyhülislam İbrahim Haydarizade'nin himayesinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni yani bugünkü adıyla Yeşilay'ı kuruyorlar. Yeşilay çalışmalarıyla gençlere milli mücadele bilinci aşılarken, işgal güçlerinin önünde adeta bir set kuruyor. Bundan bir asır önce, işgal ve istiklal mücadelesinin gençler üzerinden verilmesi gerçekten çok anlamlıdır. Kurtuluş Savaşımızın cephelerinden biri de gençlerimizi ifsat girişimlerine karşı, muhafaza ve müdafaa etmek olmuştur. Merhum Eşref Edip gibi Yeşilay'ı kuran kadrodan bir ismin Kuvayı Milliye ruhunun Anadolu'da dirilmesine öncülük etmesinin bir sebebi de budur. Çünkü onların nazarında nesilleri korumakla ülkeyi kurtarmak arasında hiçbir fark yoktur. Milletin gerçek bağımsızlığına giden yol, aynı zamanda sağlıklı, şuurlu, milli manevi değerlerle mücehhez gençlere sahip olmaktan geçer. İşgal kuvvetlerinin de aynı saiklerle genç kuşakların zihin ruh ve beden sağlığını hedef almaları bu yüzdendir. Uyuşturucu ve içki müptelası olmuş, ahlaksızlık batağındaki bir gencin ne kendisine ne ailesine ne de ülkesine bir faydası yoktur.

Alkol ve afyon bağımlılığının emperyalistlerin en büyük silahı olduğunu aktaran Erdoğan, Afrika ülkelerinde yerel kabilelerin alkole alıştırıldığını, hatta maden ocaklarında çalışan işçilerin ücretlerinin içkiyle ödendiğini, bunun da çok manidar olduğunu dile getirdi. Erdoğan, soğuk savaş döneminde uyuşturucu ticaretinin, Doğu ve Batı blokları arasındaki savaşın en önemli araçlarından biri olduğunu, büyük güçlerin himayesinde gerçekleşen bu kirli ticaretten elde edilen kazançlarla kimi ülkelerde darbeler yapıldığını, iç çatışmaların körüklendiğini, demokratik rejimlerin tasfiye edildiğini anlattı.

"ELEŞTİRİ OKLARINA ÇOK MUHATAP OLDUK"

Hükümet olarak son 15 yılda gençlerin ruh ve beden bütünlüğünü korumak için aldıkları tedbirlerde bu güruhun eleştiri oklarına çok muhatap olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye, eğitim reformlarından sosyal medya önlemlerine kadar her adımımızda bunları karşımıza bulduk. Ne adına? Özgürlük adına. Sevsinler böyle özgürlüğü. Kimi zaman sokak

gösterileriyle, kimi zaman Anayasa Mahkemesinin kapısında nöbet tutarak, kimi zaman da köşelerinden bize saldırarak projelerimizi engellemeye, sabote etmeye çalıştılar. Öykündükleri batılı ülkelerdeki uygulamaları hayata geçirmeye çalıştığımızda, burada bile bizi yasakçı ilan ettiler. Gençlerin hukukunu korumak yerine alkol lobisinin, sigara lobisinin, uyuşturucu baronlarının avukatlığını yaptılar. İdeolojik takıntıları sebebiyle Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelesine ket vurdular. Açıkçası biz son haftalarda gençlerimizin inanç anlayışı üzerinden gündeme sokulmaya çalışılan tartışmaları da bu minvalde değerlendiriyoruz. Bu tip tartışmalar kesinlikle objektif ve iyi niyetli değildir." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ BAĞIMLILIK BANA GÖRE KİŞİNİN HARAKİRİ YAPMASI, İNTİHAR ETMESİ DEMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye Başkanlığımdan bu yana bulunduğum her yerde alkolü ben kaldırdım. Çok başlıklar attılar, çok köşe yazıları yazdılar. Ya bunları yazıyorsun da anayasaya niye bakmıyorsun? Anayasada devletin gençlikle ilgili görevi sayılırken, orada 'gençlerini kumardan, uyuşturucudan korur' diyor. Ama bizden önce gelen yönetimlerin hiçbirisi bunu uygulamadı. Ama biz uyguluyoruz. Şu anda bizim yönetimimizde olan yerlerde asla bu tür bir şey olamaz. Geldiğimden bu yana hiçbir zaman ben misafirlerime alkollü içki ikram etmedim. Tasarruf benim ise ben de sevdiklerime sevdiğimden ikram edeceğim. Burada şu hususa hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Hiçbir insanın kendisine ve başkalarına zarar verme özgürlüğü yoktur. Her türlü bağımlılık bana göre kişinin harakiri yapması, intihar etmesi demektir. Bizim inancımızda, değerlerimizde de böyle bir özgürlük anlayışı asla vaki değildir. Biz insan olarak yaşatmakla, ihya ve inşayla, nefsi korumakla, birbirimize sahip çıkmakla mükellefiz." dedi.

