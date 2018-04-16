DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00/13.00

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de Global Girişimcilik Kongresi'ne, Dolmabahçe Muayede Salonu'nda Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katılacak.

10.00

- Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası'nda "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panele katılacak.

12.00

- Cumhuriyet Halk Partisi, OHAL'in 7. kez uzatılma kararının meclis gündemine gelmesini Taksim Meydanında oturma eylemi yaparak, protesto edecek.

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İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- FATİH'TE ARA SOKAĞA GİREN TIR DEHŞET SAÇTI; O ANLAR KAMERADA

* Sokakta bulunan 6 otomobil ve bir evin duvarı hasar gördü. Sokağı birbirine katan sürücü gözaltına alındı.

* O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul

Fatih'te son sürat bir ara sokağa giren TIR, sokakta bulunan 6 otomobile ve bir evin duvarına çarptı. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 21.10 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi, Rağbet sokakta meydana geldi. Molla Hüsrev Caddesi'nden sokağa dönüş yapan TIR sürücüsü, sokağa girdikten sonra durmayarak, yoluna devam etti. Park halinde bulunan araçlara ve bir evin duvarına çarpan TIR, Sofular Caddesi'nde sıkışarak durdu. TIR'ın arkasından koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sürücüyü gözaltına aldı. Sofular Caddesi'nde kalan TIR, emniyet otoparkına çekildi. Sürücünün neden böyle bir yola başvurduğu ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

"ÖNÜNE BİR ÇOCUK ÇIKSA DURAMAYACAK"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ermiş , "Kaza olayından önce hızlı bir şekilde gelip burada duruyor, aniden hızlanıyor. 4- 5 tane arabaya geliyor, vuruyor çok seri bir şekilde, durması gerekirken daha fazla hızlanıyor. Sağda evin köşesine vuruyor. Önüne bir çocuk çıksa bir insan çıksa bir araç çıksa durmak istese bile duramayacak" dedi.

Aracı hasar gören Hasan Çiçekler ise, "Bu polisten mi kaçmış ne yapmışsa canlı bomba gibi önüne kim geldiyse almış götürmüş. Bizim aracımızda pert olmuş. Halk, polis kovaladı ki oraya sıkıştırdık, yoksa ne var ne yok alıp götürürdü" diye konuştu.

SOKAĞI BİRBİRENE KATAN TIR KAMERADA

Olay sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, son sürat sokağa giren araç, park halindeki araçları ezerek, yoluna devam ediyor. Çevrede bulunanlar aracın arkasından koşuyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

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-TIR'ın sokağa girmesi

-Araçlara çarparak, ilerlemesi

-Çevredekilerin sokağa toplanması

(CEP TELEFONU)

-TIR'ın caddede sıkışması

-Araçtan ve çevrede toplananlardan detay

(AKTÜEL)

-Olayın meydana geldiği sokak

-Araçlardan detay

-Evden detay

-Çevredekilerle röportaj

-Araç sahiplerinin araçlarındaki hasarı incelemeleri

-Genel ve detaylar

16.04.2018 - 01.30 Haber Kodu : 180416004

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2- ERDOĞAN, ÜSKÜDAR İLÇE KONGRESİNDE KONUŞTU



Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar 6. Olağan Genel İlçe Kongresi'nde konuştu. Vakıfbank Spor Salonu'nda düzenlenen Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'ne Enerji ve Tabii Kaypaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakana Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.



