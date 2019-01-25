DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

10.00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim ile Sanayi ve Ticaret bakanlıkları, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalanacak iş birliği protokolü törenine iştirak edecek.

16.00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısına katılacak.

