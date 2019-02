DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1-İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: HATİCE CENGİZ NİŞANLISI GİBİ O VAHŞETİN İKİNCİ KURBANI OLACAKTI (1)

Haber; Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yayınladığı almanakta gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili detaylara yer verdi. Almanakta, "Belki de bir ihtimal daha var, Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM)'nün geçtiğimiz yıl boyunca gerçekleştirdiği operasyonlar, yaptığı çalışmalar ve projelerini '2018 İEM Faaliyet Raporu' isimli bir almanakta yayınladı. Almanakta Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929 yılında söylediği, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözü ile başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Türk Polis Teşkilatı'nın 2018 yıldönümü kutlamalarında yayınladıkları mesajlar yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın almanakta yayınlanan yazısında, "İstanbul'u dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline getirildiğini, kişi başına düşen polis sayısının daha az olmasına rağmen gasp, tecavüz ve mala karşı işlenen suçlarda New York, Berlin, Londra gibi şehirlerden daha güvenli" olduğunu vurguladı.



İSTANBUL EMNİYETİ 2018 YILINI 352 SAYFAYA SIĞDIRDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin büyük başarılarının tek tek ele alındığı, operasyonların fotoğraflarıyla birlikte kullanılan almanak 352 sayfadan oluşuyor.

2018 YILININ EN ÇARPICI OLAYI CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

İEM'in 2018 yılı faaliyet raporunda, en çarpıcı olay gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin detaylar oldu. Faaliyet raporunda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından kamuoyuyla ilk defa paylaşılan detaylar dikkat çekti.

CİNEYETTE KUYULAR VE TANDIR İZİ

Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan çalışmalarda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 3 kuyu bulunduğu bunların ikisinin su kuyusu olduğu, diğerinin ise doğalgaz ve odunla ateşlenebilen tandır olduğu belirtildi. Faaliyet raporunda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığı vurgulandı. Almanakta, "Belki de bir ihtimal daha var, Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı" ifadeleri yer aldı.



32 PORSİYON PİŞMEMİŞ ET SİPARİŞİ

2018 Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere göre, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda infaz timinin Cemal Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği belirtiliyor. Raporda "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil" denildi.

NASA'NIN DA ARASINDA BULUNDUĞU 224 İHBAR DETAYI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak toplam 224 ihbarın geldiği bu ihbarlardan en ilginç olanının ise; NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bir kişinin 'Cemal Kaşıkçı'yı Kahire'ye götürüp gömdüler' şeklinde bir ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

2- 1,5 MİLYON LİRALIK KARGO ŞİRKETİ SOYGUNU KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Fatih'te bir kargo şirketine gelerek silah tehdidi ile yaklaşık 1,5 milyon değerinde dövizi gasp edenlerle ilgili soruşturmada, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest kalırken ikisi adliyeye sevk edildi. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Nişanca Mahallesi, Koska Caddesi üzerinde 6 Şubat Çarşamba günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: Cadde üzerinde bulunan bir kargo şirketine gelen şüpheli, çantadan çıkardığı silahı şirket çalışanına doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Çalışan, kasada bulunan 200 bin dolar ve 50 bin euroyu silahlı şahsa uzattı. Aldığı paraları çantasına dolduran şüpheli, kargo şirketi çalışanını ise mutfağa götürerek kapıyı üzerine kilitleyerek kaçtı. Çalışanların kurtularak polisi aramalarının ardından polis alarma geçti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gasp olayının şüphelisinin izi Bahçelievler'de bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler önce şüphelinin arkadaşı olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu Goga K.'ye ulaşarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli ifadesinde, kargo şirketini Avtandil T. isimli arkadaşının soyduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Gürcistan uyruklu Avtandil T. ve ona yardım eden Grigoli K. 'yi Bahçelievler'de bulunan bir adreste kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin gösterdiği adreste yapılan aramalarda ise 19 bin dolar ve 4 bin euro döviz ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelilerden Goga K. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

3- İMAMOĞLU KUYUMCUKENT'TE SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Bahçelievler Kuyumcukent ve Siyavuşpaşa Mahallesi'nde sürdürdü. İlk olarak Kuyumcukent'i ziyaret eden İmamoğlu yönetimle görüştü, alışveriş merkezinde dolaşarak kadınlara karanfil dağıttı. Ardından Bahçelievler'e geçen İmamoğlu semt pazarında vatandaşlarla buluştu.Kendisini takip eden kadın gazetecilere de karanfil hediye eden İmamoğlu, AVM içinde dolaşarak kadınlara karanfil dağıttı.

"NE KADAR GÜZEL BİR MANZARA"

CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özkan'ın eşlik ettiği İmamoğlu, önce Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından AVM turuna çıkan İmamoğlu, kadınlara, karanfil ve politikalarını anlatan broşür dağıttı. Döner satan bir büfeye davet edilen İmamoğlu'na ikramda bulunuldu. "Dün televizyonlarda gördün tabi döner kestiğimi" diyen İmamoğlu, tadına baktığı döneri beğenip, "3-4 dakika bekleyip, yeniden denemek lazım" diye konuştu. Girdiği bir dükkanda çalışanların hepsinin kadın olduğunu gören İmamoğlu, "Ne kadar güzel bir manzara" diyerek fotoğraf çektirdi.

SEMT PAZARINI DOLAŞTI

Ardından Bahçelievler'e geçen İmamoğlu semt pazarında vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu burada gazetecilere açıklamalar yaptı. Pazardaki fahiş fiyatlara kendilerinin dikkat çektiğini söyleyen İmamoğlu, "Biz pazarları gezdik yoğun bir şekilde. Sokaklardaki fakirliği gördük. Israrla anlattık. Karşılık buldu. Devletimiz bu sürece ilgisiz kalmadı. Tabi ki bir çözüm değil bu. 34 noktasında manav açmak çözüm değil. Uzun vadede kalıcı çözüm bulmak gerekiyor" diye konuştu.



4- NİKAH DAİRELERİNDE 14 ŞUBAT YOĞUNLUĞU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyenler çiftler belediyelerin nikah dairelerini doldurdu. Bazı belediyeler 5 dakika arayla nikah kıydı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha özel ve anlamlı kılmak isteyen çiftle, aylar öncesinden nikah işlemlerine tamamladı. Belediyelerin nikah daireleri dünya evine girmek için bugünü tercih edenlerle doldu. Bağcılar Belediyesi yoğunluk nedeniyle 5 dakikadır bir nikah kıydı.

"GÜZEL VE ANLAMLI BİR GÜN OLDUĞU İÇİN BUGÜNÜ TERCİH ETTİK"

Ayşe Kılıç ve Ufuk Gürsoy çifti evlenmek için 14 Şubat'ı tercih etti. Ayşe Kılıç, çok heyecanlı olduğunu belirtirken, Ufuk Gürsoy ise "Heyecanlıyız, bugün bitsin diye dua ediyorum" dedi.

Mikail ve Dilan Mutluay çifti de 14 Şubat'ı tercih edenlerden oldu. Dİlan Mutluay, "Zaten bu günü bekliyorduk" derken, Mikail Mutluay ise "Zaten böyle istiyorduk, 5 yıldır beraberiz" diye konuştu.

Ümran Sırtıkara ve Burak Topçu da 14 Şubat'ta dünya evine girdi. Heyecandan güçlükle konuşan Topçu, "Güzel ve anlamlı bir gün olduğu için bugünü tercih ettik" dedi. Sırtıkara ise çok mutlu olduğunu belirtti.

"BEN DE BU MUTLU GÜNLERİNDE ONLARI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM"

14 Şubata özel, 5 dakikada bir nikah kıyan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ise, "50 civarında nikah gerçekleştireceğiz bugün. Onlar bu günü tercih etmişler, inşallah bugünü örnek alırlar, hayatlarında hep mutluluğu hedeflerler, çocuklarına kadar uzanacak bir mutluluğu kendilerine temenni ediyorum. Ben de bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmak istemedim. İnşallah iki aile için de hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu.



5- THY: İSTANBUL HAVALİMANI'NA ORTAKLIK İÇİN BİR KARARIMIZ YOK

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL /

Türk Hava Yolları (THY), bazı basın yayın organlarında "İstanbul Havalimanı'na hissedar" olacağına ilişkin haberleri yalanlayarak, "İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır" dedi.

THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:" Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır."