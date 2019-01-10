DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

1- İRANLININ ÖLÜ BULUNDUĞU BİNADA 57 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul

Küçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Küçükçekmece Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişi ve ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemesi

-Görgü tanıkları ile röp

-Polisin ele geçirdiği uyuşturucu

FEED

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2- İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul - METEOROLOJİ'den İstanbul, Yalova ve Bursa için yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara bölgesinin batısında devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cuma günü İstanbul, Yalova ve Bursa çevresinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelecek ani sel, su baskınlı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

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3- DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ



Haber: İSTANBUL/İSTANBUL,()

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

18.30 Beşiktaş-Bostancı

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

19.00 Eminönü-Bursa

19.00 Bursa-Eminönü

Görüntü dökümü:

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- Sarayburnu sahilden görüntü

- Dalgaların kıyıya vurması

- Rüzgarın şiddeti

- Ağaçların görüntüsü

- Genel ve detaylar

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4- İGDAŞ'TAN LODOS UYARISI

İSTANBUL

İGDAŞ, İstanbul'da kuvvetli lodosun etkili olacağını ve rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

İGDAŞ'tan yapılan açıklama şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli lodos etkili olmaktadır. Rüzgarın Cumartesi gününe kadar etkisini daha da artırarak kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.

Ayrıca doğalgaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekânda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekândaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir.

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5- EREN ERDEM'İN AVUKATLARINDAN TUTUKLANMASINA İTİRAZ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesine karar verilip savcılığın itirazıyla üst mahkemece yeniden tutuklanmasına itirazda bulundu.

Eren Erdem'in avukatları Onur Cingil ve Zeynel Öztürk, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek yeniden tutuklanan müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için itirazda bulundu. Üst mahkeme olan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen itiraz dilekçesinde, Erdem'in 194 gündür tutuklu olduğu, 7 Ocak'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildiği, savcılığın itirazıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak'ta tutuklandığı belirtildi.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede, savcılığın itirazını 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "53 klasörlük ve 255 sayfadan ibaret duruşma tutanağı bulunan ve 7 Ocak tarihli duruşma tutanakları deşifre edilmeden birkaç saat içerisinde alel acele kabul ettiği" vurgulandı. "Tutuklama tedbirdir. Ceza değildir. Bu olayda müvekkil açısından bir ceza olarak düşünülmüştür" denilen dilekçede, "tutuklu kalmasının haksız ve hukuksuz bir durum olduğu" belirtilerek tahliye kararı verilmesi talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eren Erdem Arşiv

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6- KEBAPÇIDAKİ KAVGADA FATİH TERİM'E 3 BİN TL PARA CEZASI

Hayati ARIGAN/ () - İZMİR Çeşme'de kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavganın ardından hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açılan Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası verildi. Ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde ertelendi. Mahkeme, 5 yıl denetime tabi tutulacak olan Terim'in suçu, 'haksız eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında' işlediğini bildirdi.

Fatih Terim hakkında geçtiğimiz yıl İzmir Çeşme'de Selahattin Aydoğdu ile yaptığı kavganın ardından 'basit yaralama' suçundan Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasına sanıklardan Emin Önal ve Fatih Terim'in avukatları ile müşteki Selahattin Aydoğdu ve müşteki Petek Zeynep Çetin'in avukatları katıldı.



BODRUM'DAN GELDİ DARP ETTİ

Duruşmada söz alan Fatih Terim'in avukatı, "Fatih Terim'in damadının kardeşi ile Selahattin Aydoğdu arasında tartışma yaşanması üzerine, Terim, daha önceden tanıdığı Aydoğdu'yu telefonla aramıştır. Telefonun hoparlöründen konuştuğu sırada Aydoğdu, Terim'in ölmüş anasına küfretmiştir. Bunun üzerine Terim, Bodrum'dan Çeşme'ye gelerek, Selahattin Aydoğdu'yu darp etmiştir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz" dedi.



VURMAYA ÇALIŞTI VURAMADI

Selahattin Aydoğdu'nun avukatı ise "Fatih Terim'in, Aydoğdu'ya vurmaya çalıştığını ancak vuramadığını ve olay yerinden uzaklaştığını ilk celse beyan etmiştik. Bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur. Bizim şikayetimiz iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarına ilişkindir. Bu nedenle tahkikat genişletilsin. Küfür iddialarını kabul etmiyoruz" diye konuştu.



120 GÜN PARA CEZASI

Mahkeme davayı sonlandırarak, Fatih Terim'e 'kasten yaralama' suçundan 120 gün adli para cezası verdi. İlk haksız hareketin Selahattin Aydoğdu tarafından gerçekleştirildiğini , 'Terim'in haksız eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında suçu işlediğini' bildiren mahkeme, cezayı 90 gün adli para cezasına indirdi. Ardından da cezanın etkisini göz önüne alarak, 6'da 1 indirim yaptı. Ceza 75 gün adli para cezasına düştü.



CEZA ERTELENDİ

Mahkeme Terim'in günlüğü 40 TL'den 3 bin TL olarak bildirilen adli para cezasını, 'iyi hal ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu' gerekçeleriyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. 5 yıl denetimli serbestlik süresine tabi tutulacak olan Fatih Terim, 'sosyal ve şahsi durumları gözetilerek' her hangi bir yükümlülüğe tabi tutulmadı.



MAL SAHİBİNE DE TEHDİT CEZASI

Mahkeme, Petek Zeynep Çetin'e yönelik hakaret suçunu işlediği öne sürülen Fatih Terim'in kızının işlettiği restoranın mal sahibi Emin Önal'ı bu suçtan beraat ettirdi. 'Basit tehdit' suçundan ise 18 gün adli para cezasına çarptırdı. Emin Önal günlüğü 40 TL'den 720 TL para cezası ödeyecek.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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7 - EZHEL'İN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () MÜZİK dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli İpekçioğlu hakkında bir başka suça ilişkin olarak yapılan soruşturma nedeniyle vücudundan örnek alındığı, yapılan incelemede uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği kaydedildi. İddianamede İpekçioğlu'nun "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, İpekçioğlu önümüzdeki günlerde Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

BERAAT ETMİŞTİ

Ezhel, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla yargılandığı davada geçtiğimiz Haziran ayında beraat etmişti. Ezhel'in Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan hakkında açılan dava ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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