ÜSKÜDAR BİR MERKEZ KONUMUNA GELDİ

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca Üsküdar'da ikamet etmiş biri olarak, kendisini hep bu ilçenin bir parçası olarak gördüğünü ve görmeye devam ettiğini ifade etti. Üsküdar'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 47'lik "evet" oranıyla İstanbul ortalamasının altında kaldığını hatırlatan Erdoğan, yıllarca Tayyip Erdoğan'a ev sahipliği yapmış Üsküdar'a bu sonucun yakışmadığını, 2019 seçimlerinde Üsküdar'da çok farklı bir manzarayla karşılaşacaklarını ifade etti. Hem belediye başkanlığında, hem milletvekilliğinde, hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Üsküdar'ın tarihe geçecek oranlarla, şanına yakışanı yapacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Üsküdar gibi tarihin, kültürün, eğitimin, manevi rehberlerin yuvası bir ilçemizin sesi çok farklı çıkmalı. Üsküdar hizmetlerde öyle bir çekim alanı oluşturdu ki Marmaray nerede? Üskadar'da. Avrasya nerede? Üsküdar'da. Bütün bu yatırımlarla birlikte Üsküdar bir merkez konumuna geldi." dedi.

ÜSKÜDAR MEYDANI EN PRESTİJLİ MEYDAN OLACAK

Sahil düzenlemesinin de bu yıl tamamlanarak hizmete gireceğini anlatan Erdoğan, "Bu projenin inşasının beklenenden uzun sürdüğünü biliyorum. Sabırları için İstanbullulara teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandığında Üsküdar Meydanı, İstanbul'un en kullanışlı ve en prestijli meydanı olacak. Bu meydan, üstündeki 125 bin metrekarelik alanı ve altındaki otoparkıyla, Üsküdar'ı adeta gelecek 100 yıla hazırlayacaktır." diye konuştu. Erdoğan, Üsküdar'ın boğaz mahallelerinde 30 yılı aşkın süredir devam eden imar planının sona erdirildiğini, böylece Üsküdar'ın mahalli dokusunu bozmayacak şekilde, kentsel dönüşüm uygulamalarına geçilmesinin önündeki en büyük engelin ortadan kalktığını vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Üsküdar'da da 2B tapu sorununun tamamına yakınının çözüldüğünü belirtti.

"O HENDEKLERİ TERÖRİSTLERİN MEZARLARI HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Erdoğan, Orta Asya'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar nice değişimlerin rüzgarının bir şekilde hep Türkiye'yi etkilediğini ifade ederek, "Aynı şekilde Irak'a 1990'da ve 2003'te yapılan müdahalelerin insani yükünü biz üstlendik. Geçtiğimiz 7 yıldır hem Irak hem de Suriye'de yaşanan büyük yıkımın sonuçlarını nereyse tek başımıza biz üstlendik. Bunca zamandır bölgesinin sıkıntılarıyla cebelleşen Türkiye, ilk defa etkilenen değil, etkileyen konumuna geldi. Üstelik bu provokaktif siyaseti; vesayetten darbelere, bölücü terörden dinimizi istismar edenlerin ihanetlerine kadar içeride yaşadığı ince saldırılara rağmen uygulayabilmiştir. Terör örgütleriyle, siyaset mühendisliğiyle, ekonomiyi silah olarak kullanma çabalarıyla bizi ne kadar durdurmaya çalışırlarsa çalışsınlar, doğru bildiğimiz yoldan asla şaşmadan işte bugünlere geldik. Hele bir 15 Temmuz destanımız var ki, ülkemizin tarihinde bir dönüm noktası olarak nesiller boyunca anlatılacağına inanıyorum. Böyle bir milletin evladı olduğum, böyle bir milletle yürüdüğüm için Rabbime binlerce kez hamdediyorum. Bugün artık maruz kaldığı saldırılar karşısında sinip alttan alan değil, saldırıları bizzat kaynağında yok etmeyi siyasetinin temeline oturtmuş bir Türkiye var. Biz karşımıza çıkartılan terör örgütleriyle isimlerine bakmadan hepsiyle de aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bölücü terör örgütü önce sınırlarımız içinde, şimdi de sınırlarımız boyunca hendeklerle kendine alan açmaya çalışıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bize karşı kazılan o hendekleri teröristlerin mezarları haline dönüştürdük." diye konuştu.



