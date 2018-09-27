DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) İRAN'DA DÜŞEN UÇAĞIN SAHİBİ HÜSEYİN BAŞARAN: PİLOTAJ HATASI GİBİ GÖZÜKÜYOR

* Hüseyin Başaran,

"Ön bilgilere göre uçağın bir arızası olmadığı, pilotajdan kaynaklanan bir düşme olduğu söyleniyor"

"En son Beril Kaptan ile Dubai'den ben konuştum. 'Hava çok güzel, kalkıyoruz. Kızlar çok mutlu. 08.30'da görüşürüz. Hava da çok güzel' dedi. Ondan bir saat sonra da uçağın radardan kaybolduğu haberini aldık. Sonra da yıkıldık"

* Öte yandan Hüseyin Başaran'ın Genel Havacılık apronunda 25 Mayıs'ta açılışı yapılan binaya 'Mina' adını büyük harflerle yazdırırken, kızana ait özel bir oda da yaptırdığı ortaya çıktı. Kızının fotoğraflarıyla donatılan oda da düşen uçağın bir maketinin bulunması da dikkat çekti.

Kamera: Enver ALAS - Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,

İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta kızı Mina Başaran'ın da aralarında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın

ardından uçağın sahibi Hüseyin Başaran ilk kez konuştu. Kazaya ilişkin İran Sivil Havacılığı'nın hazırladığı ön raporun yakın bir zamanda açıklanacağını umut ettiğini kaydeden Başaran, "Ön raporu İran sivil havacılığının açıklaması gerekiyor. Belki bir ay içinde açıklayacaklar diye umut ediyorum" diye konuştu. Rapora ilişkin kendilerine gelen bilgilere göre kazanın pilotaj hatası gibi gözüktüğünü de belirten Başaran, "Tam çıkmadan (rapor) konuşmak da belki ters ama gelen ön bilgilere göre uçağın bir arızası olmadığı, pilotajdan kaynaklanan bir düşme olduğu söyleniyor. Ancak gerçekler, rapor açıklanınca sizler gibi hepimiz öğreneceğiz" diye konuştu.

ÖN RAPORU İRAN SİVİL HAVACILIĞI AÇIKLAYACAK

Hüseyin Başaran, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda yer alan holdinge ait MC Havacılık binasında basın mensuplarına konuştu. 12 Mart'ta meydana gelen ve kızının da aralarında olduğu 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kazanın ardından ilk kez açıklamalarda bulunan baba Başaran, kazaya ilişkin ön raporun yakın bir zamanda açıklanacağını kaydetti.

Başaran, "Kara kutular Fransa'da açıldı. Ön raporu, İran'da kırım olduğu için İran sivil havacılığının açıklaması gerekiyor. Onlar da eli kulağında diye söylediler. Önümüzdeki günlerde, belki bir ay içinde açıklayacaklar diye umut ediyorum" dedi.

"PİLOTAJ HATASI GİBİ GÖZÜKÜYOR

Kazaya ilişkin bir öngörüsü olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Hüseyin Başaran, "Pilotaj hatası gibi gözüküyor. Tam çıkmadan (rapor) konuşmak da belki ters ama gelen ön bilgilere göre uçağın bir arızası olmadığı pilotajdan kaynaklanan bir düşme olduğu söyleniyor. Ancak gerçekleri, rapor açıklanınca sizler gibi öğreneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"UÇAĞIN UÇMASIYLA İLGİLİ BİR SIKINTI YOKTU"

"Uçağın uçmasıyla ilgili bir sıkıntı yoktu" diyen Başaran, "Ama bizim için kötü oldu. Kaptanımız Fransa'ya gitti. İran sivil havacılığı, Bombardier (imalatçı firma) ve Türk sivil havacılığından oluşan heyet kara kutuları dinledi. Oradan bize gelen dedikodu, pilotaj hatasından kaynaklandığı, uçağın bir arızasının olmadığı. Tabi bizim şimdi konuşmamız da yersiz. Ama gelen ön bilgiler öyle gösteriyor" ifadelerini kullandı.

