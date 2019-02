DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor

16.00

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ SAYISININ 11'E YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Soylu, Kartal'da çöken binanın çevresinde incelemelerde bulunurken, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Bakan Soylu, göçüğün ardından yaklaşık 31 saattir ekiplerin büyük bir gayretle çalışmasını sürdürdüğünü belirtirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Soylu, yaşamını yitiren vatandaşların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda gerek AFAD ekipleri, gerek itfaiye ekipleri, büyükşehir belediyesi, gerek Sağlık Bakanlığının 112 ekipleri, gerek jandarma kurtarma ekipleri, gerekse UMKE'ler, gerekse de sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin kurtarma ekipleri, hakikaten insanüstü bir gayretle çalışmalara devam ediyorlar. Duamız, gayretimiz ve çalışmalarımız enkazın altında şu anda bulunan vatandaşlara sağ salim şekilde erişilebilmeleridir. Bunun için hakikaten çok titiz ve önemli bir çalışmayı arkadaşlar ortaya koyuyorlar."

Enkaz altında kalan yakınlarını sabırla ve metanetle bekleyen ailelere şükranlarını ileten Soylu, "Allah sabırlarını arttırsın, hepimizin, bütün milletimizin, geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza gayret vermesi için Cenabı Allah'a dua ediyoruz. Çünkü onların da gayretleri, moralleri önemli. İnşallah şu anda bu çalışmalar, bu dediğim ölçüler seviyesinde yürümektedir. Allah, bizim de buradaki çalışan kardeşlerimizin de yardımcısı olsun inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Enkaz altından ses geliyor mu?" sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:

"Son aldığımız kardeşimize (Azra Havva Tekgöz) ulaştığımız sese kadar şu anda bir sese ulaşmış değiliz ama bu farklı ve olumsuz bir durum olarak da algılanmamalıdır. Bunun böyle algılanması da yanlış olabilir. Onun için bütün umutlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sesin gelmesi ya da gelmemesi çalıştığımız katlarla ve çalıştığımız seviyeyle alakalıdır. Biz zamanla yarışıyoruz, zamanla yarışmak zorundayız. Arkadaşlarımız da hakikaten uyumadan, gözünü kırpmadan bir mücadele ortaya koyuyor. İnşallah umutlarımızı devam ettirip, enkazın altında sağ salim ulaşabilmeyi hedefliyoruz."

"İKLİM OLUMSUZLUĞU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Soylu, olaya ilişkin soruşturmanın bütün yönleriyle yapıldığını aktarırken, yakın zamanda ilgili değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

İklim şartlarının çalışma koşullarını aksatmadığına dikkati çeken Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Şu andaki iklim bizim çalışmalarımızda bir aksaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde devam ediyor. Yani öyle bir problemimiz şu anda yok. Dün akşamki ılıman havayla, sabaha karşı olan havayla, bugünkü hava arasında herhangi bir problem yok. Zaten, çalışılan yeri sizler de sürekli görüyorsunuz, böyle bir olumsuz iklimden etkilenen yavaşlama da söz konusu değil. Tam tersi herkesinbüyük bir gayreti söz konusu. Teknolojik imkanlar kullanılıyor ve böyle bir iklim olumsuzluğu söz konusu değil."

Çalışmalarda şu an 4. katta olduklarını belirten Soylu, "Arka taraf farklı, ön taraf farklı. Bina arkaya daha esneyerek çökmüş öne yığılarak çökmüş ama bir taraftan o katlardan gidiliyor bir taraftan da aynen dün akşamki bugün gibi farklı alanlardan farklı bölgelerden tünellerle altına girilerek çalışılıyor." dedi.

