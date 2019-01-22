DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- "BÜYÜK TAŞINMA"DAN SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN İLK SEFER ANKARA'YA OLACAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 3 Mart tarihinde yapılacak olan büyük taşınmanın detayları hakkında bilgi veren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3 Mart tamamlanacak büyük taşınmada 120 uçağın Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak İstanbul Havalimanı'na geleceğini ve ilk seferin saat 14.00'da Ankara'ya olacağını açıkladı. Ekşi, "3 Mart'tan bir gün önce taşınma başlıyor ve 3 Mart saat 14.00'da Ankara'ya ilk seferimizle faaliyete geçiyoruz. Atatürk Havalimanı'nda artık tarifeli seferimiz olmayacak buradan olacakö dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan taşınma süreci ve açılıştan bu yana yapılan faaliyetler hakkında Demirören Haber Ajansı () muhabirinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen açılışın ardından test faaliyetlerine başladıklarını hatırlatan Ekşi, " İlk başlarda günde 16 sefer yapıyorduk. 10 Ocak 2019 tarihi itibariyle günde 32 sefere çıktık. Buradaki esas amacımız her noktayı yolcularımız ile beraber denemek ve esas büyük açılış olan 3 Mart'ta yolcularımızın hiçbir mağduriyet yaşamadan, büyük açılışımızı tamamlamak. 3 Mart'ta inşallah hep beraber buraya geçiyoruz. 'Büyük göç' dediğimiz olay bu tarihte başlıyor. 3 Mart'tan bir gün önce taşınmak başlıyor ve 3 Mart saat 14.00'da Ankara'ya ilk seferimizle faaliyete geçiyoruz. Atatürk Havalimanı'nda artık tarifeli seferimiz olmayacak buradan olacakö dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN TARİFELİ SEFER OLMAYACAK

Gerçekleştirilecek büyük taşınma ile ilgili detaylardan bahseden Ekşi konuşmasına şöyle devam etti:

"Taşınma esasında iki büyük unsurumuz var. Uçaklarımıza hizmet veren teçhizatlarımızın taşınması 800 TIR seferiyle buraya taşınacak. Valiliğimiz gerekli önlemleri alacak ve bazı yollar kapanacak. Teçhizatlarımızın yanı sıra uçaklarımızı da buraya taşıyacağız onları kara yoluyla değil hava yoluyla getireceğiz. 120'ye yakın uçağımız Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak boş olarak İstanbul Havalimanı'na yani buraya gelecek. Bazı uçaklarımız da yurt dışına seferlerini yapmış olacak orada seferlerini bekleyecek ve yolculu olarak buraya geleceklerdir. Dolayısıyla bu taşınmada 1'nci gün bütün uçaklar buraya gelmiş olmayacak. Çünkü bazıları hala yurt dışında olacak ama 3-4 ve 5 Mart tarihleri arasında burası yüzde 100 faaliyete geçmiş olacak. Bu tarihten sonra bütün seferlerimiz buradan olacak ve Atatürk Havalimanı'nda tarifeli seferlerimiz olmayacak sadece kargo uçuşlarımız olacak.ö

10 ŞUBAT'TA LONDRA SEFERLERİ BAŞLAYACAK

İstanbul Havalimanı'nda üç aylık dönemde 170 bin üzerinde yolcu taşıdıklarını ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Şimdiye kadar 170 bin üzerinde yolcu taşıdık. Hem yolcularımızı burada ağırlamak için özel indirimler yapıyoruz. 10 Şubat'ta Londra Gatwick seferlerimiz başlayacak daha sonra taşınmaya kadar sefer koymayacağız. Çünkü 3 Mart'a az bir süre kaldı. Ama toplam 32 sefere çıktık daha fazla sefere çıkmak için önümüzde engel var. Hem Atatürk Havalimanı hem burası açık olunca uçuş rotaları birbirini kesiyor. Buradan fazla sefer koyduğumuz zaman Atatürk Havalimanı'na kısmi gecikme açma riski var. Bu yüzden 32 seferle 3 Mart'a kadar devam edeceğizödedi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Bilal Ekşi açıklamalar



===========================

2- HASTANE ÖNÜNDEKİ KORNA TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Zeytinburnu'nda babasının cenazesini olmak için geldiği hastanenin önünde otomobilinden inen Hakkı Güler, arkadan gelen araçların sürücülerinin korna çalması üzerine çıkan tartışma ve ardından yaşanan kavgada silahla vuruldu. Aynı hastaneye kaldırılan Hakkı Güler 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayın şüphelisi Mahsum A.(25)'ın evinde yapılan aramada olayla kullanılan tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.

