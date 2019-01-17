DHA İSTANBUL- ESENYURT'TA SİTEDE EL BOMBASI VE MERMİLER BULUNDU (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı.

Sitenin temizlik görevlisi poşeti farkedince içini açtı. Poşette el bombası ve mermileri gören görevli durumu polise bildirdi. Polis siteye gelerek kamelya bölümünü güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen uzman ekiplerin çalışması sürüyor

Görüntü dökümü:

----------------

-Sitenin dış görüntüsü

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Genel ve detaylar