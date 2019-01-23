DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'na katılacak. Conrad Otel
09.00/14.30
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla ve Pendik ilçelerinde çalışmalarda bulunacak.
10.30 -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'na katılacak. Conrad Otel 09.00/14.30 CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla ve Pendik ilçelerinde çalışmalarda bulunacak.
10.30
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'na katılacak. Conrad Otel
09.00/14.30
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla ve Pendik ilçelerinde çalışmalarda bulunacak.