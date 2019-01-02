DHA İSTANBUL - FETÖ FİRARİSİNİN ARACINA EL KONULDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR - İSTANBUL

Avcılar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin otomobili polis ekiplerince durduruldu. Aracı kullanan yakını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil yediemin otoparkına çekildi.

D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde trafik polisleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada otomobilin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir fizyoterapiste ait olduğunu belirledi. Trafik polisleri durumu Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Aracı kullanan FETÖ firarisinin yakını gözaltına alınırken, otomobil ise Yediemin otoparkına çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-polis ekiplerinden görüntü

-aracın götürülüşü



