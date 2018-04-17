DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00/10.30

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anıtmezar'da Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma törenine katılacak. Faruk Özlü, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'18"e katılacak.

13.30

-FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığınyargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ÇEKMEKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 15 GÖZALTI

*Geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddenin firarisi M.Y ile birlikte 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

İstanbul Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy'deki operasyonda aralarında geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddenin firarisi M.Y ile birlikte 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:30 sıralarında Çekmeköy'de 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda polis helikopteri havadan, özel harekat timleri de karadan yoğun güvenlik önlemleri aldı.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çekmeköy'de bir adrese yapılan baskında içeri giren Özel Harekat Timleri, şüphelileri etkisiz hale getirdikten sonra çevre güvenliği aldı.



GÜVERCİN KULÜBESİNDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ

Evde yapılan aramalardan sonra, Özel Harekat Timleri evin önünde bulunan kulübenin kapısını açtı. Güvercinler için yapılan kulübede yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirdi.



UYUŞTURU BARONU GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddesinin firarisi uyuşturucu barano M.Y'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel harekat polislerinin kapıyı kırarak içeri girişi

-Polislerin çevrede aldığı tedbirler

-Polis helikopteri

-Polisin kulübeye girişi

-Kulübede yapılan aramalar

-Kulübede bulunan uyuşturucu kullanım düzeneği

-Genel ve detay görüntüler

17.04.2018 - 06.39 Haber Kodu : 180417006

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2- KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

Kadıköy'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi silahla vurularak bir kişi de çıkan kavgada aldığı darbelerle yaralandı. Olaya karışan şüpheliler otomobille kaçtı.



Olay, Misak-ı Milli Sokak'ta saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar konuştu. Bir kişi silahla vurularak yaralanırken bir kişi de çıkan kavgada aldığı darbelerle yaralandı.

TAKSİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Silahla vurularak yaralanan bir kişi olay yerinden geçen bir taksi ile Haydarpaşa Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan kavgada darp eidlerek yaralanan bir kişi de Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



OLAY YERİNDEN OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Bir kişi silahla vuran şüpheliler olay yerinden bindikleri bir otomobille kaçtıkları öğrenilirken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.



OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Çıkan olayın ardından çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis yaptığı çalışmada çok sayıda fişek buldu. Soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sokakta toplanan vatandaşlar

-Olay yerine şerit çekilmesi

-Yerdeki boş kovanlar

-Yaralının ambulansa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler



17.04.2018 - 03.07 Haber Kodu : 180417005

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3- HADIMKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber - Kamera: Enver ALAS - Taner YENER / İSTANBUL,

Hadımköy'de bir TIR, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan kamyon şoförü Necati Tarakçı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, İstanbul Caddesi General Kani Akman Kışlası Mevkii'nde bulunan trafik ışıklarının olduğu kavşakta, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati Tarakçı'nın kullandığı 61 K 6473 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duran bir otomobile ve ardından da bir TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada kamyon içinde sıkışan sürücü Tarakçı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazada ağır şekilde yaralanan kamyon sürücüsü Tarakçı ile otomobil sürücüsü Serdar Kabakçı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre trafikte Hadımköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının sedye ile taşınması(Cep telefonu)

-Kazaya sebep olan kamyon

-Kamyonun hasar gören ön tarafı

-Otomobilden görüntü

-Kamyonun çekici ile çekilmesi

-Trafikten görüntüler

-Kazanın olduğu kavşak

-Genel ve detay



16.04.2018 - 23.44 Haber Kodu : 180416251

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4 - KARTAL'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA; OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kartal'da, 4 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan tur otobüsünün şoförü Alaettin G., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Dün Kartal'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası sonrası tur otobüsünün şoförü Alaettin G., kaza sonrası dün gözaltına alındı.

Aleattin G.'nin emniyet sorgusunda turizm işiyle uğraşan bir şirkette otobüs şoförü olarak görev yaptığını, olay günü 16.15 sıralarında da Göztepe'den çıkarak Kartal'a doğru gittiğini söylediği öğrenildi.

Kartal köprüsüne yaklaştığı sırada yolcu almak için yan yola girmeye hazırlandığını söylediği öğrenilen Aleattin G.'nin, "Yolcu almaya gideceğim sırada arkadan çarpma sesi duydum. O esnada trafikte kesinlikle durmadım, yolcu da almadım. Yolcu almaya gideceğim esnada arkadan çarpma sesi duydum. Çok şiddetli bir ses geldi" dediği belirtildi.

Hemen 112 ambulans ile 155 polis imdadı arayarak yardım istediğini söyleyen Aleattin G.'nin, kaza yerinde fren sesi duymadığını ve fren izini de görmediğini, kazanın oluşumunda kusurunun olmadığını belirttiği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Aleattin G., emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, sorgusunu yaptığı Aleattin G.'yi, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasına neden olmakö suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Mahkeme, Aleattin G.'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza ile ilgili geçilen görüntüler

-Güvenlik kamera görüntüleri

16.04.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180416083