"MİLLETİMİZ OSMANLI TOKADI VURDU Kİ SESİ PENSİLVANYA'DAN DUYULDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 163 olduğunu aktararak, "Bunlar Afrin ama bir de Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen teröristler var. Onların sayısı 337. Yetmedi, bir de içeride var. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te vesaire buralarda var, onların sayısı 190 da bu teröristler. Ne dedik? İnlerine gireceğiz. Girdik mi girdik. Bitmedi, FETÖ'den da alıyoruz. Şu an itibarıyla FETÖ'den yurt dışından getirdiğimiz teröristlerin sayısı 80. İşte en son Gabon'dan 3 tane getirdik. Ondan önce 6 tane Kosova'dan getirdik. DEAŞ eliyle de oynamaya kalktılar. Hemen sınırlarımızı kapattık. İçeridekileri yakalayıp hapse attık. Fırat Kalkanı Harekatı ile de dışarıdakilerin üzerine gidip 3 binini imha ettik. FETÖ ihanet çetesini kullanarak 17-25 Aralık'ta emniyet-yargı mensupları, 15 Temmuz'da ordumuzun içine sızmış çete elemanları vasıtasıyla ülkemize malum el koymaya teşebbüs ettiler. Milletimiz bir oldu, FETÖ ihanet çetesine öyle bir Osmanlı tokadı vurdu ki sesi Pensilvanya'dan duyuldu." dedi.

"EY BAY KEMAL, SEN TERÖRİSTLERLE BERABER GİDİYORSUN"

15 Temmuz'da 251 vatandaşın şehit, 2 binden fazla kişinin de gazi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Şimdi PKK'nın ve FETÖ'nün hainleri adalete hesap veriyor. Bununla da kalmadık güvenlik güçlerimize, devletimizle vatanlarını kurtarmak için adeta ölümü öldürmüş Suriyeli kardeşlerimize destek veriyoruz. Geçen Özgür Suriye Ordusunun komuta takımı bana geldi. Komutanlarla beraber şöyle bir sohbet yaptık. İçlerinde bir tanesi var ki arkadaşları onu bana şöyle takdim etti; 'Bu komutan var ya başkanım bunun midesi yok. Bunun midesini aldılar.' 'Yok ya, aç bakayım fanilanı.' Açtı, gerçekten bütün bu bölge ameliyat, ameliyat, ameliyat... Omuzdan, kalçadan aldığı kurşunlar ve bizim tarafta ameliyatını, her şeyini oluyor ve durmuyor tekrar cepheye gidiyor. Ya sen ne mübarek insansın ya. İşte bunlara Bay Kemal terörist diyor. Ey Bay Kemal, sen teröristlerle beraber gidiyorsun ama Özgür Suriye Ordusu benim Mehmedim ile beraber yürüyor. Sen adresi şaşırdın adresi. Sen Cudi'ye, Gabar'a, Kandil'e komşusun. Ama onlar şehadete yürüyenlere komşu, onlarla da beraber Mehmet ile komşu. Bize karşı inanılmaz muhabbetleri var. Türkiye'ye karşı, Türklere karşı inanılmaz muhabbetleri var. Sen bunlara nasıl bunu dersin ya. Onlar gerçek manada, 'Ancak inananlar kardeştir' hükmünün gereğini icra ederler, onlar o şekilde ve bizlerle kime karşı savaşıyorlar? Teröristlere karşı, Allahsızlara, inancı olmayanlara karşı... Nerede? Kuzey Suriye'de. Bunlarda inanç minanç böyle bir şey var mı? Yok ve beraber yürüyorlar." dedi.



