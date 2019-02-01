DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5



(ÖZEL)

1- 3 KÜÇÜK KIZINI METRO RAYLARINA BIRAKTI

-Çocukları güvenlik görevlileri kurtardı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Bayrampaşa'da bir baba üç küçük kızını raylara bıraktı. Metro gelmeden güvenlik görevlileri müdahale ederek küçük kızları raydan aldı.

Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bıraktı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermedi. İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi kesti. Güvenlik görevlileri müdahale ederek çocukları raydan aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi, 3 çocuğu ile birlikte polis aracına bindirileceği sırada, "Beni gelin götürün, konuşturun" dedi. Gözaltına alınan kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken çocukların da koruma altına alındığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-İstasyonda bekleyen çocuklar

-Polis ekipleri

-Babanın görüntüsü

-Babanın ve çocukların polis otosuna götürülmesi

-Babanın konuşması

-Polis aracına konmaları

-Aracın ayrılması

-Genel ve detaylar

01.02.2019 - 17.09 - Haber Kodu : 190201185

==========================

(havadan görüntüyle)

2-TANKER İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONRASI YANGIN ÇIKTI (2)

Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()

Kuzey Marmara Otoyolu İstoç-TEM Mahmutbey Yönü'nde hafriyat kamyonu emniyet şeridinde park etmiş gaz tankerine arkadan çarptı. Çarpışma sonrası hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yaralı hafriyat kamyonu şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii İstoç-TEM Mahmutbey Yönü istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, emniyet şeridinde park halinde olan LPG yüklü tankere çarptı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Hafriyat kamyonunun ön kısmı alev topuna dönerken, tankerde de gaz sızıntısı başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri alev topuna dönen kamyona köpükle müdahale etti. Polis gaz tankerinde olası bir patlamaya karşı yoğun güvenlik önlemi alarak otoyolu İstoç-TEM Mahmutbey Yönünü trafiğe tamamen kapattı. Yaralı hafriyat kamyonu şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken, tankerdeki gaz da tahliye ediliyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Olay yerinden görüntüler

-Kamyonun görüntüsü

-Tankerin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinini çalışmaları

-Trafikten detaylar

-HAVADAN görüntüler

-Polis ekiplerinin kestiği trafik

01.02.2019 - 15.34 - Haber Kodu : 190201147

01.02.2019 - 15.42 - Haber Kodu : 190201149

01.02.2019 - 16.01 - Haber Kodu : 190201157

01.02.2019 - 16.15 - Haber Kodu : 190201165

01.02.2019 - 17.01 - Haber Kodu : 190201182_

================================

3- HALKALI'DA APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbuhl

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, mahallede paniğe neden oldu

Halkalı Zeynebiye Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de yardımcı olmaya çalıştı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken alev alev yanan çatı cep telefonuyla görüntülendi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Yangından alevli görüntüler

-Mahalle yaşanan hareketlilik

-İtfaiyenin müdahalesi

-İtfaiyenin müdahalesi



01.02.2019 - 15.55 - Haber Kodu : 190201154

===========================

4- ERDOĞAN: BİZİM ZORLA BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMAMIZ YOK

Haber -Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İbrahim MAŞE, İSTANBUL()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin ibadete açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Allah korusun bir zelzele, bir deprem; bunun faturası bize çok ağır olur. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir" dedi.

Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan Hacı Harun Ekşi Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını burada kıldı. Erdoğan namazın ardından beraberindekilerle birlikte caminin resmi açılışı için törene katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, caminin yapılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hani bizim bir kentsel dönüşüm tezimiz var ya. Malum buralar da kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok. Biz istiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Ben yüzde 60'ını yüzde 70'ini alırım, ondan sonra da seni de kapıya koyarım.' Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanının, bakanların, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir durumda muhtara, belediye başkanına durumu bildirin. Ben burada komşunuzum. Gelin bana bildirin. Böyle bir şey yapamayacaklarını görün. Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz" dedi.



"BİR ZELZELE OLURSA BUNUN FATURASI BİZE ÇOK AĞIR OLUR"

Kentsel dönüşüm alanında plan ve proje olmadığını söyleyen Erdoğan, "Allah göstermesin buralarda yarın bir gün bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman. Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz. Niye? Bu binaları planlı bir şekilde dönüştürmedin diye. Allah korusun bir zelzele, bir deprem; bunun faturası bize çok ağır olur. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir. Anlaşmak suretiyle; belediye başkanın arkadaşlarımızın aracı olması suretiyle veya bu konuda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız devreye girmesi suretiyle biz bu adımları atarız. Asla vatandaşlarımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhit arkadaşlar da var burada kusura bakmasınlar ama müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız"şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kurdele keserek Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nda bulunan çalışma ofisine geçti.

Görüntü dökümü

----------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenine katılması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla ayaküstü sohbeti

01.02.2019 - 15.44 - Haber Kodu : 190201150

01.02.2019 - 15.47 - Haber Kodu : 190201152

========================

5- AZİZ YILDIRIM FETÖ DAVASINDA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara'da görülen 52 sanıklı FETÖ'nün yargı yapılanması davası kapsamında "tanık" olarak ifade verdi. Yıldırım ifadesinde, "Şike davasıyla alakalı da davanın çözümüyle alakalı bize gelen bir talep de olmadı" dedi.

