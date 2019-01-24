DHA İSTANBUL - FATİH'TE İETT OTOBÜSÜ YANDI

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İstanbul, ()

Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Olay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Yeşilpınar- Vezneciler hattında sefer yapan otobüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Olayı fark eden vatandaşların uyarması üzerine şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle motordan yükselen alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Görgü tanığı Ayşe Ören, "Edirnekapı'da otobüsün tekerlek kısmından kıvılcım çıktığını gördük. Eşim kornaya bastı uyarmak için. Otobüs fark etmedi, buraya gelene kadar. Buraya gelince alevler içinde kaldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan otobüsten görüntüler

-Sıkışan trafikten görüntü

-Otobüsün yanması cep telefonu kamerasında

-Görgü tanığı ile rop

-Genel ve detay görüntüler.