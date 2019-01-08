Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.
DHA İSTANBUL - EREN ERDEM TUTUKLANDI
Haber: Özden ATİK / İstanbul, Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.
Haber: Özden ATİK / İstanbul,
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