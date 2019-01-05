DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00
- CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI PETRO POROŞENKO İLE GÖRÜŞECEK
(VAHDETTİN KÖŞKÜ)
15.37
- P. UZMAN ONBAŞI MAHMUT MÜCAHİT ÜLGEN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK.
(PENDİK 15. TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ)
10.00 - CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI PETRO POROŞENKO İLE GÖRÜŞECEK (VAHDETTİN KÖŞKÜ) 15.37 - P. UZMAN ONBAŞI MAHMUT MÜCAHİT ÜLGEN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK. (PENDİK 15. TEMMUZ ŞEHİTLER...
10.00
- CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI PETRO POROŞENKO İLE GÖRÜŞECEK
(VAHDETTİN KÖŞKÜ)
15.37
- P. UZMAN ONBAŞI MAHMUT MÜCAHİT ÜLGEN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK.
(PENDİK 15. TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ)