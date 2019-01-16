DHA İSTANBUL - FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASI : 33 GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK - İstanbul - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada kapsamında 6'sı muvazzaf 21 asker ile örgüt içinde "imam" olarak adlandırılan ve aralarında 3 polis memuru, araştırma görevlisi, infaz koruma memuru, BDDK uzmanı ve 3'ü öğretmenin bulunduğu 12 kişi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve 19 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüleri