DHA İSTANBUL - ÇÖKEN BİNADA BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL ) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz çalışmaları...