DHA İSTANBUL - (geniş haber) BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ 

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan G.S.G. (21) Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. G.S.G., Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Adliyeye girereken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan G.S.G. savcılık işlemleri devam ediyor. Öte yandan G.S.G. geçen yıl Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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Şüphelinin adliyeye girişi

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