DHA İSTANBUL - DÖVDÜĞÜ KIZ ARKADAŞI İÇİN ADAM BIÇAKLAMIŞ

Müslim SARIYAR/İSTANBUL ()

İstanbul Bakırköy'de otomobilini vatandaşların üzerine sürerek dehşeti yaşatan ve 6 kişinin yaralanmasına neden Görkem Sertaç Göçmen'in olay anında beraberinde bulunan kız arkadaşı için geçtiğimiz yıl bir kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı.

DÜN TUTUKLANDI

Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan 21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, geçtiğimiz akşam saat 17.20'de Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde dehşet saçtı. Göçmen annesine ait lüks cipin içerisinde beraberinde bulunan kız arkadaşı A.A.'yı başına vurarak dövmeye başladı. Olayı fark eden vatandaşlar, duruma müdahale etti. Göçmen de cipi vatandaşların üzerine sürdü. Kaldırıma da çıkan Göçmen, 6 kişiyi yaraladı. Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerince tutuklanan Görkem Sertaç Göçmen, dün çıkarıldığı Bakırköy Adliyesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

KIZ ARKADAŞI İÇİN BİR KİŞİYİ BIÇAKLAMIŞ

Göçmen'in olay anında beraberinde ve başına vurarak darp ettiği kız arkadaşı A.A. için geçtiğimiz yıl Şubat ayında bir kişiyi bıçaklayarak yaraladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Göçmen ve kız arkadaşı Bakırköy'de bulunan bir alış veriş merkezine gitti. A.A. buradaki bir mağazada beğendiği bir kıyafeti denemek için prova odasına girdi. Ancak bu sırada 2 genç, prova odasının kapısını açtı. Bunun üzerine Göçmen ile kapıyı açan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Göçmen, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak ikiliye saldırdı. Tarafları sakinleştirmek için araya giren Muhammed Kızılkaya isimli başka bir müşteriyi ise kalçasından bıçakladı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Kızılkaya olayın ardından savcılıkta verdiği ifadesinde "Soyunma kabinleri bölümünde bir kişinin bıçakla, iki kişiye saldırdığını gördüm. Araya girip, ayırdım. Mağazadan çıktığım sırada bıçaklı kişi arkamdan gelerek beni kalçamdan bıçakladı" dedi. Olay tarihinde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınan Gökmen ise, "Kız arkadaşım A., kıyafet değiştirme kabininde üzerini değiştiriyordu. İki kişinin kabin kapısını açarak, kız arkadaşıma baktığını gördüm. Bunun üzerine şahıslarla tartışmaya başladım. Üçüncü kişi gelerek tartışmaya katıldı. Bunun üzerine görevliler bizi mağaza dışına çıkardı. Mağaza dışında da tartışma devam etti. Kendimi tutamayarak bıçaklama olayını gerçekleştirdim" diye ifade verdi. Olaydan sonra Görkem Sertaç Göçmen'in 3 kişiden, diğer 3 kişinin de Göçmen'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Göçmen'in görüntüleri