"AFRİN'DEN SONRA İDLİP, İNŞALLAH TEL RIFAT, MÜMBİÇ, BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Kendilerini birebir tanıdığı zaman huzur bulduğunu, mutlu olduğunu aktaran Erdoğan, "İnşallah, şu anda Afrin, Afrin'den sonra İdlip, inşallah Tel Rıfat, Mümbiç, beraber yürüyeceğiz. Mesele ne? Oradaki teröristler ülkemizi taciz etmekten çıkıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü bize oralardan taciz olamaz, olursa hesabını verecekler. Biz burada bir mutluluk daha yaşıyoruz. Nedir o? Ensar olup milyonlarca kardeşimizi bağrımıza basarak, sınır ötesi operasyonlarımız ile Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarını özgürleştirerek, bölgemizde oynan oyunları tersine çeviriyoruz. Onlar mülteci biz ensar. Sevgili Peygamberimiz mülteci değil miydi? Muhacirdi. Bir muhacir olarak o ensar topluluğun içerisinden tekrar Mekke'ye döndüğünde işte oradan aldığı güçlü hiç gürültü, şu, bu olmadan ne yaptı, Mekke'nin fethini gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.



"SURİYE HALKINA GÜVENLİ BİR GELECEK VAAT EDEN HİÇBİR GÜÇ YOK"

Suriye'de yaşanan son gelişmelere değinen Erdoğan, "Artık Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adım atılmasının mümkün olmadığının altını çizen Erdoğan, "Amerika'nın, İngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor. İşte dün, Sayın Putin, Fransa Başkanı, öbür tarafta İngiltere Başbakanı, üçüyle de görüşmelerim oldu. Gerek Macron, gerek May onlarla yaptığım görüşmeler, Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler, bütün bunlarla birlikte havayı şöyle bir koklayalım istedik. Değerlendirmeleri yapalım istedik ve yaptığımız değerlendirmelerde bölgenin huzuru için artık şöyle daha yumuşak, muhteris bir havada değil bölgedeki bu sıkıntıları aşmamızın gereği için neler yapabiliriz, bunları konuşalım istedik ama dostlar alışverişte görsün diye bir adım atılmamalı ama biz şunu biliyoruz ki Esed, kim ne derse desin zalimdir. Kim ne derse desin. Kaldı ki bu müdahale illa kimyasal olması şart değil, konvansiyonel olduğu zaman bir kenara mı koyacaksınız. Konvansiyonel silahlarla olduğu zaman dokunma, kimyasalla olduğu zaman dokun. Yüz binlerce insan bu Suriye'de öldü. Bunları kim öldürdü? Önce bunun hesabını bir soralım. Hep birlikte soralım. Türkiye'den başka bu ülkede faaliyet gösterip de Suriye halkına güvenli bir gelecek vaat eden hiçbir güç yok." dedi.



"SURİYE ÜZERİNDE HESAP YAPANLAR PETROL ÜZERİNDE HESAP YAPIYOR"

Erdoğan sözlerine şöyle devem etti: "Peki biz ne diyoruz? 'Suriye'deki tüm terör örgütlerine karşıyız' diyoruz. Ne diyoruz? 'Suriye'de kadınlar, çocuklar, mazlumlar katledilmesin, etnik temizlik yapılmasın, kimse inancından dolayı zulme maruz kalmasın' diyoruz. Ne diyoruz? 'Suriye sorununa siyasi çözüm bulunabilmesi için bu ülkenin gerçek sahibi olan Suriyeli muhaliflerle oturulup konuşulmalı' diyoruz. Ne diyoruz? 'Suriye'de güvenli bölgeler oluşturup, milyonlarcası ülkemizde olan mültecilerin evlerine, yurtlarına dönmeleri sağlanmalı' diyoruz. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nda bakınız, 160 bin mülteci geri döndü. Aynı şekilde inanın Afrin'e de en azından 200 bin dönüş olacak. Ben bunu görüyorum. Suriye halkının üzerine atılan bombalar, füzeler, yöneltilen silahlar, kullanılan mühimmat, yine söylüyorum, para olarak bölgeye aktarılsa tüm sığınmacıların yaşayabileceği o şehirleri kurabiliriz. Bunu yıllardır tüm Batılı liderlere, Suudi Arabistan başta olmak üzere, Almanya ve diğerlerine, Amerika, hepsine söyledim. Arap ülkelerinin yöneticilerine teklif ettim. Maalesef bu kaynaklar hala Suriye'yi imar etmek için değil yıkmak için gelenlere aktarılıyor. Biz kendi kontrolümüz altındaki yerlerde bu projeyi uyguluyoruz ama neyle? Konteyner kentlerle. Ben diyorum ki konteyner kentler olmasın, çadır kentler olmasın, bir an önce normal şehirler yapalım. Cerablus'ta, El-Bab'ta, Azez'de, şimdi Afrin'de ve çevresindeki şehirlerde temel hizmetler için gereken altyapıdan yönetim yapısına kadar her konuda Suriyeli kardeşlerimize yeni bir gelecek inşa etmenin adımlarını atalım. Türkiye'ye, Suriye'den çıkma çağrısında bulunanlar, bu çağrıyı yapanlar herhalde bu durumdan rahatsız. Çünkü Türkiye'nin olduğu yerde terör olmaz. Sadece huzur kök salabilir. Terör olmayınca da Suriye ve bölgeyle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar şaşıyor. Suriye üzerinde hesap yapanlar petrol üzerinde hesap yapıyor ve bu oyunu da biz bozacağız. Suriye halkıyla el ele vererek, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırarak onları şaşırtmaya inşallah devam edeceğiz. İnşallah Münbiç'ten Haseke'ye kadar olan diğer bölgeleri de Suriye halkı için özgür ve müreffeh yerler haline dönüştüreceğiz. Bu mücadelede yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Tüm bu gerçeklere rağmen Türkiye'ye karşı hala terör örgütlerinin ve zalim rejimin yanında yer alanların da en kısa sürede hakikatleri göreceklerine inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

