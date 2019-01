DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanadayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyu karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yağan kar bazılarına da eğlence oldu.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerindeyse İstanbul adeta beyaza büründü. İstanbul'un kuzeyinde kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, saat 03:00 itibariyle İstanbul'un her tarafını etkisi altına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba harcadı. Kar yağışı nedeniyle yollar bile beyaza bürünürken, İBB'ye bağlı ekipler, gece boyunca tuzlama ve küreme işlemi yaparak yolların trafiğe kapanmamasını sağladı.



ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışını en etkili olduğu yerlerin başında İstanbul'un simgelerinden olan Çamlıca Tepesi geldi. Çamlıca tepesi beyaza bürünürken, kar yağışını fırsat bilen bir çok vatandaş dışarı çıkarak kar topu oynadı. Bazıları da, eşi ve sevgilisiyle yürüyerek yağan karın keyfini çıkardı.



TAKSİM'DE FOTOĞRAF ÇEKTİREN ÇEKTİRENE

Taksim Meydanı'da yağan kardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı'na giderek o anları ölümsüzleştirdi.

METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında da, "İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Kar yağışı

-Taksim Meydanı'ndan görüntüler

-İstiklal caddesinden görüntüler

-Tuzlama çalışmaları

-Çamlıca tepesinde kar yağışı

-Kar topu oynayanlar

-Sultanahmet Camii'nden kar manzarası

-Yolların beyaza bürünmesi EK

-Genel ve detay görüntüler

07.01.2019 - 04.20 Haber Kodu : 190107012

07.01.2019 - 03.55 Haber Kodu : 190107010

07.01.2019 - 03.02 Haber Kodu : 190107009

06.01.2019 - 23.27 Haber Kodu : 190106208

06.01.2019 - 21.39 Haber Kodu : 190106200

06.01.2019 - 17.42 Haber Kodu : 190106161

=================================

2- SİLİVRİ'DE ÇOCUKLAR KAR SEVİNCİNİ KAYARAK YAŞADILAR

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler.

Silivri'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Danamandıra'da hava sakinliğini fırsat bilen çocuklar, tepelik alanlarda bidon ve naylon poşetler ile kayarak büyük sevinç yaşadı. Danamandıra Mahalle Stadında ise çocuklar, kardan kale yapıp kartopu oynadı.

Diğer yandan Kağıthane'den kar görmek için Danamandıra'ya geldiğini söyleyen Ömer Pehlivanoğlu, "İstanbul merkezine kar yağmadığı için biz de Trakya'ya gidelim dedik. Çocuklar durmuyor, kar görmek için sürekli baskı yapıyordu. Biz de arkadaşlarımız aracılığıyla Danamandıra'ya geldik. Şuanda çocuklar kayarak eğleniyorlar" diye konuştu.

SİLİVRİ'DE KAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Silivri'ye bağlı Danamandıra Mahallesi'nde etkili olan dün etkili olan kar yağışı bugün kartpostallık görüntü ortaya çıkardı. Danamandıra'daki beyaz örtü havadan drone ile görüntülendi.

Ek görüntü

-----

Danamandıra'da kar havadan görüntü

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Çocukların kayarak eğlenmesi

-Vatandaş ile röportaj

-Çocuklar ile röportaj

-Detay fotoğraflar



06.01.2019 - 18.53 Haber Kodu : 190106181

06.01.2019 - 18.59 Haber Kodu : 190106182

=============================

3- KAR UYARISI THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİRDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

İSTANBUL'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir."

=================================

4- ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Onur MERİÇ/ İstanbul

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğunda ki, USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi, saat 11.30 sıralarında Çanakkale açıklarına ulaştı. Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Marmara Denizi'nden gelerek saat 19.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren savaş gemisi, saat 21.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açıldı.



GEMİDE KARARTMA UYGULANDI

ABD'ye ait savaş gemisinin geçişi sırasında karartma uygulandığı ve mürettebattan bazı askerlerin güverten çevreyi izlediği görüldü. Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken tüm ışıklarını söndürerek geçişini tamamladı.



Görüntü Dökümü:

--------------------

-Geminin 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden geçişi

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişi

-Genel ve detay görüntüler



06.01.2019 - 21.53 Haber Kodu : 190106202

06.01.2019 - 21.56 Haber Kodu : 190106203

==================================

5- UKRAYNA'DA İKİ TÜRK KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL- Doğanay YAVUZ/ İstanbul, ()

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'yi (22), öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Hüsnü Can Ç. (21), "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Hüsnü Can Ç., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Polis ifadesinde susma hakkını kullanarak ifade vermeye yanaşmayan Hüsnü Can Ç, dosyaya bakan Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, "eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna'da eğitim gören Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi de öldürdüğünü, evde bulunan 4 adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını" belirterek suçlamayı kabul etti.

Hüsnü Can Ç., ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme Hüsnü Can Ç.'yi "Canavarca Hisle Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

06.01.2019 - 13.40 Haber Kodu : 190106088

==================

6- AYASOFYA MÜZESİ'NDEKİ 'SPAGAT'I PROTESTO ETTİLER

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()

Ayasofya Müzesi'nde bir bale figürü olan 'spagat' yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup protesto müze önüne protesto eyleminde bulundu. Saat 16.00 sıralarında müzenin önüne gelen grup üyeleri müzenin içine girmek istedi. Yoğun güvenlik önlemi alan polis gruba izin vermedi. Çevik kuvvet polisleri müzenin kapısı önünde barikat kurarken, grup üyeleri tekbir getirdi. "Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın" sloganı da atan grup daha sonra müzenin önünde namaz kıldı. Namazın ardında grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü dökümü:

----------------------

-Grubun görüntüsü

-Polisin barikatı

-Atılan sloganlar

-Grubun tekbir getirmesi

-Namazdan detaylar

-Genel ve detaylar

06.01.2019 - 18.00 Haber Kodu : 190106169