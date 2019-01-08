DHA İSTANBUL - EYÜP DEVLET HASTANESİ'NİN ARKASINDA BULUNAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İStanbul
Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Havadan canlı
Haber-Kamera: Ersan SAN - İStanbul Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor. Görüntü Dökümü: --------- -Olay yerinden görüntü -Havadan...
Haber-Kamera: Ersan SAN - İStanbul
Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü:
---------
-Olay yerinden görüntü
-Havadan canlı