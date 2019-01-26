DHA İSTANBUL - ÇALDILAR, HIRSIZLIK YAPTILAR, YAKTILAR

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

İstanbul'da otomobil çalan hırsızlar Maltepe'de bir iş yerini soyduktan sonra otomobili Sultangazi'de yaktı. Sultangazi bağlı Cebeci Köyü'nde tarihi Güzelce Kemeri yakınlarında plakası olmayan otomobilden şüphelenen bir kişi durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren polis, kısa sürede olay yerine geldi. Otomobilin içerisinde arama yapan ekipler, otomobilin içeriden yakıldığını fark etti. Çalışmalarını genişleten ekipler, çevrede yaptığı aramalarda otomobile ait ruhsata ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin çalıntı olduğunu ve Maltepe'de bir hırsızlık olayında kullanıldığını belirledi.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan görüntü

-Polisin çevrede arama yapması

-Aracın içinden görüntü

-Aracın götürülmesi

-Genel ve detaylar