"ALLAH-U ALEM ALKOLİKTİR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlara değinerek şöyle devam etti:

İşte dün akşam ülkemizin en güzide iki kulübünün maçında yaşadığımız hadise. Hep Fairplay, Fairplay diye konuşuyoruz ve bakıyorsunuz, korner atışına geliyor bir futbolcu, arkadan çakmaklar, taşlar, bilmem neler atılmaya başlanıyor. Ne oluyor? İçeride herhangi bir sıkıntı yok, gayet güzel seyrettiğimiz bir maç var, ne oluyor sana? Başına geldi, vücuduna geliyor. Daha sonra ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden bir tanesi, o da orada kendi yedek kulübesine giderken aldığı isabetle başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Niye? Bakıyorsunuz bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum, Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyledir. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz. Var burada bir şey. Burada bir su kaçığı var. Bizim bunu bir defa kontrol altına almamız lazım. Birçok tedbirler alıyoruz ama bunun da alınması lazım.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BİR VATAN GÖREVİDİR"

Teknoloji bağımlılığına da dikkati çeken Erdoğan, "Bu bağımlılık öyle aldı başını gidiyor ki 2 yaşında, 2,5 yaşında, 3 yaşında çocuk, elinde telefon bakıyorsunuz... Ben onlar kadar oynayamıyorum, onlar oynuyor, nasıl bağımlılık aldı başını gidiyor. Ne hallere geldik, görüyorsunuz. Artık teknolojinin adeta esareti altına giriyoruz. Bir arkadaş veya bir aile ferdi bulamayan gençlerimiz, genellikle uyuşturucuya ve teknolojiye bağımlı hale geliyor. Yalnızlaşan gençler çareyi sanal ortamlardaki sahte karakterlerde arıyor. Burası çok önemli... Hemen yanı başında derdini paylaşacak anne, baba, kardeş, arkadaş bulamayan çocuklar internet zorbalarının tuzağına düşebiliyor. Bunu da böylece görmemiz lazım. Manevi olarak yeterli eğitimi almamış, ruhundaki açlığı giderememiş evlatlarımız maalesef FETO gibi, DEAŞ, PKK gibi ihanet çetelerinin ağına takılabiliyor. Bizim bunların hiçbirine rıza gösterebilmemiz, göz yumabilmemiz, sessiz ve tepkisiz kalabilmemiz mümkün değildir." diye konuştu

2- DERBİDEKİ OLAYLARIN ŞÜPHELİLERİ BÖYLE TESPİT EDİLİYOR…

- 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı andan olayların gerçekleştiği ana kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.

-Sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi. Olayla ilgili bu saate kadar 9 kişi gözaltına alındı.

-Şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları, birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Derbi maçta çıkan olaylarda polis ekipleri 873 kameranın 4 saatlik görüntüsünü inceleyerek sahaya yabancı madde atan 36 kişi olduğu belirlendi, 20 kişinin kimliği tespit edildi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçı sırasında yaşanan olaylar ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını dün geceden beri aralıksız olarak çok yönlü sürdürüyor.

873 KAMERANIN KAYDETTİĞİ YAKLAŞIK 210 BİN DAKİKA GÖRÜNTÜ

Derbi maçta yaşanan olayla ilgili stadyum ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan maç sırasında olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.

20 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, 9'U GÖZALTINDA

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili bu saate kadar 9 kişiyi gözaltına aldı.

TRİBÜNDEKİ DAVRANIŞLARI MERCEK ALTINDA

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, derbi maçta yaşanan olayla ilgili maç öncesi, maç sırası ve sonrasındaki kamera görüntülerini dakika dakika inceledi. Ekipler öncelikle kamera kayıtlarından, yabancı maddesinin sahaya hangi tribünden atıldığını belirledi. Buna göre, tribünde bulunan herkesin el hareketleri ve davranışları tek tek inceleme altına aldı. Sahaya yabancı madde atan kişilerin görüntülerden tespit edilmesinin ardından ise polis ekipleri, şüphelilerin tribünde oturduğu koltukların maç başlamadan yaklaşık 4 saat öncesine kadarki kamera kayıtlarını incelemeye alarak şüphelileri tespit etti.

MAÇTAN ÖNCE NELER YAPTIKLARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri, stadyum kameralarından yaptıkları inceleme sonucunda sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce stadyum içinde neler yaptıklarını da inceledi. Bu incelemede şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları, birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.

