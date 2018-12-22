DHA İSTANBUL-  FİTNESS HOCASI TUTUKLANDI

Şengüler YEŞİL/İstanbul,() - BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapcı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Yener'in, Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alındı. İbrahim Yener, apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı öldürdüğü ve kaçarken nişanlısı Bahar Ö.'nün telefonunu, parasını ve arabasını aldığı gerekçesiyle "Kasten Öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklanması talep edilerek mahkemeye sevk edildi.

İbrahim Yener, mahmekece tutuklanarak cezaevine gönderildi.