Zeytinburnu, Seyit Nizam caddesi üzerinde 17 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre şöyle gelişti:

Babası vefat ettiği için özel bir hastanenin önüne gelen Hakkı Güler, iddialara göre otomobilinden inerken arkadan korna çalan iki aracın şoförüyle tartışmaya başladı. Arkadaş oldukları öğrenilen iki araçta bulunan 3 kişi inerek, Hakkı Güler'le kavga etti. Hakkı Güler'in arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada korna çalan otomobilde bulunan Mahsum A., silahını çekerek Hakkı Güler'in bacağına doğru ateş etti. Baldırından vurulan Hakkı Güler hemen babasının öldüğü hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hakkı Güler 4 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayete ve kavgaya karışan Yusuf A.(24), Mahsum A., ve Mert A.(25)'i gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve cinayet işlediğini itiraf eden Mahsum A.'nın evinde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ve 33 mermi ele geçirildi. Poliste ifade veren Mahsum A. "Hastanenin önüne geldiğimizde trafik tıkandı. Ben de korna çaldım. Sonra karşıma çıkan kişiyle tartışmaya başladık. O kişinin arkadaşları olduğunu düşündüğüm kişiler de tartışmaya katıldı. Kavga sırasında bir el ateş ettim. Öldürmek amacım yoktu. " dedi. Poliste işlemleri tamamlanan Mahsum A., Yusuf A. ve Mert A. adliyeye sevk edildiler.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Hakkı Güler'in ölümüyle sonuçlanan olaylar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki grubun kavga etmesi ve Güler'in vurulduktan sonra yere düşmesi görülüyor.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

=========================

3 - BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ BAHÇESİNDE SİLAHLI İNTİHAR GİRİŞİMİ

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

Bağcılar Devlet Hastanesi bahçesinde bir kişi yanında bulunan silahla göğsüne bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cebinde eşinden boşanma kağıdı bulunan Ahmet Eröz (35), hastane bahçesine gelerek burada bir süre vakit geçirdi. Çevredeki vatandaşların yanında silah olduğunu görüp Eröz'den şüphelenmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Eröz, silahını göğsüne dayayarak intihar girişiminde bulunmak istedi. Ekiplerin çabaları yetersiz kalınca Eröz, silahla göğsüne ateş ederek kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ahmet Eröz, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Eröz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir silah ve boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Hastaneden görüntü

- Silah'tan görüntü

- Genel ve detaylar

==========================================

4-ESENYURT'TA BİR KİŞİ ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Esenyurt'ta üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde araç içinde hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumdan şüphelenerek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracında ölü bulunan adamın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Araçtan detay

-Çevrede toplananlar

-Direksiyondaki adam

-Adamın ambulansa konulması

-Genel ve detaylar



========================

5- FETÖ'NÜN SÖZDE 'BAYRAMPAŞA İMAMI' GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 2013 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar sözde Bayrampaşa imamı olarak görev yapan 1 kişiyi 15 Ocak'ta Gaziantep'te düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

TEM ekipleri gözaltına aldığı sözde Bayrampaşa imamı olan A.Ş.'yi İstanbul'a getirerek sorguya aldı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan A.Ş. dün 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda örgütün Türkiye'yi 5 bölgeye ayırdığını, Marmara bölgesinin ise 13 ilden oluşması sebebiyle İstanbul Avrupa yakasında bulunan Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih ve Sarıyer ilçeleri ile Anadolu yakasında ise Üsküdar, Kartal ve Kadıköy ilçelerine sözde il olarak işlem yaptığını belirlemişti.