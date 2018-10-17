DHA İSTANBUL - (geniş haber)- FETÖ/PDY OPERASYONU :  36 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ/PDY'ye yönelik Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, şu ana kadar 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen ve Bylock içeriklerine göre FETÖ/PDY'nin Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Üsküdar sözde eyaletleri ile Marmara ve büyükşehir bölgelerinde 'erkek-kadın bölge talebecileri', 'muhasebecileri', 'üniteciler'i oldukları değerlendirilen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün saat 06.00 itibariyle İstanbul merkezli 8 kentte eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda İstanbul'da 5, Samsun'da bir, Çanakkale'de bir şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.