Bakan Soylu, yan taraftaki binanın çökme ihtimali ve olası durumda ekiplerin durumu hakkında sorusuna, "Anı anına izliyoruz. Meselenin riskli olduğunu biliyoruz." yanıtı verdi. Söz konusu binada kolonları, kirişleri riski göz önüne alarak binanın içerisine girerek kontrol ettiklerinin altını çizen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü enkazın altında vatandaşlarımız var. Çalışmayı aksatmamamız lazım. Dün de fark ettiniz, yaklaşık bir keresinde 5-10 dakika, birinde de 40 dakika çalışmayı durdurduk ama önemli olan şu, oradaki bütün hareketlilikleri izliyoruz. Sadece o yöntemle değil, arkadaşlarımız başka tekniklerle de bunu izliyorlar. Tabii, inşallah böyle bir riskle karşılaşmayız ama bir risk var. Yani riskin olmadığını söylemek, son derece yanıltıcı olur. Çünkü aşağıdaki kolonları, kirişleri ve oradaki bir takım kopmaları hafif esnemeleri görebilme fırsatına sahip olabildik ama anı anına da izliyoruz. İnşallah böyle bir riskle karşı karşıya kalmadan bu kurtarma çalışmasını tamamlamak istiyoruz."

Görüntü Dökümü:

Bakan Soylu'nun açıklamaları

2 - BAKAN SOYLU, ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / Ozan URAL / İSTANBUL - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

Bakan Soylu, gece saatlerinde Kartal'da çöken binanın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Soylu'nun yetkililerle konuşması ve ayrılması

-1 kişinin daha cesedinin çıkarılması ve ambulans görüntüsü

-Genel ve detaylar

3- ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA EĞİTİMLİ KÖPEKLER YARDIMIYLA ARAMA YAPILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında eğitimli köpekler yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığı incelendi ve ses dinlemesi yapıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazında gece saatlerinde de çalışmalar sürdürülüyor. AFAD ve Jandarma ekipleri hassas burunlu 3 köpek yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Ekipler ayrıca, özel araçlar yardımıyla enkaz altına mikrofon salarak ses dinlemesi yaptı. Çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, olay yerinde AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma, Kızılay ve İHH ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakan Soylu'nun olay yerine gelmesi ve incelemede bulunması

-Çalışmaların durdurularak köpeklerle arama yapılması

-Genel ve detaylar

4- KAĞITHANE'DE BİR İŞ MERKEZİNDE YANGIN

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Kağıthane'de 3 katlı bir iş merkezinin üst katında bulunan depoda yangın çıktı. Elektrik panosunun patlamasının ardından çıktığı iddia edilen yangına 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki 3 katlı bir iş merkezinin en üst katında saat 18.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, en üst katta bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İçinde plastik oyuncakların bulunduğu da öğrenilen depodaki yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Yangın sırasında yemekhanede bulunan 19 tekstil atölyesi çalışanı, alarm çalmasının ardından kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin suyunun azalması üzerine Kağıthane Belediyesi ve İSKİ Kağıthane Şubesinden takviye yapıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Alevlerin yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

5-BAĞCILAR'DA ELEKTRİK PANOSU YANGINI: DUMANDAN ETKİLENEN 21 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber - Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

Bağcılar'da 5 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Binada oturan 15'i çocuk 21 kişi, çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kıvılcımlar saçan panodan yükselen dumanlar kısa sürede tüm binaya yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ve apartmanda mahsur kalanları tahliye etti. Olay yerine sevk edilen onlarca ambulansa taşınarak, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 15'i çocuk 21 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. 21 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Bağcılar Göztepe Mahallesi Orhangazi Sokak 22 sayılı bina girişinde bulunan elektrik saatlerinde henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın Bağcılar itfaiye ekibimiz tarafından söndürülmüştür. Yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlardan bazıları panik yaşayan 16 kişi ekiplerimiz tarafından tahliye edilmiştir. Herhangi bir yaralanma sözkonusu değildir.

Olay, bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir. Bir patlama söz konusu değildir.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

6 - FATİH'TE DÖKÜM İMALATHANESİNDE YANGIN



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - FATİH'te 4 katlı bir iş hanının en üst katında bulunan döküm imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Eminsinan Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında çıktı. Evkaf Sokak'ta bulunan 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki döküm imalatı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hanın gece bekçisi iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye erleri pencereden girdikleri iş yerinde alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekletildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polisin önlemi

- Hanın bekçisi ile röp.