-Salondan detaylar

15.04.2018 - 21.17 Haber Kodu : 180415167

15.04.2018 - 21.15 Haber Kodu : 180415166

15.04.2018 - 21.14 Haber Kodu : 180415165

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3- ERDOĞAN: KALKTILAR BU ARA BİZE KUR SAVAŞI İLAN ETTİLER

Haber: Hakime TORUN / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finans sektörüne seslenerek, "Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler, ne ilan ederseniz edin avcunuzu yalarsınız avucunuzu. Ey finans sektörünün içerisinde olanlar bizi kur, şu, bu ile tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bu kadar açık söylüyorum. Bize kur savaşı, finans sektörü ile böyle bir müdahale adeta bu memlekete ihanettir. Ona fırsat vermeyiz asla. Yarın gazeteler yazar; 'piyasalar alt üst oldu.' Kusura bakmayın eğer bundan dolayı Alt üst oluyorsa hayırlı olsun. Kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, bu vatanda onlar da görevini yaparsa, başımız gözümüz üstende yerleri var, her türlü desteği veririz. Onun için de bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresi öncesi halka hitap etti.

"ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE SANCAKTEPE'NİN İHALESİ VAR"

Erdoğan, "Şimdi önümüzde Sancaktepe'nin ihalesi var. İhale ile birlikte orası 3 bin 250 yataklı hastane olacak" dedi.

"YURTDIŞINA BAĞIMLILIĞIMIZ, YÜZDE 35'E FALAN DÜŞTÜ"

Türkiye'nin savunma teknolojileri alanında gelişme kaydettiğine vurgu yapan Erdoğan, "Zırhlı taşıyıcılarımızı yapıyoruz. Tanklar onlar da bitti onları da sürüyoruz. Artık bizim yurtdışına bağımlılığımız, yüzde 35'e falan düştü. Daha iyi, güçlü olacağız başaracağız" dedi.

"KARACAAHEMET BİZE DE SİNYALLER VERİYOR"

Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na ilişkin, "Babacığım da anacığım da Karacaahemet'te yatıyor. Bu Karacaahemet bize de sinyaller veriyor. İnşallah, Karacaahmet sıradan bir yer değil. Beraber bu yolda yürüyeceğeyiz. Hizmetlerimizi de sürdüreceğiz" dedi.

