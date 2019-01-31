DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- (Geniş haber) EYÜPSULTAN'DA ASFALT TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()

Eyüpsultan'da sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Alibeyköy TEM Otoyolu sapağında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin Ceylan(50) yönetimindeki 34 KD 9815 plakalı sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Bariyerlere doğru devrilen kamyonun sürücüsü Ceylan kazayı yara almadan atlattı. Hafriyat kamyonunun camları kırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, yan yatan hafriyat kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinçle yoldan kaldırıldı. Kamyonun yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"DEMİRE VURMAMLA KONTROLÜMÜ KAYBETTİM"

Kamyon şoförü Yasin Ceylan," Demire vurdum. Demire vurmamla kontrolümü kaybedip devrildim. Sıcak asfalt taşıyordum. Bende bir şey yok. Kafam biraz ağrıdı. Başka bir şeyim yok" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan hafriyat kamyonundan görüntü

- Sürücü Yasin Ceylan röp

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar

31.01.2019 - 15.36 Haber Kodu : 190131142

31.01.2019 - 14.28 Haber Kodu : 190131118

31.01.2019 - 14.12 Haber Kodu : 190131113

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2- TUZLA'DAKİ TRAFİK KAZASI ARKADAN GELEN ARACIN KAMERASINDA

Haber: Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sağ şeritte seyir halinde olan otomobilin önüne geçerek bariyerlere çarptı. Savrulan aracın daha sonra diğer araca çarpması arkadan gelen otomobilin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Tuzla bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde dün meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir anda yan şeritte ilerleyen diğer aracın önüne geçerek bariyerlere aradında da arkadan gelen araca çarptı. Kaza arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(ARAÇ İÇİ KAMERASI)

-Araçların yolda seyir halinde ilerlemesi

-Aracın şeritten çıkması

-Aracın yan şeritteki araca çarpması

-Aracın bariyerlere çarpması

-Aracın kendi etrafında dönmesi

-Kaza yapan araçların durması

-Kendisine çarpılan aracın şoförünün inmesi

31.01.2019 - 16.21 Haber Kodu : 190131158

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(ek bilgiyle)

2- YAŞLI ADAMI HAYATA DÖNDÜRDÜ

"İlk yardımın, okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor"

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de kaldırımda kalp krizi geçiren kişiye aracıyla oradan geçen bir kadın müdahale etti. Yaşlı adamı kalp masajı ile hayata döndüren kadın, sağlık ekipleri geldikten sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halindeki Gıda mühendisi Gülşah Tunca Eren, durumu fark ederek yardıma koştu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden Gülşah Tunca Eren, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşlı adamı hayata döndürmeyi başardı. Eren, kalp masajı yaparken, çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK YARDIM MÜDAHALESİ HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Ağıl'ı hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Hastane yetkilileri, yapılan ilk yardım müdahalesinin Yaşar Ağıl'ı hayata döndürdüğünü açıklarken, Ağıl'ın hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

"ÜÇ KERE GERİ DÖNDÜ"

Yaşlı adamı hayata döndüren Gülşah Tunca Eren, "Yolda gördüğümüz bir hasta vardı ve çevresinde her zamanki gibi bilinçsiz bir kalabalık vardı. Hastadan nabız alamadık, solunum yoktu. Ambulans gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. 3 kere geri döndü. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Genel olarak insanlarımızda ilk yardım müdahale bilgisi yok. Genel olarak kaos yaşıyoruz. Eğitim diyorum" dedi.

YERDE YATIYORDU

Bir görgü tanığı ise, "Yerde yatıyordu. Yanında eşi vardı. Eşine sorduk daha kalp krizi ameliyatı olduğunu söyledi. Bir hanımefendi geldi yardım etti. Ben maalesef ilk yardım bilmiyorum. Kesinlikle ilk yardımın, okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor. Her insanın ilk yardımı bilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Kadının yaşlı adama kalp masajı yapması

-Çevrede toplanan kalabalık

-Sağlık ekipleri

-Ambulansa konması

-Kadın ile röp

-Görgü tanıkları ile röp

-Genel ve detaylar

31.01.2019 - 12.39 Haber Kodu : 190131070

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3- TAKSİM CAMİİ'NİN MİNARELERİNE KÜLAHLAR YERLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birine dün akşam saatlerinde külah yerleştirilmişti. Minare külahının üstüne hilali de bu sabah konuldu. Öğle saatlerinde de diğer minarenin külahı vinç yardımıyla minarenin üstüne yerleştirildi. Çelik külahların 8 ton ağırlığında olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Minarenin dün yerleştirilen külahının üstüne hilal yerleştirilmesi

-Diğer minarenin külahının yerleştirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

31.01.2019 - 15.51 Haber Kodu : 190131151

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4- İSTANBUL - 23. EMITT FUARI KAPILARINI AÇTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

EMİTT'in bu yıl rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçinin ağırlaması planlanıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuara, bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana firma, alt katılımcılarla birlikte toplamda 5 bin 602 firma katılıyor. 4 gün sürecek fuarda, katılımcı firmalar renkli anlara sahne oluyor. Yöresel yiyeceklerden, danslara katar şehirler ve firmalar ziyaretçilere yeni deneyimler sunuyor.

