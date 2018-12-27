DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkan Adayı Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

15.30

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Kulübü açılış programında "Türkiye'de Uluslararası İlişkilerin Önemi" başlıklı konferansa katılacak.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- JANDARMA'DAN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

*Bonzai yapımında hammadde olarak kullanılan 260 kilogram "5-Fluoro" isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

*260 kilogram "5-Fluoro" isimli uyuşturucu maddeden 260 ton Bonzai üretildiği belirtildi.

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda, Bonzai yapımında hammadde olarak kullanılan 260 kilogram "5-Fluoro" isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi satma hazırlığında olan 1 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İthalat Firması adı altında uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona detektör köpek Avcı'da katıldı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda oto temizlik malzemelerinin arasına gizlenmiş, uyuşturucu madde Bonzai yapımında kullanılan 260 kilogram "5-Fluoro" isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

TONLARCA BONZAİ ÜRETECEKLERDİ

Operasyon kapsamında yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde irtibatlı olduğu kişilere satma hazırlığında olan H.İ.K. isimli şüpheli yakalandı. H.İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen 260 kilogram "5-Fluoro" isimli uyuşturucu maddeden 260 ton Bonzai üretildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma'dan operasyon görüntüleri (ARŞİV)

27.12.2018 - 22.17 Haber Kodu : 181227006

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2- BAĞCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bağcılar'da gece saatlerinde aldığı yemek siparişini götürmek isteyen motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde duran otobüse çarparak yere düştü. Motosiklet sürücüsü o sırada caddeden geçmekte olan beton mikserinin altında kaldı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, ölen gencin yakınları da sinir krizi geçirdi.

ÖNCE OTOBÜSE ÇARPTI, BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALDI

Kaza Bağcılar, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece aldığı yemek siparişini götürmek için çalıştığı iş yerinin motosikletiyle çıkan Mehmetcan Sönmez(19) isimli çalışan Birlik Caddesi'ne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran 26 RP 403 plakalı otobüse çarptı. Dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü o sırada caddeden geçmekte olan Adem Arslantürk isimli sürücünün kullandığı 34 NG 8998 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

GENCİN AİLESİ SİNRİ KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası kamyon sürücüsü hemen aracı durdurup yardıma koşarken bir yandan da olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de caddeyi çift yönlü kapatarak olay yeri çalışması yaptı. Bu sırada ölen motosiklet sürücüsünün yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdiği görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekiplerince kapatılan yol tekrar araç geçişine açıldı. Olay sonrası gözaltına alınan beton mikserinin sürücüsü Adem Arslantürk polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği cadde

- Kazaya karışan motosiklet

- Motosiklet sürücüsünün yerdeki cenazesi

- Polisin olay yeri çalışması

- Beton mikserinin görüntüsü

- Cenazenin kaldırılması

- Genel ve detaylar

27.12.2018 - 03.35 Haber Kodu : 181227011

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3- SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR, 6 YARALI

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Kazanın, yola çıkan köpek nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Kaza, D-100 Karayolu Silivri Sanayi Sitesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastı. Arkasından gelen diğer 4 araç ta frene basınca zincirleme kaza meydana geldi. Köpeğe çarpmamak için fren yaptığı öne sürülen araç uzaklaşırken, kazaya karışan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı, "Köpeğe çarpmamak için frene basan araç, köpeğe de çarpıp kaçtı" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Araçların çekicilere yüklenmesi

-Genel ve detaylar

26.12.2018 - 18.21 Haber Kodu : 181226259

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4 - BAĞDAT CADDESİ'NDE DOĞALGAZ KAÇAĞI: CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Olay yerine polis itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Doğalgaz kaçağı nedeniyle Bağdat Caddesi tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Doğalgazın kesilmesinin ardından İGDAŞ ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Bağdat Caddesi yeniden açıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çalışmanın olduğu yer

-İş Makinası ve çalışanlar

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Bağdat caddesi trafiğe kapatılması

-İĞDAŞ ekipleri dogalgazı kesmesi

-Çalışmanın olduğu yerdeki boru

-Trafiğin yeniden açılması

-MOBESE direğinden detaylar

-Genel ve Detaylar

27.12.2018 - 01.33 Haber Kodu : 181227006

27.12.2018 - 02.26 Haber Kodu : 181227008

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5- İSTANBUL YENİ YILA HAZIRLANIYOR

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'un sokakları, caddeleri rengârenk ışıklarla aydınlatıldı. Süs eşyası satan dükkânlarda yoğunluk yaşanırken, umudunu Milli Piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Yılbaşı hazırlıkları kapsamında İstanbulluların uğrak noktalarından birisi de Eminönü oldu. Tarihi yarımadada yılbaşı süsleri satan esnaflar memnun. Tahtakale esnaflarından İlker Bozboğan insanların ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Bu sene satışlardan memnunuz. Halkın ilgisi yoğun. En çokta ambalaj kâğıtları ve kar küreleri satılıyor" derken bir başka esnaf Sezer Dağdelen ise yılbaşında en çok tercih edilen ürünlerin kar taneleri, kar spreyleri ve ışıklı şapkalar olduğunu belirtti.

CADDELER RENGÂRENK IŞIKLARLA AYDINLATILDI

İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'da yeni yıla hazır. Caddeler renkli ışıklarla aydınlatıldı. Nişantaşı'nda bilet satan Nedim Özdemir en çok çeyrek bilet satıldığını belirtti. Öte yandan 70 milyon liralık büyük ikramiye yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Bir turist, "Büyük ikramiye belki bize çıkar. Bu yıl güzel bir şey kazanacağım. 4 tane bilet aldım 3 tanesi çeyrek 1 tanesi de yarım bilet" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hediyelik eşya dükkanlarından detaylar

-Esnaf ile röp

-Çerezlerden detay

-Milli piyango satıcısı ile röp

-Turist röp

-Anons

-Genel ve detaylar

26.12.2018 - 23.00 Haber Kodu : 181226287