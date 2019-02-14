Hayati ARIGAN - İstanbul
Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.
DHA İSTANBUL - CANER ERKİN'İN VELAYET DAVASI REDDEDİLDİ
Hayati ARIGAN - İstanbul Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı....
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