BERİL KAPTANIN CENAZESİ HAKKINDA

Hüseyin Başaran, pilot Beril Gebeş'in cenazesine halen ulaşılamamasıyla ilgili olarak ise, "İran sivil havacılığı ve İran devleti elinden geldiğince günlerce, aylarca Beril Kaptan'ı aradı. Fakat bulamadılar. Tabi bilemiyoruz. Ama yanındaki ikinci kaptanın vücudu ortada bir şekilde, parçalanmadan duruyordu. Benim düşüncem, belki oradaki vahşi bir hayvan aldı; gece çekti, götürdü. Soru işareti. Ama şunu söyleyebilirim, Beril Kaptan uçağın içindeydi. Herkes, 'Beril yoktu' diye söylüyor. En son Beril Kaptan ile Dubai'den ben konuştum; 'hava çok güzel, kalkıyoruz. Kızlar çok mutlu. 08.30'da görüşürüz. Hava da çok güzel' dedi. Ondan bir saat sonra da uçağın radardan kaybolduğu haberini aldık. Sonra da yıkıldık" diye konuştu.

"BU KONUDA BELKİ AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAĞIM"

Hüseyin Başaran, kazanın ardından yaşadığı büyük acıya rağmen kızı ve arkadaşları anısına havacılık sektöründe yatırımlarına devam ettiğini ve bundan sonra da yatırımların arkasının geleceğini aktardı. Hangarın girişine ve uçağına 'Mina' adını yazdırdığını belirten Başaran, "Kızım uçakta öldü. Benim için çok acı bir şey. Onun anısına ve hatırına işi büyüteceğim. Belki daha da büyüteceğim, bu konuda belki Avrupa'nın en büyüğü olacağım" diye konuştu.

"O ÇOCUKLARIN ANISINA HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Kazada hayatını kaybeden kızının arkadaşları için de "hepsi bizim çocuğumuzdu" ifadelerini kullanan acılı baba, "Benim kızım ve kızlarımız, kendi uçağımda öldü. Hepsi elimizde büyümüştü. Sınıf arkadaşları, 3 aylık bebeği olan var, işte Mina evlenecekti. Çok kötü oldu. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Onun için o çocukların anısına her şeyi yapacağım. Belki uçuş okulu açabilirim. Belki bir üniversite bile yapabilirim adlarına. Onu da konuştum Bakan bey ile. Artık onları yaşatacağız. Başka çaremiz yok" dedi.

KIZINA AİT ÖZEL ODA YAPTIRDI

Öte yandan Hüseyin Başaran'ın Genel Havacılık apronunda 25 Mayıs'ta açılışı yapılan binaya 'Mina' adını büyük harflerle yazdırırken, kızana ait özel bir oda da yaptırdığı ortaya çıktı. Kızının fotoğraflarıyla donatılan oda da düşen uçağın bir maketinin bulunması da dikkat çekti.

"HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Hüseyin Başaran, havacılık sektöründeki yatırımlarıyla ilgili de bilgi verdi. Başaran, "Havacılığı seviyoruz. Hangarımızı yaptırdık. İçinde bakım onarım dahil her şey var. Avrupa'da olmayan bir hangar yaptığımızı tahmin ediyorum. Hangarımıza 21 adet iş jeti alabiliyoruz. Bu jetlerin çoğunun bakım onarımı için yetkimiz var. 40 kişi çalışıyor. Gelen pilotların kalabileceği 5 yıldız konforunda bir otel yaptırdık. İnşallah daha da iyisi olacak" şeklinde konuştu.

İRAN'DA YAŞANAN KAZA

12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü

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-Hüseyin Başaran'ın açıklamaları

-Hüseyin Başaran'ın kızı için hazırladığı oda

-Kızının fotoğrafları önünde görüntüsü

-Düşen uçağın maketi

-Hangardaki uçaklar

-Binadan görüntüler

-Genel ve detaylar

-Genel ve detaylar



