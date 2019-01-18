DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6 

(geniş haber)

1- CEMİL CANDAŞ CİNAYETİ DAVASINDA KARAR

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Cemil Candaş'ı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan sanık Şenol Şahin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da öldürmeye azmettirme suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve ise öldürmeye yardım suçundan 8'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Keten'in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Rıza Keten, Şenol Şahin ve Engin Gölve getirildi. Başka suçtan tutuklu Bilal Yaman ve Selahattin Keten de duruşmada hazır bulundu. Öldürülen Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş da duruşmada hazır bulundu. Şişli Belediye Başkanlığı adına avukatlar da katılan sıfatıyla duruşmada bulundu.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OLUŞTURULMUŞTUR, CEZALANDIRILSINLAR"

Katılanlar adına söz alan avukatlar, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle sanıkların ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Katılan Şişli Belediye Başkanlığı avukatı Serhat Saçan ise "Şişli civarında menfaat temini amacıyla organize bir suç örgütü oluşturulmuştur. Bu suç örgütü çerçevesinde belediyemizin mensubu Cemil Candaş öldürülmüştür. Hem sanıkların, hem de suç örgütünün cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Daha sonra sanık avukatları savunmalarını yaptı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşmada, sanık Rıza Keten ile ilgili savunma yapılırken Keten'in yakınları ile eski CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı arasında sözlü tartışma yaşandı. Sanık Rıza Keten'in avukati, Rıza Keten ile ilgili "Kaçak katı yoktur" demesi üzerine davayı izleyen Dursun Çaltı, "Var, bizzat ben şikayet ettim" deyince bir başka izleyici "Sen nereden biliyorsun" deyip küfretti. Güvenlik tarafları uyardı. Ancak Keten'in yakını olan izleyici elindeki su şişesini Çaltı'ya fırlattı. Su şişesi Çaltı'ya isabet etmedi ancak duruşmanın tarafları arasında küfürleşme yaşanınca güvenlik görevlileri müdahale etti. İzleyiciler salondan dışarı çıkarıldı. Mahkeme Başkanı, duruşmaya 5 dakika ara verdikten sonra yeniden başlattı. Tarafları duruşma düzenini bozmamaları konusunda uyaran mahkeme başkanı, aksi halde duruşmayı kapalı yapacağını belirtti.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Son savunmasını yapan sanık Rıza Keten, "Maks sistemindeki yolsuzluktan bahsedilerek hakkımda dava açılmıştır. Maks sisteminde yolsuzluk yapan pek çok şahıs ve firma vardır. Onlardan sadece Mithat Yılmaz bulunmaktadır. Diğerleri bu davaya dahil edilmemiştir. Beraatimi talep ederim" dedi. Sanıklardan Selahattin Keten ise son savunmasında, "35 senedir müteahhitlik yapıyorum. İstanbul'un değişik semtlerinde bina inşa etmekteyim. Cemil Candaş'ı 2006'dan beri tanımaktayım.Belediye başkanının benim bir kısım inşaatlarıma yönelik yapmış olduğu engellemeleri Cemil Candaş kendi döneminde izin vermek suretiyle gidermiştir. Dolayısıyla benim kendisine yönelikherhangi bir husumetim bulunmamaktadır. Olaydan bir gün sonra maktül ile randevum bulunmaktaydı. Cemil Candaş'ı öldürmeye azmettirme gibi bir eylemim söz konusu değildir. Tüm bu olayların Mithat Yılmaz tarafından gerçekleştirildiğini düşünmekteyim. Beraatimi talep ederim" dedi.

"PİŞMANIM"

Sanık Şenol Şahin son savunmasında, "Söz konusu eylemi Rıza Keten'in söylemesi üzerine ve Hacı Avcı'nın aracılığıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Maksadım yaralamaktı. Dolayısıyla maksadıma göre hüküm kurulmasını talep ediyorum" dedi. Şenol Şahin son sözünde de, "Pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar ise beraatlerini talep etti.

TETİĞİ ÇEKEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık Şenol Şahin'in Cemil Candaş'ı "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanık Şahin'i ruhsatsız tabanca taşıma eylemi nedeniyle 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişini, davranışlarını dikkate alan heyet, herhangi bir indirim uygulamadı.

4 SANIĞA DA DEĞİŞİK CEZALAR VERİLDİ

Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın ise maktül Cemil Candaş'ı "kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapis cezası verildi. Sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve de maktül Cemil Candaş'ı "kasten yaralama sonucu öldürmeye yardım" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 SANIĞA BERAAT KARARI

Sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten'in ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet, sanıklar Şenol Şahin, Rıza Keten, Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık Mithat Yılmaz'ın tutuklamaya yönelik yakalama kararının da devamına karar verildi. Heyet, sanık Rıza Keten hakkında ise "ruhsatsız silah taşıma" suçundan savcılığa gereğinin yapılması için yazı gönderilmesine de hükmedildi.

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2- SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI (2)

-Sözcü davaları birleştirildi; mütalaanın hazırlanması için dosya savcıya gönderildi...

-Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma 12 Mart'a ertelendi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul,

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında açılan dava ile Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 sanığın dava dosyalarının birleştirilmesine karar verildi. Davada sanık sayısı 9'a yükselirken, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma 12 Mart'a ertelendi.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar Yücel Arı ve Mustafa Çetin savunma yaptı. Savunmaların da alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 sanığın, "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava ile Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "Silahlı terör örgütü (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan açılan davanın aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunması sebebiyle birleştirilmesine karar verdi. Davada "düşme kararı" verilmesi taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti, dosya kapsamında sanıkların savunmalarının alınmış olması, delillerin toplanmış olmasını da dikkate alarak esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmetti. Duruşma 12 Mart'a ertelendi.

AVUKAT ÜLGEN: GAZETECİLİK FAALİYETLERİ YARGILANDI

Davanın ardından açıklama yapan sanıkların avukatı Celal Ülgen, gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını söyledi. Duruşmada yaşananları anlatan Avukat Ülgen, davaların birleştirildiğini, mütalaa için dosyanın savcıya gönderildiğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonu önünden görüntü

-Avukat Celal Ülgen'in konuşması

-Genel ve detaylar

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(fotoğraflar)

3- BAZA İÇİNDEKİ KADIN CESEDİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

- Karısını öldürerek Ürdün'e kaçmış

Haber; Ali AKSOYER- Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL() - AVCILAR'da bir evdeki baza içinde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil Abdal Alraie (26)'ya ait olduğu tespit edildi. 9 gün önce buraya taşındıkları öğrenilen Aysheh Khalil Abdal Alraie'nin eşi A.A.(29) cinayet şüphelisi olarak aranıyor. Koca A.A.'nın cinayetin ardından iki çocuğunu alarak ülkesi olan Ürdün'e döndüğü öğrenildi.

CESEDİ KİRAYI ALAMAYAN EV SAHİBİ BULDU

Avcılar, Merkez mahallesi, Tüloğlu sokaktaki binadaki olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; 9 Ocak 2019 tarihinde evini kiralayan ancak kirayı vermeyen kiracılarını görmek isteyen ev sahibi uzun süre çalmasına rağmen kapıyı açtıramadı. Bunun üzerine doğalgaz saatinin altına gizlediği yedek anahtarı alan ev sahibi yanındakilerle birlikte içeri girdi. Evde ağır kokular gelmesi üzerine ev sahibi ve yakınları salonda bulunan tek kişilik çek yatı kaldırıldığında çürümüş bir kadın cesedi ile karşılaştı. Hemen dışarı çıkan ev sahibi ve yakınları durumu polise bildirdi.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri üzerinde kırmızı eşofman bulunan kadına ait ceset üzerine inceleme yaptı. Büyük ölçüde bozulduğu öğrenilen cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil Abdal Alraie'e ait olduğu tespit edildi. Genç kadının, eşi ve iki çocuğu ile birlikte 9 gün önce evi kiralayarak taşındıkları tespit edildi. Polise bilgi veren bina sakinlerinden bazılarının 5-6 gün önce evden bağrışmalar duyduklarını söyledikleri öğrenildi.