"KALKTILAR BU ARA BİZE KUR SAVAŞI İLAN ETTİLER NE İLAN EDERSENİZ EDİN AVCUNUZU YALARSINIZ AVUCUNUZU"

Finans sektörüne seslenen Erdoğan, "Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler ne ilan ederseniz edin avcunuzu yalarsınız avucunuzu. Ey finans sektörünün içerisinde olanlar bizi kur, şu, bu ile tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bu kadar açık söylüyorum. Bize kur savaşı, finans sektörü ile böyle bir müdahale adeta bu memlekete ihanettir. Ona fırsat vermeyiz asla. Bu yolda kararlı bir şekilde yürürüz. Yarın gazeteler yazar; 'piyasalar alt üst oldu.' Kusura bakmayın eğer bundan dolayı Alt üst oluyorsa hayırlı olsun. Kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse bu vatanda onlar da görevini yaparsa başımız gözümüz üstende yerleri var her türlü desteği veririz. Onun için de bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

15.04.2018 - 21.12 Haber Kodu : 180415164

15.04.2018 - 21.11 Haber Kodu : 180415163

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4- BALIKÇILARIN OLTASINA ÇOCUK CESEDİ TAKILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.

Olay, saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna barajında meydana geldi. Balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, cenaze aracına konularak kimlik tespiti için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerin çalışmaları

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Genel ve detaylar

15.04.2018 - 19.37 Haber Kodu : 180415153

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5- İSTANBUL TABİP ODASI SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul,()

İSTANBUL Tabip Odası'da (İTO) seçim sona erdi. Odanın yeni yönetimini, oyların büyük çoğunluğunu alan "Demokratik Katılım Grubu"nun adayı Prof. Dr. Pınar Saip ve ekibi kazandı.

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yeni yönetim kurulu seçimleri için hekimler, Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi'nde sandık başına gitti. Dün (pazar) sabah saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00'de sona erdi.

Seçmen listesinde 33 bin 61 hekim bulunan ve Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan "Demokratik Katılım Grubu" ile "Cumhuriyetçi Hekimler", "Türk Hekimleri Birliği", "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" olmak üzere 4 farklı grup yarıştı.

7 BİN 265 SEÇMEN OY KULLANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre, 66 sandığın kurulduğu seçimde, 7 bin 265 seçmen oy kullandı. Oyların büyük çoğunluğu olan 4 bin 124'ünü Demokratik Katılım Grubu alırken, Cumhuriyetçi Hekimler bin 304, "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" bin 455 oy ve Türk Hekimleri Birliği 382 oy aldı.

PROF. Dr. SAİP: TÜM HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ

Seçim sonrasında "Demokratik Katılım Grubu" adayı Prof. Dr. Pınar Saip, 'ya yaptığı açıklamada, "Önde gittiğimiz için çok sevinçliyiz. Bugün burası zaten bir bayram havası içindeydi. Bütün hekimler odalarına sahip çıkmak için hepsi geldiler. Katılım çok yüksekti. Ben de çok heyecanlıyım. Yeni bir döneme başlayacağız. Bu dönemde mümkün olduğunca tüm grupların, hekimlerin görüşlerini alarak bir program yapmak istiyoruz. Özellikle özlük haklarının daha iyiye gitmesi için. Elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU

Demokratik Katılım Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda, Pınar Saip, Rukiye Eker Ömeroğlu, Murat Ekmez, Güray Kılıç, Recep Koç, Osman Küçükosmanoğlu ve Osman Öztürk bulunuyor. Denetleme Kurulu'nda ise Nazmi Algan, Zeynep Solakoğlu ve Atıl Yüksek yer aldı. Onur Kurulu adayları ise Yavuz Ceylan, Nergis Erdoğan, Gökhan Ersoy, Selma Okkaoğlu Mutlu ve Lütfi Telci isimleri bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegasyon adayları arasında ise Raşit Tükel'in de bulunduğu 40 isim yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Seçim sonucunun ardından sevinç anları

-Sandıklardan ve oy sayımından detay

-Prof. Dr. Pınar Saip ile röportaj

15.04.2018 - 21.40 Haber Kodu : 180415170



