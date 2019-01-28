DHA İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE FABRİKA YANGINI (1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul
Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Görüntü Dökümü: ---------- -Yangından görüntüler
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul
Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
----------
-Yangından görüntüler