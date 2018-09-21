DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN BİLGİSİ

Türk Yıldızları ile THY uçağı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Geçişi, Boğaz'daki farklı noklardan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İSTANBUL
Türk Yıldızları ile THY uçağı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Geçişi, Boğaz'daki farklı noklardan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız İSTANBUL
Türk Yıldızları ile THY uçağı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Geçişi, Boğaz'daki farklı noklardan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İSTANBUL