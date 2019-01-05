DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞÜYOR

İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı. Görüntü Dökümü: --------- -Görüşmeden fotoğraflar  

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞÜYOR

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı.

Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden fotoğraflar
 

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