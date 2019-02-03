DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.
12.00
-İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu TÜYAP'taki Turizm Fuarında çeşitli kentlerin standlarına konuk olacak.
11.00 -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek. 12.00 -İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu TÜYAP'taki Turizm Fuarında çeşitli kentlerin standlarına konuk olacak.
11.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.
12.00
-İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu TÜYAP'taki Turizm Fuarında çeşitli kentlerin standlarına konuk olacak.