ELEKTRONİK KARTTAN KİMLİK KARŞILAŞTIRMASI

Ayrıca yapılan incelemelerde elektronik kart ile stadyuma giriş yapan şüphelilerin, tribündeki yerini almadan önce neler yaptıklarını belirleyerek elektronik kart bilgilerinden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

MAÇ ÖNCESİNDEN GERİYE DÖNÜK DETAYLI SOSYAL İNCELEME

Polis ekipleri, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, şüphelilerin stadyuma gelişleri, maç öncesinde aralarındaki bağlantı, şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor.

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKAN FİDAN'I KABUL ETTİ

Güven USTA / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldıktan sonra Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın konvoyunun girişinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bulunduğu araç konvoyu Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Erdoğan ve Hakan Fidan saat 18.00 itibariyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle 3 günlük tatili yurtdışında değerlendirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde yoğunluğa yol açtı. Terminal girişlerinde ve kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu.

İki günlük hafta sonu tatili ile Pazartesi günkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı değerlendirerek İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, çocuklarıyla Atatürk Havalimanı'na akın etti. Akşam saatlerinden itibaren havalimanında yoğunluğu neden olan yolcular, terminal girişlerinde ve bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı çalışanlarının ise yolcuların bekleme sürelerini azaltmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

5- 5. ZÜMRÜDÜANKA ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU

Güven USTA / İSTANBUL

Yeşilay tarafından "bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı" misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleyi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşlara verilen 5. Zümrüdüanka Ödülleri sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl beşincisi düzenlenen ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde 6 kategoride kişi ve kuruma "En Yeşilaycı" unvanıyla ödül verildi.

Siyaset dalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a, sanat dalında Ceza'ya, spor dalında Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı oyuncusu Ali Muhammed'e (Bobby Dixon), akademi dalında Prof. Dr. Marc Potenza'ya, medya dalında NTV'ye ve sosyal sorumluluk dalında Turkcell'e ödülleri takdim edildi.

Mevlüt Uysal'a ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri, ödül alanlarla fotoğraf çektirdi. Programın sonunda, Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

6- TÜRK SİVİL HAVACILIK AKADEMİSİ AÇILDI



Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Avrupa Birliği desteğiyle yapımını tamamladığı Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc tarafından gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı'nın karşısındaki alanda faaliyete geçen Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışına Bakan Ahmet Arslan'ın yanı sıra, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma, Bakan Arslan, akademinin Türkiye ve AB tarafından ortak finanse edildiğini kaydederek, küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden olduğunu söyledi.



ULAŞIMDA COĞRAFİ KONUMUN VERDİĞİ AVANTAJA VURGU

Türkiye'nin coğrafi konumunun verdiği avantajla dünyadaki birçok ülkeye kısa sürede ulaşım sağlanabildiğinin altını çizen Arslan, Türkiye'nin bu kapsamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'den 3-3,5 saatlik uçuşla yaklaşık 60 ülkeye ulaşılabildiğini, bu ülkelerin yıllık GSYH'sinin 35 trilyon dolar olduğunu anlattı. Bu GSYH'den oluşan ticaret ve taşımadan yararlanmada havacılığın önemine değinen Arslan, bu ufukları çerçevesinde havacılıkta 15 yılda büyük adımlar attıklarını ifade etti.

Son yıllarda sivil havacılığın önemli bir gelişme kat ettiğini vurgulayan Bakan Arslan, "15 yılda geniş ufkumuz ile Türk sivil havacılığı büyük bir atılım gerçekleştirdi. İlk yaptığımız havacılık sektörünün serbestleşmesiydi. Bugün THY sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Bu bizim gururumuz. Ancak sivil havacılığın gelişmesine bağlı olarak başka havayolu şirketlerimiz de büyüdü ve güçlendi." diye konuştu. Son 15-16 yılda havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerden bahseden Arslan, 2 merkezden 26 noktaya gerçekleştirilen iç hat seferlerinin bugün 7 merkezden toplam 55 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, dış hatlarda ise 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlenirken bugün itibariyle 122 ülkede 307 noktaya ulaşıldığını anlattı.

Arslan, "Dünyada ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmayacak' dedik. Bu hedef çerçevesinde Türk sivil havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline gelindi." şeklinde konuştu. Bu gelişmeler gölgesinde 2002 yılında 34,4 milyon olan yolcu sayısının geçen yıl 193 milyona ulaştığını belirten Arslan, bu yılki hedeflerinin 200 milyonun üzerine çıkmak olduğunu söyledi.