"ŞEHRİN MARKA KALİTESİ YÜKSELİRSE GELEN İNSANLARINDA EKONOMİK DÜZEYİ YÜKSELİR"

Fuara katılanlar arasında bulunan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 2019 yılındaki beklentilerini anlattı

Behçet Saatcı, "Geçtiğimiz yıl turizm anlamında çok iyi geçti, bu sene beklentimiz geçen yıldan çok daha iyi. Sadece Fethiye olarak değil, bütün Türkiye olarak en az yüzde 25 artış bekliyoruz, İngiliz, Rus, Ukrayna hatta Bulgaristan pazarından. Önemli olan turist sayısının 45-50 milyona çıkması değil, turizm gelirinin artması. Oda fiyatlarını ekmek, peynir fiyatına değil o coğrafyanın hakkını verecek şekilde çekip, hizmet kalitesini yükseltirsek o zaman gelen turistin sayısında daha çok rakam bizi cezp eder. Fethiye olarak 50 bin yatağımız var geçen sene 1.5 milyon turist ağırlamışız. Gelenlerin memnuniyet kat sayısı çok yüksek" dedi.

Marka şehirlere marka insanlar ve marka şirketlerin geleceğine vurgu yapan Saatcı, "Şehrin marka kalitesi yükselirse gelen insanlarında ekonomik düzeyi yükselir, bıraktıkları para da çoğalır. Biz Fethiye'yi yaşanmaktan keyif alınan bir yere dönüştürmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN KIBRIS'A GELENLERİN SAYISI 1 MİLYON CİVARINDA"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) eski Başkanı Fethi Özboğaz ise, "Biz Türkiye'de yüzde 8 misafir ağırlıyoruz. Bu gerçekten çok az bir miktar. Bütün arzumuz Türkiye'nin KKTC'yi görmesidir. Yaptığımız araştırmalara göre, Türkiye'de 10 milyon insanın iç turizm yaptığını biliyoruz. Bu ciddi bir rakam. Türkiye'den Kıbrıs'a gelenlerin sayısı 1 milyon civarında. Sürekli gelen değil, ziyaretçi olarak bakabiliriz buna. Önümüzde gerçekten çok büyük bir pazar var ve Kıbrıs'ı bilmeyen çok insan var. Türkiye'de daha iyi tanıtımı eğer çözebilirsek gerçekten Türkiye şu anda yaptığı katkıdan çok daha fazla katkı sağlayacaktır ülkemize. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

EMİTT pazar akşamına kadar ziyareti açık olacak.

Görüntü Dökümü:

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- Fuardan görüntüler

- Saatçi ile röportaj

- Özboğaz ile röportaj

- Detaylar

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- İSTANBUL'DA EN FAZLA ZİYARETÇİYİ TOPKAPI SARAYI ÇEKTİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL() İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yer 3 milyon 4 bin 620 ziyaretçiyle Topkapı Sarayı oldu. İkinci sırayı ise 2 milyon 922 bin 37 ziyaretçiyle Ayasofya müzesi aldı. İstanbul'da bulunan müze ve ören yerlerini 2018 yılı içinde toplam 7 milyon 387 bin 680 kişi ziyaret etti. 2017'de bu sayı 4 milyon 884 bin 790 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'de ise müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 28 milyon 169 bin 615 kişi olarak kayıtlara geçti.

BİR YILDA ZİYARETÇİ SAYISI 7 MİLYON 659 BİN 869 ARTTI

2018 yılı istatistiklerine Türkiye'de bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı. 2017 yılı istatistiklerine göre 20 milyon 509 bin 746 olan ziyaretçi sayısı 2018'de büyük artış göstererek 28 milyon 169 bin 615'e yükseldi. Müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı bir yıl içinde ki artış 7 milyon 659 bin 869 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL 1.SIRADA

Müze ve ören yerlerini ziyaretçi sayısında il bazında bakıldığında İstanbul 1. sırada yer aldı. 2018 yılında İstanbul'daki müze ve ören yerlerini 7 milyon 387 bin 680 kişi ziyaret etti. Bir yıl öncesine göre yaklaşık 2,5 milyon daha fazla ziyaretçi ağırlayan İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı oldu. Topkapı Sarayı 2018 yılı içinde tam 3 milyon 4 bin 620 kişi tarafından ziyaret edildi.. İkinci sırada yer alan Ayasofya müzesi ise 2 milyon 922 bin 37 ziyaretçi ağırladı. 2017 yılında İstanbul'daki müze ve ören yerlerini 4 milyon 884 bin 790 kişi ziyaret etmişti.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ TOPKAPI SARAYI

Türkiye'de ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasında Topkapı Sarayı birinci, ikincisi ise Ayasofya müzesi olurken üçüncülüğü 2 milyon 817 bin 386 ziyaretçiyle Konya'da bulunan Mevlana müzesi oldu. Denizli'de bulunan Pamukkale ören yeri de 1 milyon 189 bin 529 ziyaretçiyle dördüncü sırada yer aldı. 2018 yılı içinde İzmir'deki Ören yeri müzeleri 2 milyon 476 bin 621 kişi ziyaret ederken, en çok ziyaret edilen yer 1 milyon 555 bin 559 kişiyle Efes harabeleri oldu. 2018 yılı içinde Nevşehir'de bulunan Müze ve ören yerlerini 2 milyon 950 bin 249 kişi, Antalya'dakileri ise 2 milyon 745 bin 301 kişi ziyaret etti. Çanakkale'de bulunan müze ve ören yerlerini ise 2018 yılı içinde 714 bin 52 kişinin ziyaretçi ağırladığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi yarımadanın havadan görüntüleri