Aziz Yıldırım, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla "tanık" olarak bugün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Duruşmaya, Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Ali Fuat Babatan ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"SULANDIRMAK İÇİN BENDEN 2 MİLYON DOLAR İSTENDİĞİ HABERLERİ ÇIKTI"

Tanık olarak ifade veren Aziz Yıldırım, "Ben, bana ismini sormuş olduğunuz sanık Ali Fuat Babatan'ı tanımıyorum. Bir dönem Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanlığı'nı yaptım. Başkanlık yaptığım dönemde bu yapı mensubu kişiler tarafından hakkımda davalar açıldı. Hatta bu davaları sulandırmak için basında bu dava için benden 2 milyon dolar para istendiğine yönelik çeşitli haberler çıktı. Bu süreçte basında gerekli açıklamaları yapmıştım. Hatta çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli bilgileri de vermiştim" dedi.

"ŞİKE DAVASININ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİZE KİMSE GELMEDİ"

Duruşmada sanık Babatan'ın avukatı tarafından Aziz Yıldırım'a bazı sorular soruldu. Yıldırım, duruşmada okunan basın açıklamasının avukatı Abdullah Kaya tarafından yapılan basın açıklaması olmadığını söyleyerek, "Şike Davası'nın çözümü ile ilgili bize kimsenin gelmediği ve bu yönde bir talep olmadığını basın açıklamasında belirtmiştik. Ben sanığı tanımıyorum. Şike davasıyla alakalı da davanın çözümüyle alakalı bize gelen bir talep de olmadı. Davanın çözümü ile ilgili gelen de olmadı. Kendi davamızla alakalı çıkan dedikodularla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli şikayetleri yapmıştık. Bu konu ile alakalı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini biliyorum" dedi.

SANIK BABATAN: "SADECE MEDYADAN TANIYORUM"

Tanık ifadesine karşı diyeceği sorulan sanık Alif Fuat Babatan ise "Bir diyeceğim yoktur. Benim de tanıkla herhangi bir sosyal ilişkim yoktur. Sadece medyadan tanıdığım kadar biliyorum" dedi. Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın alınan ifadesinin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Arşiv görüntüler

01.02.2019 - 16.59 - Haber Kodu : 190201180

========================

6- HALUK LEVENT VE AHBAP PLATFORMUNA KOLOMBİYA'DAN DİKKAT ÇEKEN "TEŞEKKÜR" TELEFONU

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul,

Paraları olmadığı için ülkelerine dönüş bileti alamayan ve Atatürk Havalimanı'nda 13 gün yaşamak zorunda kalan Kolombiyalı dansçıların yardım eden sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Platformu'na, çabalarından dolayı Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque teşekkür etti. Ayrıca Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından da teşekkür yazısı gönderilen Levent ve AHBAP ekibi, özel olarak Ankara'ya davet edildi. AHBAP olarak çok mutlu olduklarını belirten Levent, "Yapılan iyilik dünyanın öteki ucunda bile olsa karşılığını buluyor" dedi.

Kolombiyalı 7 dansçının ülkelerine dönmeleri için uçak biletlerinin alınmasını ve otelde konaklamalarını sağlayan Haluk Levent, twitter hesabından yaptığı açıklama ile konuya ilişkin geçen gün Kolombiya Devlet Başkanlığı Özel Kalemi'nden telefonla arandığını ve Başkan Ivan Duque adına kendisi ve ekibine "teşekkür" edildiğini duyurdu. Levent, twitter hesabından paylaştı mesajında "Kolombiyalı dansçılar mahsur kalmışlardı uzun bir süre. AHBAP'lar olarak ülkelerine göndermiştik. Önceki gün Kolombiya Devlet Başkanlığı özel kalemi arayıp Ivan Duque'nin teşekkürlerini iletti. Bugün de Kolombiya Ankara Büyükelçiliği bunu gönderdi. Dünya AHBAP oluyor" ifadelerini kullandı.

"YAPILAN İYİLİK DÜNYANINI ÖTEKİ UCUNDA BİLE OLSA KARŞILIĞINI BULUYOR"

Demirören Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren Haluk Levent, Kolombiya'dan gelen sürpriz telefon için çok mutluk olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Kolombiya Devlet Başkanlığı Özel Kalemi'nden arandım. Bana ve AHBAP'a Başkan Ivan Duque adına teşekkür edildi. Bizden iletişim bilgileri istendi ve biz de kendilerine bu bilgileri verdik. Bu arama beni çok mutlu etti. Daha sonra Büyükelçilik bizi mutlu etti. Yapılan iyilik dünyanın öteki ucunda bile olsa karşılığını buluyor. AHPAB olarak elimizden ne geliyorsa dostlarımıza yardımcı olacak, dostlarımızla organize olarak ihtiyacı olanların derdine derman olmaya çalışacağız. Önümüzdeki zamanda Latin Amerika'ya bir seyahat planım var. O seyahatim sırasında Kolombiya'ya da gitmek istiyorum. Orada dostluk kurduğum dansçılarla görüşeceğim."

HAVALİMANINDA 13 GÜN

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, Aralık ayında ülkelerine dönmek istedi. Ancak dönüş için uçak bilet parası olmayan dansçılar 13 gün Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalmıştı. Kolombiyalı dansçıların hikayesinin basın ve medyada geniş yer bulmasının ardından harekete geçen Haluk Levent ve AHBAP, 7 dansçının uçak biletini temin etti. Dansçılar uçuş gününe kadar terminalden alınarak 3 gün boyunca bir otelde konaklatılmış ve daha sonra da 26 Aralık'ta ülkelerine gitmişti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Haluk Levent'in twitter paylaşımı resim

-Havalimanında yaşayan Kolombiyalı dansçılar (Arşiv)

-Dansçıların yaşadığı zorluklar (arşiv)

-Terminalden otele götürülmeleri(arşiv)

01.02.2019 - 16.33- Haber Kodu : 190201172