"ANTALYA VE ALAÇATI'DA YENİ HAVALİMANLARI YAPACAĞIZ"

Antalya ve Alaçatı'da yeni havalimanı yapılacağını belirten Bakan Arslan, "Nüfusun neredeyse tamamına yakını 100 kilometre yakınlıkta bir havalimanına sahip olacak" dediklerini kaydederek, bu kapsamda 55 havalimanına ulaştıklarını, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yanı sıra Rize-Artvin Havalimanı, Çukurova Havalimanı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatının başladığını anlattı. Arslan, ayrıca Antalya'nın batısında ve Çeşme Alaçatı'da yeni bir havalimanı yaparak uçuş ağını daha da genişleteceklerini söyledi. İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışacak personelin eğitiminin çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, bu akademinin de havacılık eğitimi için büyük rol oynayacağını aktardı.



"TÜRKİYE SİVİL HAVACILIKTA EĞİTİCİLERİ EĞİTİR HALE GELECEK"

Bakan Arslan, "Türkiye sadece ülkesindeki değil bölgedeki personeli de eğitebilir hale gelecek. Hatta eğiticilerin eğitimini verir hale gelecek." dedi. Türk sivil havacılıktaki başarının devamı için AB ile yaptıkları iş birliği kapsamında hayata geçirilen akademinin 11 milyon avroyu aşan bir bütçe ile hayata geçirildiğini anlatan Arslan, akademinin en modern donanımla donatıldığını ifade etti.

Arslan, akademiye ilişkin ise şu bilgileri verdi; "Türk Sivil Havacılık Akademisi, 23 bin metrekarelik alana 11 milyon Euroyu aşan bir bütçeyle inşa edilmiştir. En modern tesis imkanları ve eğitim araçları ile donatılan akademi, toplam 4 kat ve yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Binada, 22 sınıf, 1 konferans salonu, toplam 210 kişilik 5 toplantı salonu, 9 ofis, mutfak, kafeterya, sığınak, eğitimci odası ve kütüphane bulunmaktadır. Akademide görev alacak eğitmenlerin yetiştirilmesi amacıyla eğiticilerin eğitimi kursları verilmiş, eğitim merkezinde verilebilecek kurslar için ihtiyaç analizi yapılmış ve gerekli eğitim materyali hazırlanmıştır. Türk Sivil Havacılık Akademisi, yıllık 2 bin civarında yerli ve yabancı kursiyere eğitim verebilecek kapasitesi ile Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerine sivil havacılık eğitimleri alanında öncülük edecektir" dedi.



ALAÇATI HAVALİMANI"NIN YAPIMI İKİ YILDA TAMAMLANACAK

Toplantı sonrası Çeşme Alaçatı Havalimanı hakkındaki sorularını da yanıtlayan Arslan, " Bugün teklif aldık. 5 Firma teklif verdi. Terminal Yapı firması ihaleyi kazanan firma olarak belirlenmiş oldu. 25 yıl boyunca işletecek. 2 yıl boyunca inşaat süresi artı 25 yıl boyunca işletecek. 18 milyon 900 bin Avroluk yatırım yapacak. Buna karşılık 25 yıl boyunca işletecek. İşletme modeli ise diğer yap-işlet-devret modelinden farklı olarak 25 yıl boyunca işletirken her yıl cirosunun yüzde 20.20'sini idare olarak bize verecek. 25 yıl bittikten sonra bize devredecek" dedi.



7- TÜRK TELEKOM'U İŞGAL DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Ümit TÜRK / İstanbul

15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgal girişiminde 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin 41 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 6 rütbeli sanığa, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, "6 kişiyi kasten öldürmek" suçundan da 6'şar kez olmak üzere 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bir rütbeli sanık ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 33 erin ise 7'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bir erin ise beraatine karar verildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde işgal edilmek istenen yerlerden biri de Acıbadem'deki Türk Telekom binasıydı. işgal girişimi sırasında direnç gösteren Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişi darbecilerin açtıkları Ateş sonucu şehit düşmüş, olayların bastırılmasının ardından bir yüzbaşı özel harekat polisleri tarafından vurularak öldürülürken olaylara karışan 7'si rütbeli 34'ü er 41 kişi ise yakalanmıştı.

Tutuklu 41 sanığın yargılandığı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bugün davayı sonlandırarak kararını açıkladı.

Karara göre, rütbeli sanıklar Astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve çıkan olaylarda "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu rütbeli sanıklardan eski Teğmen Şerif Özbay'ın ise, 2 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirten mahkeme heyeti, sanık Özbay'a, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etme" ve çıkan olaylarda "2 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.

Mahkeme heyeti, er sıfatları nedeniyle eylem içindeki katılma ve hareket durumlarını göz önüne aldığı 33 er Hakkı'nda ise Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yer alan indirim halini uygulayarak, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve çıkan olaylarda "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez 'müebbet' hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan er Muhammet Şahin'in, olaylarda dahli olmadığı gerekçesiyle tüm suçlardan beraatine karar veren heyet, bu sanığın tahliyesini de kararlaştırdı.