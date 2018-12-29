DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİNALI YILDIRIM İLE SALONA GİRDİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Erdoğan'a, Sinan Erdem Spor Salonu'na girişinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti. istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

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-Erdoğan ve Yıldırım'ın salona girişi