KOCA ÇOCUKLARINI DA ALARAK ÜLKESİNE KAÇMIŞ

Yapılan çalışmada öldürülen Aysheh Khalil Abdal Alraie'nin eşi A.A.'nın iki çocuğunu alarak ülkesine döndüğü tespit edildi. Öte yandan Ürdün'de polise başvuran Aysheh Khalil Abdal Alraie'nin annesinin damadı ve torunlarının ülkelerine döndüğünü ancak kızının gelmediğini belirterek yardım istediği öğrenildi. Ürdün polisinin durumu Türk polisine 16 Ocak 2019 tarihinde bildirdiği ve genç kadının kayıp olarak arandığı da kaydedildi. Yetkililer cinayet zanlısı olarak aranan A.A.'nın Ürdün'de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Kadın ve eşinin fotoğrafları

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Binanın dıştan görüntüsü

Bina önündeki ambulans ve polisler

İtfaiye görevlileri binaya girerken ve polislere ceset torbası verirken

Görevliler binaya girerken yüzlerine maske takarken

Kadının cesedi tabut içerisinde çıkarılırken ve cenaze aracına yüklenirken

Genel görüntüler

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4- SİLİVRİ'DE ETİYOPYALI ÖĞRENCİNİN KARNE SEVİNCİ

*Silivri'de karne sevinci yaşayan öğrencilerden Etiyopyalı Yahya Burhan ilgi odağı oldu.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erdi. Silivri'de 29 bin 575 öğrenci karne aldı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sevim Avni Çoğal İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, Silivri Gençlik ve Spor Müdürü Can Dağaşan, Okul Müdürü Murat Güneş ve öğretmenler tarafından öğrencilere karneleri takdim edildi.

Karne heyecanı yaşayan öğrencilerden biri olan 4-C sınıfı öğrencisi Ülkü Ela Gece, "Taktir alacağımı biliyordum. Tatilde kitap okuyacağım ve ders yapacağım. Babaanneme ve akrabalarıma gezmeye gideceğim. İlk yarı yılımız çok güzel geçti. İkinci dönemde de çok çalışacağımö diyerek düşüncelerini paylaştı. Etiyopyalı 1.Sınıf öğrencisi Yahya Burhan ise çok mutlu olduğunu ifade etti. Çocuklarının karnelerinden gurur duyduklarını belirten veliler de "Çocuklarımız gibi bizlerde heyecanlıyız. Onlar ne kadar mutlu oluyorsa bizler de o kadar mutlu oluyoruz" dedi.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ

Öte yandan Silivri Mimarsinan Ortaokulu'nda eğitim gören Suriyeli çocuklar da karnelerini aldı. Okul Müdür Yardımcısı Özkan Budak ve sınıf öğretmeni Çağlar Sakallı tarafından verilen karneleri ile mutluluklarını paylaşan Suriyeli öğrencilerden Muhammed Zeyid, "Türkiye'de yaşamaktan, okula gitmekten çok mutluyum. Türkçe öğrendim ve daha güzel ders çalışmaya başladım" dedi. Sınıf öğretmeni Çağlar Sakallı, öğrencilerin başarılı olduklarını ve gayret gösterdiklerini belirtti. Suriyeli öğrencilerin eğimini baz alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın PICTES projesi hakkında bilgilendirme yapan Sakallı, "Eğitimin amacı Suriyeli öğrencileri Türk eğitim sistemine alıştırmak. Türkiye'de bu proje 23 ilde uygulanıyor ve İstanbul bunlardan biri" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Karne alan öğrenci ile röportaj

-Etiyopyalı öğrencinin karne alması

-Veliler ile röportaj

-Karne töreni görüntüleri

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-Mimarsinan Ortaokulu

-Öğrencilerin karne alması

-Öğrenciler ile röp.

-Okul idaresi ve öğretmen ile röp.



