DHA İSTANBUL - FENERBAHÇELİ FUTBOLCU SLİMANİ'DEN MENDİL SATAN ÇOCUKLARA 100 LİRA HARÇLIK

Anıl UÇAN - Tansu Edip GÖKBUDAK, () SPORTOTO Süperlig'in devre arasına girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurtdışına gidenler arasında yer aldı. Slimani yeni yılı ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Check-in işlemi yaptıktan sonra pasaport kontrol noktasına ilerleyen Slimani'nin etrafı bu sırada mendil satan Suriyeli çocuklarla çevrildi. Çocukların mendil satmak istediği Slimani çocuklardan birine 100 lira harçlık verdi.

SURİYELİ HASAN 100 LİRAYA SEVİNDİ

Slimani'nin 100 lira verdiği Suriyeli Hasan arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na bazen geldiğini söyleyerek, "Slimani'yle Arapça konuştum. Bana 100 lira verdi. Buraya arada sırada geliyoruz, mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Orada para veren oluyor. Havalimanının içinde geziyoruz. Suriyeliyiz. Allah'a şükür para veren oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Suriyeli çocukların Slimani'nin etrafını sarması

- Slimani'nin para isteyen çocuğa parayı alması için yardımcısını işaret etmesi

- Suriyeli Hasanla röportaj

- Çocukların Slimani'den aldığı parayı göstermesi

- Genel detaylar

