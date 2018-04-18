DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.15/16.00

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı ve Türkiye Projesi - İklim Değişikliği ve Fırsatları" ile İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın Düşünce Platformu "Şehir ve Medeniyet" konulu konferansa katılacak.

10.30

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslarası Yatırımcılar Derneği (YASED) çalıştayına katılacak. Polat Renaissence Boshporus Otel Beşiktaş

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- AVCILAR'DA CİP 5 ARACA ÇARPARAK DURDU: 3 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde Bakırköy istikametinde giden bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyreden 4 araca çarptı. Cip sürücüsü aracıyla kaçmak isterken beton bariyerleri aşıp yan yoldaki servis minibüsüne de çarptı. Kaza sonrası otomobillerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

ÖNCE 4 ARACA ÇARPIP KAÇTI

Kaza D-100 Karayolu Avcılar mevkii, Bakırköy istikametinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 HL 520 plakalı cipin ismi öğrenilemeyen sürücüsü D-100 Karayolunda aracın kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği cip, 4 araca çarptı. Kaza sonrası cipin çarptığı otomobillerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan sürücülerin yardımına koşarken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

KAÇMAK İSTERKEN BETON BARİYERİ AŞARAK YAN YOLA FIRLADI

Kaza sonrası durmayan cipin sürücüsü kaçarken D-100 Karayolundaki beton bariyeri aşarak yan yola fırladı. Yanyolda da durmayan ve bir süre ilerleyen cip, sokak arasından çıkan servis minibüsüne çarpmasının ardından durdu. Kaza sonrası polis ekipleri ikinci bir kaza ihbarı alıp olay yerine gelince cip sürücüsünü yakaladı. Kazaya karışan cipin içinde alkol şişeleri dikkat çekti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Temizlik ekiplerince yol temizlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan araçlar

- Polis ekiplerinin çalışması

- Araçların çekilmesi

- Cipten görüntü

- Trafikten detay

- Genel ve detaylar

18.04.2018 - 01.09 Haber Kodu : 180418002

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2- D-100'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL

D-100 karayolu Okmeydanı Hastane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Arkadan gelen araçların da duramayarak öndeki otomobile çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kağıthane Okmeydanı Hastanesi metrobüs durağı karşısında dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. D-100 karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Deveci'ye Edirne istikametinde seyreden otomobil çarptı. Yaşanan kaza nedeniyle fren yapan otomobile arkadan gelen araç da çarptınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Deveci ile arkadaki otomobilde bulunan Seda Sözcü, Merve Karataş ve hamile olduğu öğrenilen Betül Coşkun yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralılar için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulansla Okmeydanı eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıya yardım eden Mustafa Yıldırım "Bir kişi D-100 karayolundan metrobüs durağına doğru hızla koşarak yolun karşısına geçmeye çalışmış. O sırada da bir otomobil yayaya çarpmış. Diğer araçlar da duramayarak ona vurmuş. Ben metrobüsten indim. Yerde yatan yaralıya yardım ettim. Bilinci acıktı. Sonra sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Otomobilden itfaiye tarafından çıkarılan yaralı

Yaralının ambulansa alınması

Ambulansın hastaneye gidişi

Kazaya karışan otomobiller

Yolda oluşan trafik

Yaralılara yardım eden kişi ile röp.

Genel ve detaylar

17.04.2018 - 22.35 Haber Kodu : 180417223

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3- BAĞCILAR'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Bağcılar'da yakın akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kafasına ve vücuduna toplam 5 kurşun isabet eden 36 yaşındaki Bayram Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Murat T. ise karnından yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 1966 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekel bayisinde bir süre alkol alan ve teyze çocukları oldukları öğrenilen 36 yaşındaki Bayram Çetinkaya ile Murat T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Murat T. evden aldığı silahla tekrar Bayram Çetinkaya'nın yanına geldi.



TEYZESİNİN OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, evden aldığı silahla olay yerine gelen Murat T. ile Bayram Çetinkaya arasında tartışma devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki taraf da silahlarına sarıldı. İkisi kafasına olmak üzere vücuduna 5 kurşun isabet eden Bayram Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken, karnından yaralanan Murat T. ağabeyi tarafından hastaneye kaldırıldı.



POLİS OLAY YERİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde 11 boş kovan bulundu. Cinayet büro ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayram Çetinkaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, karnından yaralanan Murta T.'nin tedavisi davam ediyor.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Öldürülen Bayram Çetinkaya'nın yerdeki cesedi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sokak sakinlerinin balkondan olay yerini izlemesi

-Güvenlik şeridi

-Polis ekiplerinin ceset üzerine inceleme yapması

-Cenaze aracının gelişi

-Bayram Çetinkaya'nın cenazesinin Cenaze aracına taşınması

-Genel ve detay görüntüler.

18.04.2018 - 05.09 Haber Kodu : 180418005

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4 - FATİH'TE AFGANİSTANLI EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - /İSTANBUL

Fatih'te bir eve giden Afganistan uyruklu 3 kişi gasp etmek istedikleri yine Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gece yaptığı baskınla kıskıvrak yakaladı.

Olay Fatih, Şehsuvar Bey Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 3 kişi Düzgün Sokak üzerinde bulunan bir apartmana geldi. Şüpheliler girdikleri evde bulunan Afganistan uyruklu Nabimir Pastun (23) isimli kişiyi gasp etmek istedi. Pastun kendisini gasp etmek isteyenlere direnince şüpheliler tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Pastun yere yığılırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Pastun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS EKİPLERİ GECE BOYU ŞÜPHELİLERİN İZİN TAKİP EDİP KISKIVRAK YAKALADI

Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri gece boyunca olay sonrası kaçan şüphelilerin önce kaçış istikametini belirledi. Daha sonrada topladığı bilgiler doğrultusunda çalışmasını daha da derinleştirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ekiplerine bağlı polisler ile Cinayet Büro Amirliği polis ekipleri gece boyunca yürüttüğü ortak çalışma sonrasında şüphelilerin Sancaktepe'de bir adreste olduğunu tespit etti. Polis ekipleri adres tespiti sonrası şüphelileri yakalamak için baskın düzenledi. Sancaktepe'de belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Afganistan uyruklu 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracı ile getirilmesi

- Olayın meydana geldiği yer

- Ölen kişinin fotoğrafı

- Genel ve detaylar

18.04.2018 - 05.55 Haber Kodu : 180418006

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5 - KEMANCI OKAN ARIKAN'IN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASINDA KARAR

- SÜRÜCÜYE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 30 Nisan 2016'da keman sanatçısı Okan Arıkan ve Harun Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan iki ayrı trafik kazasına sebebiyet veren üniversite öğrencisi Orkun Efe Bıçakçı ve Ezgi Aydın'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, ilk kazaya sebebiyet vererek keman sanatçısı Okan Arıkan (29)'ın ölümüne neden olan sürücü Orkun Efe Bıçakçı'yı, "Taksirle bir kişinini ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Ezgi Aydın'ın ise beraatine karar verildi.

İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Orkun Efe Bıçakçı ile Ezgi Aydın ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Orkun Efe Bıçakçı (23), olayın bir kaza olduğunu, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, ilk zamanlar tutuklu olduğu için başsağlığı dileyemediğini söyledi. Diğer sanık Ezgi Aydın da suçlu olduğunu düşünmediğini belirterek ölen Arıkan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Aydın, beraatine karar verilmesini istedi.

ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR CEZA İLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Okan Arıkan'ın babası Namık Arıkan ise, maddiyat peşinde olmadığını başka canların yanmaması için sanığın örnek teşkil edecek bir ceza ile cezalandırılmasını istedi.

ORKUN EFE AYDIN 4 YIL 2 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, kazada Okan Arıkan'ın ölümüne sebebiyet veren sanık Orkun Efe Bıçakçı'yı, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın cezasında indirime gitmeyen mahkeme, 2 yıl süreyle ehliyetinin de geri alınmasına hükmetti.

DİĞER SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, bu olayla bağlantılı olarak meydana gelen ve Harun Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan ikinci kazadan dolayı yargılanan Ezgi Arslan ise beraat etti. Harun Arslan, kazanın olduğu yerde aracını yolun kenarına park eden Ezgi Arslan'ın aracına çarpmamak için yaptığı manevra sonucu yolun kenarında bulunan ağaca çarparak yaşamını yitirmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

17.04.2018 - 18.35 Haber Kodu : 180417203