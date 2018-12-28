DHA İSTANBUL - FATİH PORTAKAL HAKKINDA SORUŞTURMA

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Gazeteci Fatih Portakal hakkında, ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Fatih Portakal'ın 10 Aralık 2018 tarihinde FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözlerin ardından "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında program CD'sinin RTÜK'ten istendiği, farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçelerinin de bu soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi.

