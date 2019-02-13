DHA İSTANBUL - FATİH'TE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - FATİH'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Mollahüsrev Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilde bulunan kişi ya da kişiler, Vefa Caddesi üzerinde yürüyen 2 kişiye ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişiler yaralanırken, otomobilde bulunan saldırganlar kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Samatya Devlet Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi iki yönden şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil arayarak, görgü tanıklarından bilgi aldı. Kaçan otomobilin plakasını belirlemek için çevrede kamera taraması yapan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin olay yeri çalışması

- Polisin önlemi

- Genel ve detaylar