- Genel ve detaylar

7- BEYOĞLU'NDA SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda bir kişi, husumetlisi olduğu ileri sürülen kişi tarafından bacağından vuruldu. Dondurma dolabının üstünde ambulans bekleyen yaralı kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önce anlaşmazlık bulunduğu ileri sürülen kişiler, karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan sopalı kavgada bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından bacağından vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Cadde üzerinde bir bakkalın önündeki dondurma dolabının üstüne çıkan yaralı, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralı genç, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Daha sonra sakinleştirilen yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bulunduğu dondurma dolabının üstünden sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Yaralı tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Dondurma dolabının üstünde yatan yaralı

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kavgada kullanılan, sivil polisin elindeki sopa

-Yaralının basın mensubuna tepki göstermesi

-Ambulansın gelişi

-Yaralının dondurma dolabının üstünden sedyeye alınması

-Yaralının ambulansa taşınması

-Genel ve detay görüntüler

9- BİNALİ YILDIRIM: ÜLKEMİZ SAĞLIK BAKIMINDAN ÇOK DAHA İYİ DURUMDA

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kanserin mücadele ederek artık üstesinden gelebileceğimiz ve alt edebileceğimiz bir hastalık şekline dönüştüğünü belirterek "Sağlık bakımından ülkemiz, gururla söyleyebilirim ki, çok daha iyi durumda" dedi.

Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk onkoloji bölümünde yatan hastaları ziyaret etti.

Yıldırım ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. 4 Şubat gününün dünya kanser günü olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Biz o gün dolayısıyla burada kanser tedavisi gören, özellikle küçük yaştaki çocukları ziyarete geldik. Şunu söylemek gerekir ki; ülkemizde özellikle de Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk kanser tedavi merkezi mükemmel bir hizmet veriyor. Bu vesileyle başhekimimiz başta olmak üzere tüm doktorları, sağlık personelini tebrik ediyorum. Küçük yavrularımızı ziyaret ettik. O amansız hastalıkla oldukları halde gayet yüksek bir moral içerisindeler. Hatta biraz önce de arkadaşlarının birinin doğum günü vardı, o doğum gününü kutladılar. Biz de katıldık kendilerine" dedi.

KANSER İNSANLARIMIZI EN FAZLA TEHDİT EDEN HASTALIKLARDAN BİRİ

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Kanser kalp damar hastalıklarından sonra en fazla, şu anda ülkemizi, insanlarımızı tehdit eden bir hastalık türü. Tabii tedavisi yapılabiliyor. Teknoloji gelişti, tıbbi imkanlar gelişti. Fakat tedavide başarı, tanıda erken olmasına bağlı. Erken tanı, tedavide hem başarıyı arttırıyor hem de hastanın sağlığına kavuşmasına etkili oluyor. Özellikle çocuklarda lösemi. lenfoma, kemik tümörü gibi vakalar görülüyor. Bunların tedavileri burada başarıyla yapılabiliyor. Daha büyükler, karaciğer kanseri ve kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri gibi vakalar var. Doktorların verdikleri bilgilere göre; bugün dünyada 8 milyonla 12 milyon arasında kanserden vefat eden insan var.

Burada dikkat etmemiz gereken konu, kansere yakalanmamak için bazı konularda yaşam tarzımızda ve alışkanlıklarımızda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nedir bunlar; alkol, sigara, aşırı kilo ve dengesiz beslenme... Yani sadece et ağırlıklı beslenme yerine sebze ağırlıklı beslenme ve hareket. Spor, sürekli hareket halinde olmak riskleri azaltan önemli konuların başında geliyor.

SAĞLIK BAKIMINDAN ÜLKEMİZ ÇOK DAHA İYİ DURUMDA

Kanser sinsi bir hastalık değil ama mücadele ederek bugün artık üstesinden gelebileceğimiz ve alt edebileceğimiz bir hastalık şekline dönüştü. Sağlık bakımından ülkemiz, gururla söyleyebilirim ki; çok daha iyi durumda. Çok daha fazla memnuniyet düzeyi var. Bunu bizzati bugün geldik arkadaşlarımızla yerinde görme fırsatı bulduk. Tekrar tüm ekibe teşekkür ediyoruz, emekleri, gayretleri için. Geleceğimiz, bu çocuklara gösterdikleri itinadan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Binali Yıldırım'ın açıklamaları

10- İMAMOĞLU: İSTANBUL'U YENİDEN DÜNYA BAŞKENTİ YAPACAĞIM

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasına İngilizce ile başlayıp Türkçe sürdüren İmamoğlu, "Kentler insanları yalnızca özgürleştirmez, aynı zamanda eşitler de" diyerek, hedefini İstanbul'u yeniden dünya başkenti yapmak olarak ilan etti.

