DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN BİLGİSİ

Türk Yıldızları ile THY uçağı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Geçişi, Boğaz'daki farklı noklardan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız İSTANBUL