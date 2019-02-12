DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

(aktüel görüntülerle)

1- DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - Onur MERİÇ - İstanbul

Çekmeköy'de bir sitenin parkına düşen helikopterin enkazı kaldırıldı.

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına düşen helikopterde Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi çalışmalarını tamamlandı. Helikopter enkazı saat 15.00 sıralarında kaldırılmaya başlandı. Vinç ile kaldırılan helikopter parçaları kamyona yüklendi. yardımıyla çıkarılan helikopter enkazı üzerine yakıt sızıntısına karşı itfaiye ekipleri köpük sıktı.

Enkaz kaldırma çalışmaları toplam bir saat sürdü. Daha sonra üstüne mavi branda örtülen enkaz 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na götürüldü. Enkazın daha sonra Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Helikopter enkazının çıkarılması

-Kamyonun olay yerinden ayrılması

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2 - 9 YAŞINDAKİ MAHMUT TAYYİP'iN ENKAZ ALTINDAN KURTARILMA ANI

Haber: İstanbul

9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın Kartal'da 8 katlı binanın enkazından kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kurtarma sırasında ekipler, Mahmut Tayyip'le sohbet ederek moral vermeye çalıştı. Bir görevli, Trabzonsporlu Mahmut Tayyip'e

"Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim" dedi.

Göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan da ziyaret edip Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etmişti.

Görüntü Dökümü;:

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-Kurtarma anları

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3- KARTAL'DAKİ YUNUS APARTMANININ BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul - KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı yıkımı büyük ölçüde tamamlandı. Yıkım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Çatının yıkılması

- Çalışmalardan görüntüler

- Detaylar

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4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİR BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()

Küçükçekmece'de 5 katlı bir bina yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Eşyaları evlerinde kalan bina sakinleri ekiplerin incelemelerinin ardından izin verilirse evlerine girip eşyalarını alabilecek.

Tevfikbey Mahallesi Şehit Mehmet Sevinç Sokak'ta bulunan 5 katlı bina dün akşam saatlerinde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Apartman sakinlerinden birinin polise haber vermesiyle binaya gelen belediye görevlileri binanın boşaltılması kararı aldı. Bina sakinleri gün içerisinde inceleme yapan ekiplerden gelecek haberle binada bulunan eşyalarını almayı bekliyor. 1997 yılında yapıldığı öğrenilen binanın çevresinde ekipler önlem alırken, binanın kapısı da belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binanın ne zaman yıkılacağı kararı belediye ekiplerinin yapacağı incelemeler sonucunda belli olacak.

"BİZ ZATEN ÇIKMAK İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞTIK"

Bina sakini Mürvet Yıldırım, "Biz şu an eşyalarımızı alma derdindeyiz. Kiralık ev de bulamadık. Bekliyoruz. Bize gelip birisi bir şeyler söyleyecek diye. Eşyanızı alabilirsiniz, diyecek. Şu an bekliyoruz. Ne olacağı belli değil. Bina 97'den beri var. Herhangi bir ses duymadık. Zaten normalde binada bir şey yoktu ama diğer tarafa ev yapıldığı için, o taraf esneme yapıyor ve ev oturma yapıyor. O tarafa kaydığı için çıkmak zorunda kaldık. Biz zaten çıkmak için hazırlık yapmıştık" dedi.

"BİZDE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE BİNAMIZI BOŞALTACAĞIZ"

Binada oturan Erdal Kalem ise, "Binamız akşam boşaltıldı. Yan tarafına bir bina yapıldı. O bina yapıldıktan sonra binamız riskli duruma geldi. Bina riskli duruma geldiği için bina sakinleri olarak karar verdik boşalttık. Arkadaşın birisi polisi aramış. Polis geldi ve mühürlediler. Bizde kontrollü bir şekilde binamızı boşaltacağız. Ev tutmaya çalışacağız. Yakınlarımız olduğu için onların yanına gittik" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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- Binadan görüntü

- Bina sakinlerinden görüntü

- Bina sakinleriyle röp

- Genel ve detaylar

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5- BÜYÜKÇEKMECE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI



Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda bir kamyon ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Merkez Durağı mevki Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen kamyon sürücüsü en sol şeritteki otomobile çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de duramayarak kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyona arkadan çarpan otomobil içinde bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Çocuklar ilk olarak hemen yolun karşısında bulunan bir tıp merkezine götürüldü, ardından devlet hastanesine sevk edildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, zincirleme kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik tekrar normal seyrine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araçlardan görüntü

Trafik yoğunluğundan görüntü

Diğer detaylar

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6- SULTANGAZİ'DE AKRABA KAVGASI; 2 YARALI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 108 sokakta İ.K. (30) ve E. K., (37) sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında İ.K., üzerindeki silahı çıkararak, amcasının oğlu E.K.'ya ateş açtı. O esnada olay yerinde bulunan bir başka aile üyesi Y.K.(54)'ya da kurşun isabet etti.

Peş peşe ateş açan İ.K., olay yerinden kaçarken, E.K. ve Y.K., dizlerinden vurularak yaralandı. Olaydan haberdar olan E.K. ve Y.K.'nın akrabaları olay yerine geldi. Her iki yaralı akrabalarının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, yaptıkları çalışmalarda İ.K.'nın 500 metre ileride bulunan evlerine saklandığını tespit etti. Ekipler, İ.K.'yı saklandığı evde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden gördüntü

-Polisin incelemesi

-Görgü tanığı röp.