İstanbul'un, 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir olduğunu ifade eden İmamoğlu, kentin en önemli tarihsel miraslarından birinin "hoşgörü" olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Kentin, her anlamda güvenli ve adaletli bir yaşam sunması, herkesin kendi kimliğini koruyup geliştirebilmesi, insanların kentin her anından ve alanından keyif alarak yaşamaları gerekir. Bunun için de hoşgörünün o kentin temel niteliklerinden biri olması şarttır" dedi.

"DEMOKRASİ ŞEHRİ"

İstanbul'u, farklı fikirlerin bir arada yaşayabildiği, birbirlerine saygıyla bakabildiği bir "demokrasi şehri " olarak niteleyen İmamoğlu, bu özelliğin güçlendirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti. Kentin bu özelliğine tüm dünyanın ihtiyacı olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Benim İstanbul'u yönetme motivasyonumda İstanbul'u yeniden bir 'dünya başkenti' yapma iddiası ve hedefi önemli bir yer tutar. Tarihsel olarak dünya başkenti olmak, dünya üzerinde idari ve siyasi bir hakimiyet kurabilmekle, mevcut siyasi ve coğrafi sınırların ötesini fethetmekle ilgili bir kavramdı. Bugünün dünyasında ise kültürel ve entelektüel üstünlüğü kurmakla, insanların kalplerini fethetmekle, insanlığın evrensel ideallerine katkı sunmakla ilgili bir kavram" diye konuştu.

"İSTANBULLULAR KENTTEN KAÇMAK İSTİYOR"

Çeyrek asırdır İstanbul'u yönetenlerin, bir dizi mühendislik projesinden, büyük başarılardan söz edeceklerini belirten İmamoğlu, "Ancak bugün İstanbulluların yaklaşık yüzde 65'i bir fırsat bulduklarında bu kenti terk etmek istediklerini, burada yaşamak istemediklerini söylüyorsa çok önemli şeyler de yapılmamış demektir. Yapılanlar da tam ve gereği gibi yapılmamış demektir. Kendi yurttaşlarını memnun edemeyen, kendi sakinleri için bir cazibe oluşturamayan bir kentin, bütün dünya için bir cazibe merkezi olması da mümkün değil elbette" şeklinde konuştu.

"GELENEKSEL DEĞERLERİN SÖZCÜSÜYÜM"

"İnsanların mutluluğu, geleceğe güvenleri ve adalet duyguları gibi konularla da ilgilenmeye başladığımızda, sorunları da yeniden tarif etmeye başlarız" diyen İmamoğlu, kendisinin İstanbul'un sorunlarını yeniden tanımladığını vurguladı. İmamoğlu, "Ve görüyorum ki yalnızca bu bile insanlara bir umut veriyor, büyük bir heyecan uyandırıyor. Üstelik çözüm önerilerimi henüz açıklamamış olmama rağmen bunlar oluyor. Çünkü ben insanların ortak paydasını oluşturan evrensel değerlerin ve özlemini duydukları komşuluk, dayanışma, paylaşma ve merhamet gibi geleneksel değerlerin sözcülüğünü yapıyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK

İmamoğlu, sözlerini, "Ben 21. Yüzyıl belediyeciliğinin önemine inanıyorum. Yeni nesil belediyecilik anlayışının, kentlerde, ülkelerde ve dünyanın her tarafında barışı ve refahı güçlendireceğine inanıyorum. Ben, İstanbul'un rotasını yaratıcılığa, inovasyona, sürdürülebilirliğe ve şeffaflığa çevirdiğimizde insanlarımızın pek çok sorununa çözüm bulacağımıza inanıyorum. Benim yönetimimde İstanbul bir hoşgörü başkenti olacak. İstanbul insana değer veren bir kent yönetimine sahip olacak. Şeffaf ve hesap veren bir yönetime kavuşacak. Yaratıcı endüstrilere ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanacak. Bu tarihi kentte yaşayan her rengi, her farklılığı, her aykırı sesi kentin hazinesi olarak kabul eden bir yönetim anlayışı kuracağım. Ve bu anlayışın ülkeyi etkilemesi için elimden gelen her çabayı sergileyeceğim" şeklinde noktaladı.

Görüntü dökümü

----------------------------

-İmamoğlu'nun gelişi

-İmamoğlu'un konuşması



11- ABDULLAH GÜL: POPÜLİZM EN ÇOK DEMOKRASİNİN TEMEL NİTELİKLERİNİ HEDEF ALIYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL

'22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuşan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Popülizm, en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor, onu çürütüyor. Adaletin, tarafsız ve bağımsız bir şekilde dağıtılmasını, kamudaki şeffaflığı, hesap verebilirliği, hür basını; bütün bunları hedef alıyorlar. Bütün bunlar, popülizmin ilerlediği ülkelerde geriliyor. Bunları her kıtada görebiliyoruz" dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Gül, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen "22. Avrasya Ekonomi Zirvesi"ne katıldı. Yenibosna'da bir otelde düzenlenen zirvenin ikinci gününde, 'Popülizm' konusunun ele alındığı 'Bilge Adamlar Oturumu'nda Gül'ün yanı sıra Arnavutluk, Slovenya, Romanya, Hırvatistan, Letonya, Moldova eski Cumhurbaşkanları da konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasında popülizmin bütün dünyada güncel olduğu kadar, kaygı veren bir konu olduğunu belirten Abdullah Gül, popülizmin gelişirken sadece liberal demokrasiyi geriletmediğini, aynı zamanda demokrasinin temel ilkelerini ve niteliklerini de çok zayıflattığını söyledi.

"POPÜLİZM BÜTÜN DÜNYADA ESMEYE BAŞLADI"

"Soğuk Savaş" döneminin sona ermesinin ardından demokrasi ve özgürlüklerin çok geniş bir alanda yayılmaya başladığını, temel hak ve özgürlüklerde daha fazla insanın yararlanmaya başladığını vurgulayan Gül, 21. yüzyılın ikinci on yılında işlerin geri gitmeye başladığını ifade etti. Popülist hareketlerin dünyanın birçok yerinde yükselmeye başladığını, ilk olarak Latin Amerika'da estiğini anlatan Gül, "Son 10 yılda özellikle Avrupa'da ve bugünkü Amerikan yönetiminin ve başkanının seçim kampanyasıyla başlayan söylemleri ve şimdiki yönetim tarzıyla bütün dünyada esmeye başladı. Bu çok kaygı verici. Özellikle dünyanın önemli ülkelerinin bu tip politikaları tercih etmeye başlamalarının neticeleri muhakkak ki vardır" diye konuştu

"İKTİDARDAKİLER POPÜLİZM YAPARSA ÇOK DAHA TEHLİKELİ OLUR"

Tarihin en kötü popülizminin 2. Dünya Harbinden önce yaşandığını ve bunun çok büyük acılara yol açtığını anımsatan Gül, şunları söyledi:

Bugün gördüğümüz popülizm, otoriter yönetim şeklinde ortaya çıkıyor. Hepsinin ortak özelliği büyük hayal kırıklığı çeken toplumları ve halkları, öfkelerini, onların hissiyatlarını bilinçli bir şekilde hedef alarak, onların zafiyetlerini istismar etmeye başladı. Popülist tarzlar, muhalefetteyken söylem seviyesinde kalır. Tabii çok yıkıcı olur. Bir taraftan kitlelerin hissiyatını ateşlediği için bir şekilde eğitmiş oluyor. Ama iktidardakiler popülizm yaparsa çok daha tehlikeli olur. Çünkü söylemle uygulama birleştiği anda bunun neticeleri gerçekten büyük sıkıntılar getirir ve toplumlara çok büyük zararlar verir. Kısa vadede popülizm netice getirebiliyor. Popülist liderler, popülizmi kendisine yöntem kılan siyasi akımlar; uzun vadede herkesle birlikte kaybediyorlar. Popülizmin sürdürülebilirliği söz konusu değil. Popülist olanlar, halka sadece balık verirler ancak 'balık nasıl tutulur' öğretmezler. Bir gün balık bittiğinde de o zaman felaketler ortaya çıkar.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR ATEŞİ KÖRÜKLÜYORLAR"

