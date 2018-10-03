DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

1- BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN O SÜRÜCÜNÜN İFADESİ...

-KORKTUM, LİNÇ EDİLMEMEK İÇİN OLAY YERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM...

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Görkem Sertaç Göçmen "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görkem Sertaç Göçmen ifadesinde "10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

GÖÇMEN: PİŞMANIM

Görkem Sertaç Göçmen ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştığını, trafiğin de durması üzerine vatandaşların tepki gösterdiğini belirtti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Göçmen ifadesinde, kız arkadaşını darp etmediğini belirterek "Vatandaşlar ile aramdaki tartışma büyüdü. 10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. Aracımı olay yerinden sağa sola doğru hareket ettirerek kaçmaya çalıştım. Pişmanım" dediği belirtildi. Öte yandan, Görkem Sertaç Göçmen'in savcı olan babası ile hakim olan annesinin Uşak'ta görev yaptıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeden çıkarılması

-Genel ve detaylar

03.10.2018 - 13.33 Haber Kodu : 181003095

03.10.2018 - 16.28 Haber Kodu : 181003165

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(ek görüntü)

2- BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.

21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen öğle saatlerinde Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Göçmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen geçen yıl Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Görüntü dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Adliyeden çıkışı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

Şüphelinin adliyeye girişi

Genel ve detay

03.10.2018 - 13.33 Haber Kodu : 181003095

03.10.2018 - 16.28 Haber Kodu : 181003165

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3- HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA - Yılmaz BEZGİN / İstanbul

Hastası tarafından uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Hacıosman'ın cenaze namazı Bahçelievler Mehmet Ülker Cami'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze namazı öncesi Hacıosman'ın eşi Mutlu Esentürk Hacıosman ve kızı Beril Zeynep Hacıosman taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastane çalışanları, doktorlar, İstanbul Tabip Odası üyeleri ve Hacıosman'ın yakıları katıldı. Cenazeye katılanların bazılarının doktor önlüğü giydiği görülürken, bazılarının boynunda stetoskop olduğu görüldü.

Hacıosman, kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Yeni Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Camiden görüntüler

- Cenazeye katılanların görüntüsü

- Ağlayanların görüntüsü

- Kızı Beril Zeynep Hacıosman'ın görüntüsü (kızıl saçlı)

- Eşi Mutlu Esentürk Hacıosman'ın görüntüsü (siyah beyaz çizgili bluzlu)

- Detaylar



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4- YENİKAPI'DA "HESAP" KAVGASI: 2 YARALI (2)

Ersan SAN - Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL

Fatih'te iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanırken bir kişi de sopayla darp edilerek yaralandı. Yenikapı İmrahor hamamı Sokak'taki bir restoran da meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; bir müşteri ile iş yeri sahibinin oğlu arasında hesap tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Müşteri, işyeri sahibinin oğlu S. Ç. nin kafasına sopa ile vurdu. S. Ç. de silahla müşteriye ayağından vurdu. Yaralalılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü



03.10.2018 - 16.44 Haber Kodu : 181003168

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5- SBK HOLDİNG'İN AVUKATI: AZİZ YILDIRIM'LA ANLAŞTIK

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ve 2'si Yıldırım'a ait 3 şirkete yönelik icra takibi ile haciz işlemi başlatan SBK Holding'in avukatı Mustafa Büyükbaş bir açıklama yaptı. Büyükbaş, “Aziz Yıldırım'ın kefaleti dolayısıyla icra takibi başlatıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda da Aziz Yıldırım ile anlaşma sağlandı. İcra ve haciz işlemi durduruldu" dedi