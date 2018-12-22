Gülseli KENARLI / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alış verişi de yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Türkiye olarak Filistinlileri haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.
DHA İSTANBUL - ERDOĞAN, MAHMUT ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini...
Gülseli KENARLI / İstanbul