"Popülizm, en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor, onu çürütüyor" diyen Gül, "Adaletin, tarafsız ve bağımsız bir şekilde dağıtılmasını, kamudaki şeffaflığı, hesap verebilirliği, hür basını; bütün bunları hedef alıyorlar. Bütün bunlar, popülizmin ilerlediği ülkelerde geriliyor. Bunları her kıtada görebiliyoruz. Bunlar temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı için; yabancı düşmanlığını göçmenlere karşı düşmanlık, bazı ülkelerde islamofobi, antisemitizm gibi bunları kullanarak sözüm ona çoğunluğun hissiyatına hitap ediyor. Ama çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKADA POPÜLİZM ÜZERİNE

Ekonomik popülizme değinen Gül, bunun en güzel örneğinin bugün Venezuela'da görüldüğünü anlattı. Gül, "Dünyanın en büyük petrol, gaz ve altın rezervlerine sahip olan bir ülkenin halkı bugün ne kadar acı çekiyor; bütün ülkelerin adeta oyuncağı haline gelmiş. Halbuki böyle bir ülke, dünyanın en müreffeh ülkelerinden birisi olabilirdi. 'Good goverments' dediğimiz, sistemin güzel unsurlarını; hukuk, kuvvetler ayrılığı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, bütün bunlar uygulanmış olsaydı böyle bir kaynağı olan ülke bugün en zengin, en mutlu ülke olabilirdi" dedi.



"EN HASSAS KONULAR 'TWİTTER' ÜZERİNDEN YAPILABİLİYORSA BU AKIL ALMAZ BİR DURUM"

Popülizmin dış politikada da ülkelerin milli çıkarlarının telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açtığına dikkat eken Gül, şunları söyledi:

Popülizm, diplomasinin geleneklerini, dilini hep küçük görür ve onları ihmal eder. Ama hamasi sözler, retorik, dış politikada o kadar tehlikeli ki, sonunda onun esiri haline gelirsiniz ve istemeye istemeye yanlışlara sürüklenirsiniz. Hele hele bunu dünyanın büyük ülkeleri yapmaya kalkarsa dünyaya barış değil, felaket ve güvensizlik getirir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkanı'nın seçim kampanyasında yaptığı şeyler geçici zannediliyordu. Ama bugün koskoca bir devlet, en hassas konular 'Twitter' üzerinden yapılabiliyorsa bu akıl almaz bir durum. Bunun öngörülemez neticeleri her zaman çıkabilir. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan kendi değerlerini çürütürken bir taraftan da en büyük müttefiki Avrupa'yı, demokrasileri zayıflatıyor. İngiltere'nin AB'den çıkışı 'Brexit; referandum kararının alınışı da süreci de şöyle bir hatırlarsanız popülist hareketlerin neye mal olduğunu, koskoca bir devleti aciz hale getirdiğini hep beraber görürüz.

Bütün kusurlarına rağmen demokrasinin mükemmelleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Abdullah Gül, "Gelirlerdeki adaletsizlikleri gidermek lazım. Bunu gidermenin yolu hiçbir zaman popülizm değil, demokratik değerleri, insan haklarını, hukukun üstünlüğü gibi temel evrensel kriterleri her ülkede güçlendirmekten geçer.

'POPÜLİZM' KONUŞULDU

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Akkan Suver'in moderatörlüğünde gerçekleşen 'Popülizm' konulu oturumda Abdullah Gül'ün yanı sıra konuşan diğer katılımcıların isimleri ise şu şekilde:

"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, eski Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Turk, eski Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanları Ivo Josipovıc ve Stjpan Mesıc, eski Letonya Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers ve eski Moldova Cumhurbaşkanı Lucınschı."

Konuşmaların ardından liderler günün anısına aile fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Abdullah Gül'ün salona gelişi

-Davetlilerle selamlaşması

-Gül ve diğer konuşmacılar

-Abdullah Gül'ün konuşması

-Genel ve deteylar